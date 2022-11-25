Дмитрий Чернышенко: «Сейчас мы пересобираем центр для реализации задач по импортозамещению»

Российский вице-премьер определил «Иннополис» как опорный центр по импортозамещению программного ПО

Для эффективного импортозамещения России необходимы высококвалифицированные кадры с цифровыми навыками, заявил на пленарном заседании форума цифровой трансформации Digital Innopolis Days 2022 вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, уже утверждены 216 проектов, для работы над которыми понадобятся 200 тысяч новых специалистов. Общую для всей IT-индустрии проблему обозначил и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин. «В частных беседах спрашиваю успешных айтишников: а что, собственно, не хватает? Часто говорят, что кадровая проблема — важная, многие говорят — важнейшая, и только самые продвинутые называют ее единственной». Подробнее — в материале «Реального времени».

Digital Innopolis Days с Чернышенко

Сегодня днем в Казань прибыл заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым он принял участие в форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days 2022 (DID 2022), организованного Университетом «Иннополис». Накануне он уже выступал на московской конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению Artificial Intelligence Journey 2022, но и пропустить казанскую встречу не мог. Во-первых, вице-премьер является председателям Наблюдательного совета Университета «Иннополис», а во-вторых, уже прошло 10 лет с момента образования нового вуза.

Перед началом пленарного заседания Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов осмотрели выставочную экспозицию форума. Изучили стенды Исследовательского центра по искусственному интеллекту Университета Иннополис, отраслевых рабочих групп, синхронизированных по направлениям ИЦК и ЦКР, а также ООО «АйСиЭл Техно».

Фото: president.tatarstan.ru

Позднее с трибуны выступили новый замминистра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, назначенная месяц назад, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, замминистра энергетики РФ Эдуард Шереметцев. В жесткий дедлайн уложились и представители бизнеса — гендиректор компании «СИБУР Диджитал» Алиса Мельникова, замгендиректора РЖД Евгений Чаркин и ректор корпоративного университета «Газпром нефть» Илья Дементьев. Выступления каждого сводились, по сути, к давней проблеме — как получить кадры с цифровыми навыками.



«По двум пунктам вузы роптали»

Замглавы правительства Дмитрий Чернышенко доложил о первых результатах переподготовки специалистов в высшей школе. Он напомнил, что год назад правительство России поставило три задачи. Во-первых, актуализировать федеральные образовательные стандарты в вузах, во-вторых, начать массовую переподготовку преподавателей, и в-третьих — ввести в состав руководства вуза новую должность — руководителя цифровой трансформации.

— Если административное решение можно выполнить, то по остальным двум пунктам роптали о том, насколько реально это сделать, — отметил Чернышенко.

По его словам, «цифровой спецназ» пронесся по вузам. По словам Чернышенко, 791 вуз страны внедрил у себя новые образовательные стандарты, более 33 тысяч преподавателей прошли переобучение в Иннополисе.

Вице-премьер считает, что все это было сделано вовремя и оказалось как нельзя кстати, ведь за 1,5 года столкнулись с такими новыми вызовами, «о которых боялись думать». По его словам, более 1000 компаний оказались под санкциями, им ограничили доступ к западным технологиям, «на которые подсаживали», «втянув в колониальную зависимость», — негодовал он. Теперь на первый план выходит собственное научно-технологическое развитие.

Фото: president.tatarstan.ru

Инженерные школы и «цифровые» кафедры: где готовят элиту

Один из способов решить задачу — проект создания 30 передовых школ. Их главная цель — подготовка инженерной элиты для обеспечения технологического суверенитета страны. Что это такое? Это способность страны замещать и поддерживать автономию своих технологий, независимо от меняющихся условий в мире, отметил спикер.

Другое новое направление — программа «Приоритет-2030», которая предполагает создание цифровых кафедр в вузах. «В сентябре прошлого года был отобран 121 университет. Среди них большинство — региональные университеты, 61%" — сообщил Чернышенко. Сейчас, по его словам, сюда зачислили 112 тысяч студентов и свыше 90 тысяч получили экспертную оценку в Иннополисе. По сути, студенты получают «вторую» цифровую специальность наряду с базовой профессией.

— В декабре будем подводить итоги реализации программы университетами и будем принимать решение о дальнейшей поддержке этих вузов,- сообщил Чернышенко.

Импортозамещением в области программного обеспечения будут заниматься 43 центра, сообщил вице-премьер. По его словам, сейчас ведутся работы в области консолидации заказчиков научных проектов. Центры объединили более 300 компаний, которые должны заменить все иностранное промышленное ПО.

— Правительственной комиссией утверждены 216 проектов, для развития которых потребуется более 200 тысяч новых специалистов, — сообщил Чернышенко.

При этом он предупредил, что сроки перехода на российское ПО «короткие», а «качество решений должно быть выше, а не просто — скопировал и повторил». Решение этой задачи возложено на опорно-образовательный центр, который действует на базе на университета Иннополис.

— Сейчас мы «пересобираем» центр для реализации задач по импортозамещению. Первостепенной задачей станет обучение сотрудников на местах -для беспрепятственного перехода отраслей с зарубежного ПО на российское. Будут актуализированы образовательные программы, созданы инструменты оценки компетенции работников и матрицы их профессионального развития, — отметил Дмитрий Чернышенко.

Фото: president.tatarstan.ru

Нужны физики и химики, а «айтишники» и так сами множатся

Новый замминистра образования Дарья Кирьянова поделилась впечатлениями от выставки. По ее мнению, промышленность не может найти общий язык с наукой.

— Обходя стенды, мы встретили энергетиков. Они сказали, что не могут сформулировать научной организации, или научная организация не может на доступном языке рассказать бизнесу, что они разрабатывают. У меня есть гипотеза, что это тот язык, который может помочь нам встретиться — это цифра. Домен «Наука и инновации» — это то место, где это возможно, — полагает она.

Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин рассуждал об оттоке и нехватке кадров в IT-индустрии. По его словам, в стране создан беспрецедентный льготный режим, само государство много вкладывает сил.

— В частных беседах спрашиваю успешных айтишников: а что, собственно, не хватает? Часто говорят, что кадровая проблема — важная, многие говорят — важнейшая, и только самые продвинутые называют ее единственной, — поделился он.

Фото: president.tatarstan.ru

Между тем, промышленники настаивали на том, что им нужны физики и химики, а «айтишники и так сами множатся».

— Пугает, что число выпускников, успешно сдающих физику и профильную математику, снижается, — высказала обеспокоенность гендиректор ООО «СИБУР Диджитал» Алиса Мельникова. — У нас есть несколько направлений развития инженерных и цифровых навыков: специальный центр с современнейшими технологиями и промышленными цифровыми VR-тренажерами, где мы готовим производственных специалистов, инженерно-технических работников от сварщиков до операторов дронов. И у нас есть центр экспертизы по цифровым навыкам. Но когда мы с университетом «Иннополис» начали проект по моделированию технологических процессов создания новых материалов, понадобилась наука, которой рядом не оказалось.