Хронология военной спецоперации: самое важное за 22 мая

Ключевые события 88-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны России

День 88-й: Мединский о переговорах, восстановление Мариуполя

По данным Министерства обороны России на 22 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 977 беспилотных летательных аппаратов, 317 зенитных ракетных комплексов, 3 198 танков и других боевых бронированных машин, 408 установок реактивных систем залпового огня, 1 622 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 077 единиц специальной военной автомобильной техники.

В Херсонской области при попытке задержания ликвидировали агента Службы безопасности Украины. У него нашли гранату Ф-1 — снаряд мог быть использован против российских военнослужащих. По данным военно-гражданской администрации Херсонской области, агенту СБУ поручили передать переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» диверсионно-разведывательной группе. «С учетом имевшихся у ликвидированного агента националистических взглядов, ему была поставлена задача совершить нападение на блокпост российских войск, после чего перебраться на территорию все еще подконтрольной Украине Николаевской области», — говорится в сообщении.

За сутки российская авиация поразила еще три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Также уничтожены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики.

В Мариуполе восстановили движение общественного транспорта. Сегодня в городе начали курсировать 12 автобусов, рассказал мэр города Константин Иващенко. По словам градоначальника, по завершении технического обслуживания и ремонта транспортных средств количество машин на линиях может быть возрасти до 22. Также в Мариуполе налажена работа четырех больниц. Работу продолжают и три городские автозаправки.

Народная милиция Донецкой Народной Республики начала выводить из освобожденного от украинских вооруженных формирований Мариуполя тяжелую военную технику, в том числе танки — об этом ТАСС рассказал танкист, участвующий в выводе техники. Также там уже идут восстановительные работы. А саперы начали разминировать территорию, прилегающую к «Азовстали».

Россия готова продолжать переговоры с Украиной. Как заявил глава российской делегации и помощник президента страны Владимир Мединский, инициатива их замораживания исходит со стороны Киева, а Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне — однако для этого нужны документы в высокой степени готовности. Месяц назад Россия передала украинской стороне проект договора, в котором ряд принципиальных позиций был уже согласован. «Мы намеревались двигаться дальше. Однако с той поры никакого стремления к продолжению диалога со стороны Украины нет. Они даже официально не подтвердили ими же согласованный проект договора. Разошлись на том, что наши визави взяли паузу», — отметил Мединский.

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.