5 способов сэкономить на ипотеке в 2023 году

Какие льготные программы гарантированно помогут сэкономить и к каким предложениям застройщиков есть смысл присмотреться — в авторской колонке эксперта

Фото: предоставлено пресс-службой #Суварстроит

Жилье постоянно дорожает, уверенно обгоняя официально заявленные темпы инфляции. Подавляющее большинство квартирных сделок сегодня происходит с участием ипотеки. В 2022 году в России банки выдали почти полмиллиона ипотечных кредитов на общую сумму более 2 млрд рублей. На рынке Казани к началу февраля действовали 314 ипотечных предложений. Разбирать каждое — бессмысленно, но есть общие советы, которые помогут сориентироваться в море ипотечных страстей и гарантированно сэкономить кругленькую сумму. В своей авторской колонке для «Реального времени» заместитель директора по маркетингу и продажам #Суварстроит Эльвира Галяутдинова перечисляет пять способов сэкономить на покупке квартиры в ипотеку.

Господдержка: выбираем правильно



Желание купить квартиру с оптимальным соотношением цена/качество — вполне понятное и обоснованное. За свои деньги каждый хочет взять максимум. Тем более что речь идет о немалых деньгах. И это понимают и застройщики, и государство, и банки. Хотела бы структурировать способы сэкономить на ипотеке, которые можно использовать на рынке прямо сегодня.

Способ №1: семейная ипотека и ипотека с господдержкой на новостройки. На нее сегодня приходятся 90% всех сделок в нашей компании. В 2023 году условия по ней стали еще интереснее. До текущего года воспользоваться семейной ипотекой возможно было только при условии рождения ребенка после 2018 года, то теперь акция доступна как при рождении первого ребенка, так и если в семье уже есть двое и более несовершеннолетних детей. Ставка по семейной ипотеке — до 6%, а максимальная сумма кредита — 6 млн рублей. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

Лайфхак: если у вас уже был оформлен ипотечный кредит на квартиру от застройщика, а после 1 января 2018 года у вас родился ребенок (неважно, первый или нет), можно использовать семейную ипотеку, чтобы рефинансировать этот кредит.

Способ №2: ипотека для IT-специалистов. Эта ипотечная льгота поначалу оказалась не самой удобной и доступной, поэтому популярность ее была невелика. Однако после доработки IT-ипотека стала интересным инструментом. Сегодня, если сотрудник работает в компании из списка, аккредитованного Минцифрой России, и соответствует условиям (работает не меньше 3 месяцев, ему не более 50 лет и он зарабатывает не менее 120 тысяч в месяц), он может оформить кредит на квартиру по ставке ниже 5%. Максимальная сумма займа — 18 млн рублей.

Лайфхак: если требуемый порог в 120 тысяч рублей вы зарабатываете не на одной работе, а на двух (по совместительству), для IT-ипотеки это препятствием не станет.

Выбирая программу господдержки на ипотеку, нужно внимательно смотреть на все условия: какой процент предлагается, что с первоначальным взносом, каковы дополнительные условия (разные банки и разные застройщики могут давать дополнительные бонусы). Поэтому, подпадая под несколько видов льготной ипотеки сразу, все взвесьте, выбирайте с умом.

Фото предоставлено пресс-службой #Суварстроит

Траншевая ипотека

Способ №3 позволит сэкономить, если вы решили купить квартиру в еще недостроенном доме. К льготной ипотеке добавляется траншевый механизм. Эта программа предполагает взятие суммы кредита у банка частями. Первый транш — символический, вы берете его при подписании кредитного договора. А далее на протяжении периода, пока строится дом, платите ежемесячно до рубля до ввода дома в эксплуатацию. Это не помешает вам, к примеру, продолжать снимать квартиру в ожидании собственной. Или откладывать на ремонт. Основная сумма кредита — это второй транш, который будет перечислен вам примерно за месяц до сдачи дома.

Лайфхак: пользуясь траншевой ипотекой на стадии котлована, вы будете экономить сразу на двух позициях. Во-первых, за счет маленького первоначального транша у вас будет меньше итоговая переплата за весь период (экономия на этом составит до 10% от первоначальной стоимости жилья). Во-вторых, вы зафиксируете стоимость новой квартиры и убережете себя от переплаты в случае ее резкого подорожания.

Разберем пример: ипотека на однокомнатную квартиру за 4 738 252 рубля на срок 30 лет.

Первоначальный взнос — 15%. Он составит 710 738 рублей.

Значит, в кредит нужно будет взять 4 027 514 рублей. Воспользуемся программой семейной ипотеки от Сбера* под 5,7%.

1 транш поступит при подписании кредитного договора — 100 рублей, ежемесячный платеж составит 0,59 рубля.

2 транш будет переведен за месяц до сдачи дома, примерно через 33 месяца — 4 027 414 рублей, ежемесячный платеж составит 24 288 рублей.

Итоговая переплата за весь период: 3 913 019 руб.

Если же брать классическую семейную ипотеку, когда вся сумма кредита берется сразу при подписании договора, переплата составит 4 383 207 рублей. Таким образом, траншевая ипотека позволит семье сэкономить 470 118 рублей.

Плюс дополнительная выгода на росте стоимости квартиры за период строительства — в последние годы она составляла около 1 млн рублей.

Фото предоставлено пресс-службой #Суварстроит

Субсидирование от застройщика

Способ №4: некоторые строительные компании предлагают внести средства в счет недостающего первоначального взноса покупателя. Это еще один способ купить квартиру, не тратя времени на накопление первоначального взноса. В 2022 году это помогло многим сэкономить серьезные деньги: среднестатистическая однокомнатная квартира в новостройке с января 2022 по январь 2023 года подорожала почти на миллион, и, если бы семьи продолжали копить на первоначальный взнос, им бы пришлось покупать по новой цене. А воспользовавшись субсидированием первоначального взноса от застройщика, им удалось сэкономить эти деньги.

Лайфхак: на частично-досрочное погашение ипотечного кредита в этом случае можно пустить материнский капитал. Ежемесячный платеж станет существенно меньше.

Способ №5: «квартирный трейд-ин». Некоторые застройщики предлагают выкупить ваше вторичное жилье в счет первоначального взноса. Конечно, многие покупатели и без того покупают первичное жилье на деньги от продажи вторичного. Однако есть небольшие нюансы, которые позволят сэкономить: во-первых, вы минуете стадию услуг риелтора (которые сегодня недешевы). Во-вторых, бронируя покупаемую квартиру, вы фиксируете ее стоимость на то время, пока пройдет сделка или достроится квартира (а эта стоимость на рынке, напомним, постоянно растет).

Лайфхак: если застройщик выкупает ваше старое жилье сам, а не ищет на него покупателя, вы сможете переехать в новую квартиру сразу, не дожидаясь продажи старой (а также подорожания новой).

Фото предоставлено пресс-службой #Суварстроит. Реклама. ООО «#СУВАРСНАМИ»

Есть еще множество способов сэкономить на покупке новой квартиры. Застройщики придумывают все новые и новые пути, банки и государство работают над повышением доступности нового жилья. Есть и способы вернуть часть денег. Например, знаете ли вы, что есть не только налоговый вычет на покупку жилья, но и на выплату ипотечных процентов? Думаю, обо всем этом я еще поговорю с читателями «Реального времени» подробнее в следующих выпусках моей колонки.

Если у вас есть вопрос по жилой недвижимости, который вам было бы интересно обсудить, — пишите, пожалуйста, в комментарии.

Эльвира Галяутдинова