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«Кому выгодно держать меня в четырех стенах?»: Верховный суд РТ освободил лидера общества инвалидов РТ

18:12, 09.03.2021
«Кому выгодно держать меня в четырех стенах?»: Верховный суд РТ освободил лидера общества инвалидов РТ
Фото: realnoevremya.ru

Заменил домашний арест запретом определенных действий председателю татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву сегодня Верховный суд Татарстана. По решению апелляционной инстанции теперь обвиняемый в мошенничестве может ходить на работу, но общаться на ней со свидетелями и представителями потерпевшего Фонда соцстраха ему запрещено, сообщает журналист «Реального времени».

В октябре 2020-го Верховный суд РТ уже смягчал меру пресечения Ганибаеву, после того как его доводы услышали в кассационной инстанции. Тогда после трех месяцев СИЗО фигуранта уголовного дела отпустили под домашний арест.

Сегодня на заседании суда адвокат обвиняемого Эдуард Гайнуллин называл и данную меру пресечения не вполне адекватной. И ссылался на то, что с учетом состояния здоровья инвалида с детства Ганибаева следователь еще в ноябре прошлого года разрешила ему прогулки три раза в день.

Фото: realnoevremya.ru

«На заседании суда следователь сообщила, что прогулки Ганибаева никак не препятствуют ходу расследования и фактов, что он использует их для давления на свидетелей или помех следствию, не имеется», — подчеркнул защитник и сделал вывод, что таким образом представитель силового ведомства подписалась и под отсутствием оснований для домашнего ареста. Адвокат просил отменить решение Приволжского райсуда о продлении домашнего ареста и избрать его клиенту подписку о невыезде либо запрет определенных действий.
Сам руководитель региональной организации инвалидов просил суд соблюсти баланс интересов государства в лице органа следствия и интересы его семьи.

«Супруга, инвалид-колясочница, находится на моем иждивении. Мне нужно работать, чтобы поддерживать ее», — сообщил он. И возмутился: «Для каких целей необходимо меня содержать в четырех стенах, кому это выгодно?»

Представитель прокуратуры РТ был против смягчения меры пресечения. Однако апелляционная инстанция согласилась с позицией защиты.

Рифата Ганибаева подозревают в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году. Хищение, по версии следствия, произошло при поставке средств гигиены инвалидам дочерним предприятием ТРО ВОИ ООО «УПП «Картонажно-полиграфические изделия», а способ выбран нехитрый — составление фиктивных актов на передачу пеленок и памперсов.

В октябре прошлого года Приволжский райсуд Казани заменил реальный арест домашним председателю татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву. Соответствующее ходатайство было подано сотрудниками 4-го отдела Следкома по РТ, основанием для этого стало соответствующее медзаключение о наличии тяжелого заболевания у инвалида I группы.

Ирина Плотникова
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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