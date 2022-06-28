Новые возможности исторических зданий. В Казани прошел брокер-тур компании ASG

Фото: ГК ASG

Сохранение исторического облика: как в Казани провели тур по восстановленным группой компаний ASG историческим зданиям.



Новые идеи для исторических особняков

Исторические особняки ASG в центре Казани посмотрели партнеры компании. Мероприятие прошло в рамках повышения лояльности к данному направлению деятельности и укрепления взаимодействия с бизнесом. Участники погрузились в историю Казани и насладились архитектурой объектов, восстановленных ASG.

Брокер-тур собрал профессиональных игроков рынка недвижимости — партнеров компании ASG invest, и поставил целью не только привлечь внимание к историческим зданиям, но и обсудить новые идеи их дальнейшего использования — и для развития туристической инфраструктуры города, и для формирования деловой среды. Компании важно не только сдать объекты, но и подобрать им наиболее эффективный, долгосрочный вариант использования. Брокеры, сотрудничая с ASG, становятся не просто партнерами, а своего рода друзьями компании, с которыми реализуют долгосрочные проекты.

Среди участников DiGroup, девелоперская компания «АСК Недвижимость», A-Development, «ReАгентство», АН «Амбрелла-Дом», АН Tartaria, «Этажи», «Агентство регионального развития», GAB Invest, ООО «Регион Бизнес Недвижимость», ООО «Надежда» и ИП Э.С. Амиров.

— В сфере недвижимости профессионально работаю много лет. С компанией ASG сотрудничаю с 2017 года — это надежный партнер. За это время работали и с продажей земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, квартир, участков коммерческого назначения, а также в сфере аренды коммерческой недвижимости, в том числе и по аренде зданий в историческом центре. Мы партнеры ASG с 2017 по 2022 год, с нашим участием было заключено более 40 сделок Один из ярких примеров, студия йоги «Шанти», которая располагается на Чернышевского, 28, — говорит директор агентства недвижимости «Амбрелла-Дом» Айдар Юнусов.

Возродим старую Казань

«Возродим старую Казань» — под таким лозунгом начала компания ASG invest программу восстановления исторических зданий в центре Казани. А началось все в 2012 году, когда в рамках программы президента Татарстана Рустама Минниханова по восстановлению и реконструкции исторического центра Группе компаний ASG invest было передано 26 зданий.

— Для нас важно сохранить мудрость предыдущих поколений, переданную нам через архитектуру города. Это та самая нить, которая сквозь века связывает нас с нашими предками. Приоритет работы группы компаний ASG invest — бережное отношение к культуре и наследию, которое позволит сохранить собственную самобытность Казани, — говорит руководитель группы исходно-разрешительной документации УК «Капитал-Траст-Инвест» Татьяна Ивлева.

Сохранение исторического облика — это один из принципов, который активно пропагандируется во всех городах нашей страны, прежде всего в Казани. Исторические здания ценны и для ныне живущих, и для будущих поколений, они представляют большую ценность, так как обладают информацией о принципах и особенностях градостроительства, архитектуре тех времен и эпохе в целом.

— Осознание имеющегося богатого культурного наследия в регионе развивает и духовно обогащает человека, предоставляя возможность почувствовать связь с предыдущими поколениями. Именно таков был посыл для наших партнеров при проведении брокер-тура по историческим зданиям в центре Казани. Данные архитектурные объекты представляют интерес для горожан и туристов, а значит и для бизнеса. На мой взгляд данные объекты предназначены для размещения штаб-квартир компаний, офисов и бутиков, — говорит директор центра коммерческой недвижимости группы компаний ASG invest Сергей Чугунов.

— Безусловно, дать вторую жизнь объектам культурного наследия сегодня — это шанс вдохнуть в них историю настоящего и сформировать центр притяжения для жителей и гостей Казани. Позитивная роль бизнеса заключается в том, что эти здания востребованы как никогда. Нужно «занимать» их, сохраняя суть и ценность объекта. Архитектурная уникальность и эстетика фасадов всегда выгодно подчеркивают статус и стабильность компаний, размещающихся в них. Делая выбор в пользу особняков, будущие собственники и партнеры идут впереди своих конкурентов. И не стоит ограничивать их эксплуатацию только музейными пространствами, в современном мире в них органично впишутся аутентичные рестораны и кафе, апарт-отели, частные школы, медицинские клиники, студии красоты или бутики. Нестандартность интерьера, планировка, выдержанная в определенном архитектурном стиле, обеспечит этим заведениям преимущество, — поясняет эксперт в области управления коммерческой недвижимости, заместитель генерального директора УК «Единая арендная система» Айгуль Хамитова.

Познакомимся поближе

Для компании ASG реконструкция исторических зданий — это возможность оставить след в истории и внести свою посильную лепту в развитие Казани, а значит в целом Республики Татарстан и России. ASG инвестирует в недвижимость, сохраняя духовные скрепы многонационального народа России.

Давайте чуть поближе познакомимся с историческими зданиями и с объектами культурного наследия, по которым прошел брокер-тур для партнеров компании ASG.

Усадьба купца Галима Галеева (Г. Тукая, 26а, 26б)

Усадьба состоит из двух корпусов, была построена купцом второй гильдии Галимом Галеевым в конце XIX века. Купец второй гильдии Галим Галеев занимался продажей меховых изделий из Сибири.

Это двухэтажное здание с аттиковым этажом, выполнено в стиле эклектики: уникальный синтез модерна с традиционными элементами татарского зодчества.Рядом расположены великолепные по красоте архитектурные комплексы Султановской и Галеевской мечетей. По соседству — основные культурно-исторических объекты Казани и крупные торговые объекты.

Дом Б.Ф. Сабитовой (Г. Тукая, 86)

Дом Б.Ф. Сабитовой — это особняк, который был построен в 1884 году по проекту архитектора Петра Романова. Район, в котором расположено здание, историко-культурный центр Казани Старо-Татарская слобода. Также это и туристический центр города, где сосредоточены самые ценные памятники архитектуры, связанные с самобытными татарскими культурными традициями.

Жилой дом XVII—XVIII веков (Чернышевского, 28)

Здание имеет характерный строгий фасад в стиле классицизма, который идеально вписывался в архитектурно-пространственную среду Казани начала XVIII века. Располагался дом неподалеку от центра торговой жизни Казани — Сенной площади, и соседствовал с Владимирским собором. В настоящее время здание находится в непосредственной близости от железнодорожного вокзала. Несмотря на то что дом расположен на пересечении оживленных улиц Чернышевского и Московской, в его стенах тихо и спокойно, а с Волги веет легкий, прохладный бриз.

Недавно в стенах здания отметила свое тринадцатилетие одна из старейших йога-студий Казани «Шанти».

— Я искала новое помещение для своей студии. Специалист компании ASG представил несколько вариантов в исторической части города. Мой выбор пал на большое, светлое, уютное помещение с высокими потолками в здании на Чернышевского, 28. Это просторное помещение с высокими потолками удобно расположено в центре города. И оно полностью подошло под мои требования, — делится основательница студии Евгения Беневоленская.

Жилой дом XVIII века (Большая Красная, 16)

Жилой дом XVIII века — объект культурного наследия. Здание находится в самом центре Казани на одной из старинных улиц. Только представьте, хотите прогуляться, а в шаговой доступности Казанский кремль, благоустроенная Кремлевская набережная, парк «Черное озеро», воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, который открыл свои двери для верующих 21 июля 2021 года и стал новым центром паломничества.

Район насыщен достопримечательностями и привлекает большое количество туристов. И несмотря на это, дом представляет из себя островок спокойствия, где можно насладиться пением птиц и полюбоваться зеленью деревьев.

Дом купца Александрова (Карла Маркса, 16)

Дом купца Александрова — объект культурного наследия. Типичный городской жилой дом второй половины XIX века в стиле эклектики с использованием в решении центральной части уличного фасада элементов барочной и классицистической архитектуры. В создании проекта данного дома принимал участие Ф.И. Петонди. В конце XIX века он принадлежал известному Казанскому купцу Александрову. Буквально каждый камень здесь дышит историей. Это и есть «сердце Казани», где невероятным образом переплелись русские и татарские культурные традиции. Поблизости от дома купца Александрова пролегают самые популярные туристические маршруты — набережная реки Казанки, Дворец земледельцев, парк «Черное озеро» и Казанский кремль.

На самом высоком уровне

Сохранению историко-культурного наследия страны уделяется большое внимание на всех уровнях. Силами бизнеса по всей стране идет восстановление и сохранение памятников архитектуры. Также большие бюджетные вливания делает и государство. Если говорить про Татарстан, то смело можно сказать о социально ответственном бизнесе, который понимает свое место перед следующими поколениями.Благодаря этому реконструируются и восстанавливаются десятки памятников архитектуры и истории, которые были разрушены временем, а где-то в прошлом и неправильной эксплуатацией. Не ценили, не понимали всей уникальности.

Уже более 10 лет о необходимости восстановления таких объектов говорит и президент Татарстана Рустам Минниханов, акцентируя, что немного бизнесменов, готовых инвестировать в ОКН, и нужна поддержка государства.

В преддверии подготовки города к встрече гостей со всего мира, в рамках проведения Универсиады, президент поставил задачу не только сохранение центра, но и воссоздание ранее утраченных исторических зданий. А после нетривиально подошел к привлечению внимания к данному вопросу — регулярные пешие прогулки, скрупулезное принятие решений буквально по каждому объекту — каждый из них представляет ценность для города и является уникальным. Все это позволило выработать подходы к решениям в восстановлении исторических объектов. За этот период компании, в том числе и ASG invest, которые инвестировали в реконструкцию и восстановление исторических зданий, накопили богатую практику в данном направлении. А опыт способствует качественному и профессиональному выполнению работ.

В настоящее же время в Татарстане разворачивается следующий процесс, и мы кратко сообщим о том, что происходит...

Многие объекты получают новую жизнь, но есть те, в которых жизнь замирает на время. Напомним, что в Казани продолжается рассмотрения дела, которое касается комплекса Адмиралтейской конторы по ул. Карла Маркса, 17 (объект культурного наследия федерального значения). УК «Капитал-Траст-Инвест», собственник здания, была признана виновной Вахитовским судом Казани в совершении административного правонарушения по достаточно серьезной статье — ч. 1. п. 7.14.1 «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». Судом был наложен штраф в размере 250 тысяч рублей. Организация с данным решением не согласилась и обжаловала его в Верховный суд РТ, который оставил решение без изменения. Но суд высшей инстанции в Самаре, отменив решение, направил дело на новое рассмотрение в Верховный суд РТ, указав на существенные и невосполнимые нарушения в деле. Как будут развиваться события — покажет время. При этом работы на объекте культурного наследия на это время приостановлены, и когда они возобновятся — вопрос открытый, здание пока простаивает.

В завершение хотим напомнить поговорку — «новое рождается в забытом старом». Так и здания, которые с течением времени утратили функциональность, теперь, после реставрации и инвестиций, наполняются новыми смыслами, снова обретают жизнь, не теряя былой привлекательности.