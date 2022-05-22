Минобороны: российская авиация уничтожила украинский склад с боеприпасами в районе Красного Лимана

Российская авиация поразила еще три пункта управления, 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины, а также склад с боеприпасами в районе населенного пункта Красный Лиман. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, за последние сутки также уничтожены три пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Соледар, Соль Донецкой Народной Республики и Нырково Луганской Народной Республики.

Фото: mil.ru

Как отметил Конашенков, с начала проведения специальной военной операции на Украине российская армия уничтожила 174 самолета, 977 беспилотников, 3 198 танков и другую технику, передает ТАСС.

Накануне в Минобороны сообщили о гибели мирных жителей в Николаевке из-за обстрела со стороны националистов. По данным ведомства, американские и украинские журналисты снимали данную провокацию, чтобы обвинить в этом Вооруженные силы России.

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Диана Жиленкова