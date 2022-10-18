Из истории ЧМ по волейболу: «Отдайте сборную Баньоли»

Федерацию волейбола России возглавляет Станислав Шевченко

После окончания чемпионата мира по волейболу и старта чемпионата страны «Реальное время» возвращается к циклу статей о всех предыдущих волейбольных чемпионатах планеты.

В сборной новый тренер Даниэле Баньоли

Чемпионат мира 2010 года проходил в Италии, на фоне достаточно серьезных перемен в мире волейбола. Достаточно сказать, что в 2008 году Рубен Акоста покинул пост президента Международной федерации волейбола, на котором его сменил китаец Вэй Цзичжун.

Надо признать, что не всегда такой высокий пост способствует успехам страны, чей представитель ее занимает. У Мексики наиболее серьезный результат был показан в 1977 году, когда местная молодежная сборная финишировала четвертой на ЧМ до 20 лет. Правда, тогда Акоста еще не руководил международным волейболом. Китай также не сумел ворваться в число лидеров мужского волейбола.

Уход Акосты с руководящего поста, на котором он пребывал 24 года, состоялся на конгрессе ФИВБ, за 2 месяца до Олимпиады в Пекине, где произошло еще одно событие, мимо которого невозможно пройти. Прямо во время торжественной церемонии открытия Олимпиады один из местных жителей зарезал американца, который приходился отцом Элизабет Бэчмэн, бывшей волейболистке сборной США и супруге тогдашнего тренера мужской команды Хью Макатчена. Макатчен, новозеландец по национальности, на некоторое время отошел от руководства сборной, а затем вернулся и привел ее к победе, и к третьему олимпийскому золоту в истории. У россиян была бронза, и это заслуга нового тренера Казани Владимира Алекно, команда которого поменяла в межсезонье название с «Динамо-ТТГ» на «Зенит-Казань». Любопытно, что она делегировала на ту Олимпиаду сразу трех игроков в сборную страны — Александра Косарева, Сергея Тетюхина и Вадима Хамутцких, а также двух волейболистов сборной США Ллоя Болла и Клэйтона Стенли. И предыдущий наставник казанцев Виктор Сидельников по ходу сезона вынужден был держать на скамейке запасных легендарного Бороду, поскольку Болл был вне конкуренции. Отдавая дань памяти Вадиму Хамутцких, ушедшему из жизни в начале года, приоткроем завесу над этой историей. Просто Белгород тогда готов был отпустить в Казань всю троицу без исключения, а не только Косарева и Тетюхина, в которых нуждался Сидельников. Впрочем, с приходом в Казань Алекно, они все трое вернулись в команду Шипулина, а в «Зенит-Казань» перешел Александр Корнеев, в начале своей карьеры игравший во всех командах, которые тренировал Владимир Романович.

Даниэле Баньоли. Фото: volleyufa.com

Его самого сменил в сборной страны итальянец Даниэле Баньоли. Он уже в 30 лет начал работать с «Мантовой», а в лучшие свои годы дважды работал с «Сислеем» из Тревизо.



Чемпионат Европы со сборной России Баньоли завершил без медалей. Уступая в полуфинале Франции — 0:2, наши сравняли счет, вели в пятой партии — 13:9, и не смогли справиться с подачей планером в исполнении Оливера Киффера. В итоге проиграли и пятую партию, и матч за бронзу Болгарии — 0:3.

Мы перестаем уезжать, наоборот, собираем все сливки в чемпионат России

Итальянец привлек на чемпионат мира игроков из одинцовской «Искры» (Сергей Макаров), новосибирского «Локомотива» (Валерий Комаров), новоуренгойского «Факела» (Антон Асташенков), «Ярославича» (Семен Полтавский). Костяк сборной составили волейболисты команд-призеров чемпионата России-2010. Чемпион «Зенит-Казань» (Алексей Вербов, Максим Михайлов), вице-чемпион «Локомотив-Белогорье» (Денис Бирюков, Дмитрий Мусэрский, Тарас Хтей) и бронзовый призер московское «Динамо» (Сергей Гранкин, Евгений Сивожелез, Дмитрий Щербинин). Любопытно, что Казань тогда представляли ее нынешний тренер Вербов и главный ветеран Михайлов.

Мусэрский — воспитанник тренера из Макеевки, Донецкой области Бориса Оснача. Наставник ранее подготовил для сборной СССР чемпиона Европы Геннадия Черемисина, игроков ЦСКА Николая Гороха и Юрия Мамлина, волейболиста одинцовской «Искры» Юрия Савченкова, но Мусэрский стал его главным воспитанником. Мусэрского приятно вспомнить, поскольку он запомнился казанским любителям волейбола еще по юниорскому чемпионату Европы 2006 года. Тогда Мусэрский защищал цвета сборной Украины (12-е место), в то время, как экс-украинец Константи Лесик защищал цвета чемпиона — сборной России. К началу следующего сезона они уже оба играли за «Белогорье», и переход Мусэрского аукнулся белгородцам не только денежными затратами, но и аннулированием двух побед на групповом этапе Лиги чемпионов. Но к моменту ЧМ-2010 место Мусэрского в составе сборной уже не обсуждалось.

Плюс в сборной играли два легионера из итальянских «Кунео» — Александр Волков и «Модены» — Юрий Бережко. И это очень мало. Достаточно сказать, что чемпионат России на том ЧМ был вторым по количеству представленных игроков. В Италии играли все волейболисты местной сборной плюс 29 легионеров, у нас 12 игроков сборной России и еще 12 легионеров, включая пятерых американцев. И это еще не было Ллоя Болла, покинувшего ряды сборной США.

Александр Волков (справа) и Семен Полтавский. Фото: wikipedia.org

Казахстан, после участия в двух ЧМ подряд, стал терять свои позиции. К сожалению, Женя Гребенников, который стопроцентно усилил бы эту сборную, как и все сборные мира, выбрал Францию, тем временем сама Франция выбрала для участия в чемпионате мира его конкурента на позиции либеро 34-летнего Юбера Энно. Затем Казахстан, как нам кажется, со временем немного сбился с развития волейбола как вида спорта. Позиционирование через красивых девушек (Алтынбекова, Демьянова, Карапетян (Коршунова) — это неплохо, но «Инстаграм» не должен становиться важнее положения в турнирной таблице. У России, к примеру, есть свои примеры красоток, к примеру, Алена Голоснова, ныне фитнес-тренер, или же Лера Кондра, дочь легендарного волейболиста, а затем тренера, в том числе сборной Казахстана. Только она выбрала для себя другую стезю, став певицей и телеведущей, а о красоте наших волейболисток мы вспоминаем на 14 февраля и 8 марта.

Но Казахстан, даже сделав шаг назад, все равно продолжил оставаться лидером из бывших республик СССР на Азиатском континенте. Тот же самый Оренбург может благодарить соседей за Александра Горбаткова и Марата Имангалиева, которые помогали поднимать эту команду. А вот Узбекистан, увы, потерял свое будущее, когда в Белгород перебралась мини-сборная Узбекистана. Это и семейство Тетюхиных — отец Юрий и два брата Олег и Сергей. И семейство Багреев — отец Анатолий, сыновья Дмитрий и Сергей плюс племянник Алексей. Уехали в Россию и волейболисты Андрей Борозинец и Максим Жигалов, и тренеры Андрей Чиннов, Александр Шошин, будущий наставник сурдлимпийской сборной России. Тренер Владимир Пилипенко перебрался в Россию с сыном Захаром, который был с ним в Тутаеве (Ярославская область), где сам поиграл, затем помогал в работе с женской командой Череповца и женился на Дарье Чикризовой (Пилипенко), либеро сборной России. Наставница из Ферганы Майя Домниди вырастила для России вице-чемпионку Олимпиады Ирину Тебенихину.

Ольга Дубяга вышла замуж за лучшего гандболиста Узбекистана Владимира Певнова. Любители гандбола сразу поймут, что Евгений Певнов, в недавнем прошлом игрок сборной Германии, это их сын.

Удивительно «слепой» жребий

Итоги жеребьевки итальянского чемпионата мира выглядели на поверку очень любопытными. Достаточно сказать, что в одной из групп собрались представители американского континента — Аргентина, Венесуэла из Южной, Мексика и США, из Центральной и Северной Америки. Еще две команды Бразилия и Куба соперничали друг с другом в группе В, а азиатские Иран и Япония — в группе А. Европа — Франция, Чехия и Болгария получили в соперники Китай, который только что впервые был хозяином летней Олимпиады и явил миру темнокожего китайца Дин Хуэя, что тоже случилось впервые. К счастью для наших СМИ его в заявку на чемпионат мира не взяли, поскольку фамилия парня в оригинале звучала уж очень непотребно.

Зато Россия «купалась» в многообразии. Стартовая победа над африканским Камеруном, вторая виктория над Австралией и заключительный выигрыш у Пуэрто-Рико с американского континента. Итоговый счет — 3:2 несколько насторожил, поскольку Пуэрто-Рико не входило в число заметных сборных и не располагало какими-либо звездными волейболистами в составе.

Россия — Камерун. Фото: vk.com/russiamensvolley

Второй и третий этап чемпионата мира выглядели несколько удивительными по содержанию, поскольку там команды собирались в группы по трое. Возможно, раскрыв и доказав практически все формулы в математике и химии, пытливые умы взялись за волейбол, пытаясь найти оптимальную формулу для розыгрыша чемпионата мира. В итоге в 2010 году получилось черт-те что и сбоку бантик. На втором этапе Россия играла с Египтом (победа) и Испанией (поражение), и в следующий круг вышли мы и испанцы, ставшие победителями группы. Причем поражение от испанцев было стратегическим, россияне решили избежать выхода на 1-е место, а потому выиграли две партии и спокойно отдали три следующие. Также свою группу выиграла, к примеру, Чехия, опередив США и Камерун. Тем временем ЧМ потерял Польшу, которая оказалась последней в мощнейшей группе с Бразилией и Болгарией. Полякам не повезло, но популярность волейбола вышла на новый уровень. Там сразу два волейболиста стали депутатами местного Сейма. Это бывший сборник Павел Папке и Анджей Шевиньский (сын легендарной бегуньи Ирены Шевиньской), который стал сенатором, избранным в 2007-м и переизбранным в 2011 году.

И в этой группе также состоялся очередной «договорняк», правда, не очевидный. Никто не хотел побеждать, но Бразилия была мастеровитей болгар и слила им поединок — 0:3.

Россия — пятая под руководством итальянского алленаторе

Это были решения команд, но и ошибка в регламенте чемпионата. Проходных игр было в избытке, градус напряжения нарастал, но как-то не слишком. И только на третьем групповом этапе каждый матч стал сверхважным. На нем повылетали победители второго этапа в своих группах — Испания и Чехия, и, увы, Россия, которая одолела Аргентину, но снова уступила Сербии. На которую Россия выходила, после проигрыша Испании, типа, выбирая соперника. Тем временем Сербия к началу того чемпионата мира потеряла еще и 600-тысячную Черногорию, но не ведущих игроков, поскольку и черногорец Никич и босниец Старович предпочли выступать за сильную сборную Сербии. Которая уступила в полуфинале Кубе — 2:3, а Италия проиграла Бразилии — 1:3.

Для хозяев чемпионата итальянцев это стало трагедией, и вслед за тем они не смогли собраться в матче за бронзу, проиграв Сербии — 1:3. А Бразилия в финале катком проехалась по Кубе — 3:0, став трехкратным чемпионом мира. Вот для бразильцев игра в поддавки прошла безнаказанно. Что касается россиян, то после побед над Болгарией и США, мы финишировали с Баньоли на 5-м месте.

Фото: vk.com/russiamensvolley

«Отдайте сборную Баньоли», — буквально захлебывалось в те годы одно федеральное издание, так часто и так неумело вмешивавшееся в спортивную политику. Вдвойне обидно от того, что пост замредактора там занимает КМС по волейболу, воспитанник школы ЦСКА, а освещение волейбола отдается на откуп дилетантам. Между тем легендарный журналист Лев Россошик в 2011 году процитировал практически пророческие слова, автором которых был тренер Борис Колчин: «Верю, что настал этап выхода на первые роли российского волейбола. И не только в Европе — в мире тоже». В 2012 году Алекно победит на Олимпиаде, хотя и опосредованно, но наказав Бразилию.

2010 год — это приход в руководство федерацией волейбола России 40-летнего тогда Станислава Шевченко. Данное решение было принято после того, как президент России Дмитрий Медведев решил освободить чиновников от общественной нагрузки, и Николай Патрушев уже не мог выполнять обязанности руководителя российского волейбола.

Но так получилось даже лучше. В отличие от футбола и хоккея, баскетбола и водного поло, а также совсем уж скандального хоккея на траве, волейбольная федерация представляется, неким монолитом, когда предыдущие руководители федерации не отошли от дел, продолжая помогать любимому виду спорта.

P. S. Известные волейболисты того времени, которых хотелось бы отметить дополнительно. Дмитрий Филиппов, игрок сборной Греции, сын Юрия Филиппова, бывшего волейболиста Украины. В их карьере был матч друг против друга, когда противостояли Греция с сыном и Украина с отцом. Любопытно, что дед Дмитрия и тесть Юрия — это знаменитый в прошлом футболист ворошиловградской «Зари» Анатолий Куксов.

Жозе Роберто Гимараэш, тренер из Бразилии. Он выиграл золото Олимпиады с мужской в 1992 году и повторил свой успех в 2008-м, но уже с женской сборной.

Россия развивает волейбол в городах, где нет команд мастеров. Архангельск — Евгений Баранов. Воронеж — Максим Сапожков. Орел — Дмитрий Шевляков. Пятигорск — Александр Подлесных. Чебоксары — Дмитрий Мостов.

Чемпионат мира, 2010-й, Италия, 24 участника.



Золото — Бразилия, серебро — Куба, бронза — Сербия.



Джаудат Абдуллин