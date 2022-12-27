Что Татарстан делает в Лисичанске, неловкий саммит СНГ, громкие убийства детей / «Реальное время Live»
Президент Татарстана Рустам Минниханов впервые высказался о помощи подшефному Лисичанску, отвечая на вопрос «Реального времени». По его словам, сейчас город находится в очень тяжелом положении, в нем отсутствуют центральное водоснабжение, отопление и электричество. Благодаря помощи Татарстана там практически полностью удалось восстановить газоснабжение, отремонтировать больницы. В Санкт-Петербурге проходит неформальный саммит СНГ, в ходе которого Владимир Путин признал наличие разногласий между странами Содружества. Также за последние дни в Макеевке и Екатеринбурге произошли громкие убийства, жертвами которых стали дети. Эти и другие новости в эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым