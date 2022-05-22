В Херсонской области ликвидировали агента СБУ

В Херсонской области при попытке задержания ликвидировали агента Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации региона.

Отмечается, что у агента СБУ нашли гранату Ф-1. Предполагается, что снаряд мог быть использован против российских военнослужащих, передает «РИА Новости».

По данным военно-гражданской администрации Херсонской области, агенту СБУ поручили передать переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» диверсионно-разведывательной группе. Так, планировалось нападение на блокпост войск России.

Недавно в Курской области задержали местного жителя, который готовил теракт. Он был связан с украинскими спецслужбами. Дома у задержанного изъяли две самодельные взрывчатки и травматическое оружие с патронами, а также нацистскую литературу.

Диана Жиленкова