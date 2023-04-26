«У Татарстана правильная политика»: рынок e-commerce в республике вырос на треть

За год татарстанцы оставили в онлайн-магазинах около 90 млрд рублей. Впрочем, эксперты скептически оценивают рост выручки

Татарстанский рынок онлайн-торговли вошел в топ-10 регионов России по наибольшему обороту — за год жители республики приобрели товаров в Сети на сумму порядка 90 млрд рублей. Больше всего заплатили за инструменты, садовую технику, ювелирные изделия и аксессуары, а вот запчасти и продукция для автомобилей, напротив, меньше пользовались спросом, выяснила аналитическая служба «Реального времени», изучив данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Опрошенные изданием эксперты подтверждают — у республики одни из лучших в стране результаты развития в этой сфере, хотя общий рост выручки российского рынка e-commerce у некоторых из них вызывает сомнения: «покупательского бума нет и еще много лет не будем наблюдать».

Татарстанцы заплатили онлайн 90 млрд рублей

Вопреки сложным экономическим условиям объемы онлайн-покупок в России в этом году значительно выросли — до 5,7 трлн рублей (+38%). По этому показателю отечественный рынок e-commerce оказался самым быстрорастущим в мире.

Татарстан вошел в топ-10 регионов страны по наибольшему обороту. Жители республики заплатили за покупки в интернете 87,7 млрд рублей или тоже на треть больше (+28,5%), чем годом ранее.

При этом республика лишь замкнула десятку субъектов с развитой электронной торговлей, уступив более высокие позиции не только обеим столицам и Московской области, но и Краснодарскому краю, Ростовской, Свердловской, Нижегородской, Самарской и даже Воронежской областям.

Сейчас, по оценке экспертов, на долю российской интернет-торговли приходится 14% от всего рынка ретейла и 29% — от непродовольственного ретейла. При этом быстрее всего растут крупные универсальные маркетплейсы — за год их доля поднялась с трети почти до половины общего объема продаж, а по количеству заказов возросла до 71%.



Росту электронной торговли в России отчасти способствовали обстоятельства, которые создали серьезные проблемы в других сегментах ретейла. Например, западные санкции. Из страны ушли многие западные интернет-магазины, перестав принимать оплату с карт российских банков. За ними последовали зарубежные логистические компании, в результате чего выросли сроки доставки.

Уход брендов послужил стимулом для развития российского рынка e-commerce, считают представители отрасли, поскольку товары параллельного импорта продавались в основном в Сети. К тому же популярности электронным площадкам добавляли разнообразие и гибкость селлеров.



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Больше инструментов, меньше запчастей для авто

Судя по динамике прироста онлайн-покупок, татарстанцы в прошлом году больше обычного интересовались инструментами с садовой техникой (+156,2%), ювелирными изделиями с часами (+152,9%) и аксессуарами (+114%). За все это они заплатили около 4,2 млрд рублей против 1,8 млрд годом ранее. Отрицательную динамику показали только категории «Прочие товары», «Автозапчасти и автоаксессуары» — за них жители республики заплатили всего 5,4 млрд против 7,5 млрд в 2021 году.

Но больше всего денег татарстанцы заплатили онлайн за цифровую и бытовую технику — 19,9 млрд (+15,4%), мебель и товары для дома — 16,8 млрд (+40,9%), продукты питания — 13,7 млрд (+39%), а также за одежду и обувь — 10,1 млрд (+44,3%).

Заметно выросли и средние чеки татарстанцев. Если раньше жители республики совершали онлайн-покупки в среднем на 35,5 тысячи рублей в год, то сейчас — на 40 тысяч (+12,9%), что связывают с повышением стоимости товаров в целом.

Больше всего подорожали аксессуары (+131,1%), спорттовары (+107,3%), одежда и обувь (+98,1%). Самый дорогой средний чек у цифровой и бытовой техники — 148,3 тысячи рублей (+10,8%).

Но есть товары, которые, напротив, за год подешевели в интернет-магазинах — часть из них как раз те, на которые вырос спрос у татарстанцев. Это, например, ювелирные изделия и часы — 77,2 тысячи рублей (-37,2%), инструменты и садовая техника — 22,9 тысячи рублей (-22,2%), а также косметика и средства по уходу — 41,3 тысячи рублей (-6,7%).

Трансграничная торговля потеряла более 3 млрд

Отказ от работы в России ряда крупнейших зарубежных интернет-магазинов, таких как ASOS, iHerb, Amazon и других, не замедлил сказаться на оборотах татарстанской интернет-торговли на трансграничном рынке. Продажи на таких ресурсах упали почти наполовину (-47,2%), причем снижение произошло практически по всем категориям. Сильнее всего упала реализация фармацевтической продукции (-89,8%), товаров для детей (-88,7%) и книг (-83,6%). Исключением стали только товары для творчества, которые, напротив, немного выросли (+3,7%).



В целом же на долю трансграничной онлайн-торговли в республике пришлось 3,5 млрд рублей против 6,65 млрд в 2021 году. В западных интернет-магазинах татарстанцы покупали в основном цифровую и бытовую технику, мебель, товары для дома, автозапчасти и автоаксессуары.

«В Татарстане заметный рост интернет-торговли»

Несмотря на хорошие показатели, как сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли, сейчас Татарстан выбыл из топ-10 самых активных в интернет-торговле регионов России. Однако это выбытие весьма условно:

— В общем объеме онлайн-продаж России республика уступает лишь несколько миллионов Красноярскому краю, поэтому оказалась на 11-й строчке рейтинга. Из почти 5 трлн рублей, которые россияне потратили в прошлом году на покупки в интернете, доля Татарстана, как и у Красноярска — 1,8%, — отметил президент АКИТ Артем Соколов, — Сам рейтинг меняется с течением времени, так, в прошлом году в нем впервые появился Воронеж, причем сразу на восьмом месте, хотя раньше был лишь на пятнадцатом, Москва ежегодно теряет свои позиции: несколько лет назад ее доля составляла почти треть от всех продаж, теперь — всего 19,4%. Рокировка в рейтинге вполне объяснима: мы видим рост продаж во всех 89 регионах страны, и все они все больше включаются в интернет-торговлю.

По словам собеседника издания, в минувшем году Татарстан показал заметный рост интернет-торговли — 28%. Объем онлайн-продаж составил 91,3 млрд рублей, год назад это была сумма в размере 71 млрд рублей.



— Список популярных категорий товаров у жителей республики не отличается от общероссийских, однако в распределении рейтинга есть отличия. Как и в целом по стране, на первом месте цифровая и бытовая техника — на нее потратили 21,3 млрд рублей, что составляет 23% от всех продаж в интернете, на второй строчке — мебель и товары для дома — 17,7 млрд рублей (19%). А вот в распределении категорий третьего и четвертого места оказались различия. На третьей строчке — продукты питания: 13,9 млрд рублей (15%), что говорит о достаточно высоком уровне сервиса в этой категории и высоком спросе. Одежда и обувь на четвертой позиции (по России — на третьем) — ее заказали в интернете на 10,3 млрд рублей (11%), на пятой — товары для красоты и здоровья — 6,9 млрд рублей (8%), — привел различия в спросе у татарстанцев Артем Соколов.

При этом, по его словам, стоит отметить, что в Татарстане динамично увеличивается доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж: всего 6,5% в 2021 году и уже 7,5% в 2022-м — рост составил 15%, то есть все больше покупок совершается онлайн.

«У Татарстана одни из лучших результатов в стране»

Впрочем не все эксперты считают резкий рост выручки по электронной торговле в России объективным — его связывают с эффектом низкой базы и особенностями подсчета ФНС. Налоговики считают транзакции всего цифрового рынка, включая электронные услуги, покупку авиабилетов, доставку, образовательных курсов и других показателей. По этой причине, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александр Иванов сомневается в показателях российского сегмента e-commerce:



— Нельзя объективно оценивать эти данные, но можно оценивать другой аспект. Растет уровень проникновения интернет-торговли в жизнь простого человека, и с этой точки зрения Татарстан не то, что в топ-10 входит, а очень высокие позиции занимает. Уровень проникновения в жизнь, количество людей вовлеченных и как производители и как покупатели — это надо оценивать. Это требует своих исследований и своего исследователя. Не сомневаюсь, что в этом плане у Татарстана правильная политика в части вовлечения населения в e-commerce, которая нам кажется разумной и симпатичной, а также хорошие результаты — одни из лучших в стране.

Что касается исследований российского рынка электронной торговли, большинство из них, по мнению собеседника издания, оперируют данными, которые отличаются от действительности в разы: «Поскольку у нас закрытая статистика, и в отрасли закрытая в основном, поэтому я считаю, что корректных исследований по рынку e-commerce у нас не существует. Существуют различного рода оценки».



— По трендам можно отметить только всплеск интернет-торговли после первого витка пандемии — довольно заметный скачок был. В остальном мы должны понимать, что e-commerce развивается относительно медленно. Здесь очень простая арифметика. Мы лет 20 слышим, что у нас e-commerce растет невиданными темпами. Хорошо, прошло 20 лет, и что мы видим? Что у нас интернет-торговля занимает примерно 9% от объема общей розничной торговли. Если разделить эти 9% на 20 лет, получается мы растем по полпроцента в год. Это не означает, что это мало, но это вот так, — указал Александр Иванов.

По его словам, искусственно подогревать рынок интернет-торговли невозможно: «Но возможно сражаться за это дело сервисом, в этом смысле я считаю, что у нас очень качественный e-commerce, который хороший сервис дает, и благодаря которому вот это перетекание и происходит».

Иностранец говорил: «У вас же длинная страна»

При этом в России совершенно объективные, географические причины, почему e-commerce растет не в два раза быстрее, подчеркнул спикер. «Потому что как один иностранец мне говорил: «У вас же длинная страна». И это правда, доставлять товары у нас не очень удобно. Поэтому есть несколько определяющих факторов, которые оказывают влияние на развитие электронной торговли. Население небогатое, покупательная способность населения падает несколько лет подряд и видимо продолжит падать, поэтому покупательного бума нет и еще много лет не будем наблюдать. В этой ситуации, в целом сложных экономических условиях, такой рост — в полпроцента в год — вполне нормальный, и не надо рассказать, что он на самом деле больше».

Тем не менее основатель маркетплейса KazanExpress Линар Хуснуллин также указывает на высокие темпы прироста электронной торговли:

— В последнее время обороты e-commerce заметно увеличились, и это не то, что мы там так растем или что-то происходит. Дело в том, общая розничная торговля упала на 12—13%. Средний чек по онлайн-покупкам снижается, да, но это другое дело, общий тренд. Рост идет за счет того, что после ковида и локдауна очень много людей разных слоев начали покупать онлайн. Это большие группы населения, есть старшее поколение, которое раньше не покупало в интернете, и все больше молодежи становится экономически активной. Те, кто в школу ходил вчера, уже с утра до ночи сидят в телефонах, от дивана пятую точку не отрывают особо. Общение у них тоже в телефонах происходит. А чем больше это поколение приходит в онлайн, тем больше будет и рынок интернет-торговли.

По словам собеседника издания, между сегментами ретейла идет перераспределение денег. «Конечно, тем, кто работает оффлайн в торговых центрах, не очень позавидуешь, и так времена непростые, еще и клиенты уходят в онлайн. А нам, конечно, хорошо», — заключил собеседник издания.