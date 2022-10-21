Асгат Сафаров: «Подтверждать свое право на чемпионство удается единицам»

Два десятка побед казанского хоккея на траве позволили попасть в Книгу Гиннесса

В следующем году 18 апреля в России торжественно отметят 100-летие со дня образования физультурно-спортивного общества «Динамо». Примечательно, что представители спортивного общества уже посвящают свои победы юбилею, как говорится, «это сейчас, но как будто бы на день рождения». Не отстает и татарстанское подразделение «Динамо РТ». Волейболистки «Динамо-Ак Барса» стали обладательницами Суперкубка, а первыми свои подарки сделали хоккеисты «Динамо-Ак Барса», о чем рассказывает спортивная редакция «Реального времени».

«Динамо-Ак Барс»: полные кавалеры прошедшего сезона

Перед началом сезона главный тренер «Динамо-Ак Барс» Араик Маргарян в интервью нашему изданию признался о страстном желании выиграть титул чемпионов страны в 20-й раз, что позволило бы внести название казанской команды в Книгу Гиннесса как самого титулованного клуба в стране. Тут есть нюансы, поскольку до сих пор самым титулованным клубом по хоккею на траве считалось другое «Динамо», из прежней столицы Казахстана — Алма-Аты. Великий наставник Эдуард Айрих вместе с подопечными выиграл 15 титулов чемпиона СССР, а его подопечные прибавили еще три золота, покуда Союз не развалился. Вызывает вопросы послесоветская история, сколько там было побед в суверенном Казахстане, были ли они, но это вопросы к первым годам достаточно смутного постсоветского времени. Честное слово, порой проще узнать о событиях 100-летней давности, скрупулезно фиксировавшихся советскими историографами, чем освежить в памяти начало и середину девяностых на постсоветском пространстве.

К счастью, ни в России в целом, ни в Татарстане в частности, об истории не забывают. К примеру, музей спортивного общества «Динамо РТ» уже успел не только открыться, но и демонстрирует свои экспонаты, на которые в нынешнем октябре посмотрели легендарные спортсмены прошлого Ирина Роднина и Евгений Ловчев. Одним из наиболее свежих стал вклад летних хоккеистов «Динамо-Ак Барса», «полного кавалера» сезона 2022 года, последовательно выигравшего Суперкубок, Кубок России, Спартакиаду сильнейших и чемпионат страны, в тот самый 20-й раз. Причем этот первый по дате подарок спортивному обществу «Динамо» на его 100-летие, отмечаемое 18 апреля следующего года, поскольку в те даты летние хоккеисты только готовятся выйти на старт.



Музей спортивного общества «Динамо РТ» уже успел не только открыться, но и демонстрирует свои экспонаты. Фото: dynamo.su

Необходимо отметить, что ваш корреспондент мог бы элементарно не дожить до сегодняшнего дня, поскольку за 10 минут до конца финального матча Кубка России между казанским и электростальским «Динамо», мяч, посланный казанским защитником, летел ему в голову, причем в район височной части. Концентрация внимания на игре, а не на окружающем, позволила сблокировать мяч, отделавшись выбитым суставом пальца руки. Это, кстати, напоминание всем тем, кто уделяет чрезмерное внимание гаджетам: спортивная площадка небезопасна даже в области трибун, тем более у кромки поля. К счастью, кадр не попал в трансляцию «Матч ТВ», который в кои-то веки показал своим телезрителям хоккей на траве, напомнив о существовании этого вида спорта. В итоге хозяева выиграли — 3:1, став обладателями второго трофея сезона на то время, а именно, 5 мая. В конце августа сборная Татарстана стала чемпионом Спартакиады сильнейших, но в этом временном промежутке у нее не ладились дела в самом главном старте сезона — чемпионате России. В моменте конкуренты из Подмосковья опережали Казань на девять очков.

Асгат Сафаров: «Вы лучшие в России»

Руководитель ФСО «Динамо РТ» Асгат Сафаров отметил про летних хоккеистов Казани: «Вы лучшие в России, нет больше команды в стране, у которой было бы столько трофеев. 20 лет прошло, как в начале двухтысячных спортивное общество «Динамо РТ» взяло под свое крыло татарстанский хоккей на траве, изначально рассчитывая только на завоевание медалей. Это подтвердилось, уже первый сезон принес нам бронзу чемпионата России. Далее было серебро, после чего началась золотая эстафета. Это важно, поскольку в нашем спорте разные команды стремительно поднимались в элиту национального спорта, после чего «схлопывались», если можно так сказать. А так, чтобы уверенно год за годом подтверждать свое право на чемпионство, удается единицам».

Сафаров отметил, что очередное, 20-е чемпионство, было достигнуто 2 октября, в день рождения президента ХК «Динамо-Ак Барс» Евгения Королькова, «который помолодел лет на пять». В ответ бизнесмен дополнительно премировал команду.



Необходимо отметить, что 20-е чемпионство, достигнутое во второй месяц осени, это также подарок самому Сафарову, отмечающему свой день рождения 20 октября. Причем стоит отметить, что представители спортивного общества «Динамо РТ», которым он руководит уже долгие годы, были фундаментом сборной республики на Спартакиаде сильнейших, своими очками позволив занять Татарстану 4-е место в общекомандном зачете.

Салават Гайсин, зампредседателя «Динамо РТ», отметил, что победа казанского клуба в чемпионате страны символична не только цифрами. «Наша команда состоит на базе

своих воспитанников. Вот Тимур Николаев, входящий в тренерский штаб, он дважды

становился чемпионом в этом качестве, а до того выиграл 18 раз, будучи вначале

простым игроком, затем капитаном команды. Это пример для тех мальчишек, которые

сейчас ходят в секцию, ставя для себя цели в профессиональном спорте».

Фото: tatarstan.ru

Щипачев и Ко будут болеть за Шипачева и АБ



«Динамо РТ» это и волейбол, и хоккей с мячом, и хоккей с шайбой, поскольку в спортивном обществе существует и одноименная команда, которую курирует президент федерации хоккея с шайбой Андрей Рябов. Он своей властью премировал летних хоккеистов абонементами на матчи шайбистов. В итоге, Денис Щипачев и Ко из «Динамо-Ак Барс» будут не только переживать, но и поделятся своим победным опытом с ледовыми хоккеистами. И это не последняя параллель в этих видах спорта. Если кто-то скажет о том, что в Суперлиге чемпионата России всего пять команд, напомним, что четверть века в Национальной хоккейной лиге было шесть участников, получивших за это прозвище Ориджина сикс, оригинальная шестерка.

Долгое время по линии МВД команду курировал Фоат Зиннуров, который вспоминал, как по кирпичику накапливался фундамент побед «Динамо-Ак Барс». Стали пятикратными, решили что надо выиграть десять раз. Потом 15, затем 20. Сейчас я пожелал бы команде стать чемпионами еще раз, чтобы у них было «очко», как в известной карточной игре.

Зиннуров и сейчас следит за командой, поскольку руководит Казанским юридическим институтом, студенты которого входят в число наиболее преданных болельщиков клуба. Но и им, и ему хотелось бы сказать, что став лучшими в своем виде спорта, казанские динамовцы могут замахнуться теперь на рекордсменов из других видов. Первый из ориентиров — волейбольная «Уралочка» — 25 побед в чемпионатах СССР и России, затем хоккейный ЦСКА — 26, и абсолютный рекордсмен баскетбольный — 51 чемпионство. Одним словом, работы на Маргарянов хватит, тем более, что Араика Арташевича поддерживает помощник — сын Эдуард Маргарян. А самого триумфатора, как поделился Сафаров, думали даже вернуть в футбол, в котором он начинал свою спортивную карьеру, выступая за молодежную команду ереванского «Арарата». Это, конечно, из варианта, «где Маргарян — там победа», но напомним, что и в профильной команде были серьезные проблемы, которые необходимо было оперативно решать. Впрочем, Сафаров успокоил хоккейное сообщество республики, что новоиспеченный рекордсмен страны останется в виде спорта, ставшем для него родным.

Последними из коллег свое спортивное общество поздравили хоккеистки «Динамо-Казани», выигравшие 19 октября очередное золото чемпионата России. Фото: dynamo.su

Араик Маргарян: «Казань возвращает долги»

А головному спортобществу «Динамо» можно задуматься о том, чтобы пополнить список своих легенд: Лев Яшин, Виктор Санеев, Виктор Косичкин, Валентина Растворова, Людмила Пахомова. Отмечая ушедших из жизни, последним из данного списка является Санеев, умерший 3 января 2022-го, необходимо отмечать и живущих, и побеждающих «прямо сейчас».

— Мне очень повезло, что окружен людьми, которые всегда стараются протянуть мне руку помощи, — резюмировал свои впечатления от сезона главный тренер «Динамо-Ак Барса» Араик Маргарян. — Но мое внутреннее состояние заключается в том, что даже выиграв 20 золотых медалей, я все равно остаюсь в долгу перед республикой Татарстан.

Араик Арташевич поделился историей, которая косвенно помогла ему ликвидировать отставание от Электростали. Оказалось, что перед очередным противостоянием команд, креативщики из Подмосковья выпустили ролик, в котором демонстрировали свое превосходство над казанцами. Сюжет был довольно забавным, но наставник «Динамо-Ак Барса» нашел в этом способ дополнительно мотивировать своих подопечных, сформулировав новый девиз: «Казань возвращает долги». Поэтому, можно сказать спасибо коллегам, попросить их и в дальнейшем радовать своими забавными находками, Казань тоже любит посмеяться, особенно тогда, когда делает это последней.

Последними из коллег свое спортивное общество поздравили хоккеистки «Динамо-Казани», выигравшие 19 октября очередное золото чемпионата России. Для чемпионства динамовкам понадобилось обыграть одноклубниц из Электростали.

Джаудат Абдуллин