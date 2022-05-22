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Хронология военной спецоперации: самое важное за 22 мая

22:00, 22.05.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Ключевые события 88-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 22 мая
Фото: кадр видео Минобороны России

День 88-й: Мединский о переговорах, восстановление Мариуполя

По данным Министерства обороны России на 22 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники.

  • Народная милиция Донецкой Народной Республики начала выводить из освобожденного от украинских вооруженных формирований Мариуполя тяжелую военную технику, в том числе танки — об этом ТАСС рассказал танкист, участвующий в выводе техники. Также там уже идут восстановительные работы. А саперы начали разминировать территорию, прилегающую к «Азовстали».
  • Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Как заявил глава российской делегации и помощник президента страны Владимир Мединский, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева, а Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне — однако для этого нужны документы в высокой степени готовности. Месяц назад Россия передала украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. «Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу», — отметил Мединский.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
ПроисшествияОбщество

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