Стало известно, каким будет новый ЖК под Казанью «Долина Махаон»

Под Казанью появится новый жилой комплекс повышенной комфортности. Над проектом работало архитектурное бюро Levs Architecten из Нидерландов.

ЖК разместится возле Больших и Малых Кабанов и займет площадь в два квадратных километра. В общей сложности здесь будет построено 550 000 квадратных метров жилья. В жилом комплексе будет создана парковая зона, проектировщики обещают, что все локации будут выполнены в экостиле. Из социальной инфраструктуры предусмотрено строительство двух школ и шести детских садов, передает ТНВ.

Чтобы не было затруднений в транспортном движении, планируется реконструировать развязку на федеральной трассе R239, а также построить объездную вдоль поселка Усады.

Ранее Рустаму Минниханову презентовали проект строительства жилого комплекса «Долина Махаон». Однако суть проекта не раскрывалась.

