«Кому выгодно держать меня в четырех стенах?»: Верховный суд РТ освободил лидера общества инвалидов РТ

Заменил домашний арест запретом определенных действий председателю татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву сегодня Верховный суд Татарстана. По решению апелляционной инстанции теперь обвиняемый в мошенничестве может ходить на работу, но общаться на ней со свидетелями и представителями потерпевшего Фонда соцстраха ему запрещено, сообщает журналист «Реального времени».

В октябре 2020-го Верховный суд РТ уже смягчал меру пресечения Ганибаеву, после того как его доводы услышали в кассационной инстанции. Тогда после трех месяцев СИЗО фигуранта уголовного дела отпустили под домашний арест.

Сегодня на заседании суда адвокат обвиняемого Эдуард Гайнуллин называл и данную меру пресечения не вполне адекватной. И ссылался на то, что с учетом состояния здоровья инвалида с детства Ганибаева следователь еще в ноябре прошлого года разрешила ему прогулки три раза в день.

Фото: realnoevremya.ru

«На заседании суда следователь сообщила, что прогулки Ганибаева никак не препятствуют ходу расследования и фактов, что он использует их для давления на свидетелей или помех следствию, не имеется», — подчеркнул защитник и сделал вывод, что таким образом представитель силового ведомства подписалась и под отсутствием оснований для домашнего ареста. Адвокат просил отменить решение Приволжского райсуда о продлении домашнего ареста и избрать его клиенту подписку о невыезде либо запрет определенных действий.

Сам руководитель региональной организации инвалидов просил суд соблюсти баланс интересов государства в лице органа следствия и интересы его семьи.

«Супруга, инвалид-колясочница, находится на моем иждивении. Мне нужно работать, чтобы поддерживать ее», — сообщил он. И возмутился: «Для каких целей необходимо меня содержать в четырех стенах, кому это выгодно?»

Представитель прокуратуры РТ был против смягчения меры пресечения. Однако апелляционная инстанция согласилась с позицией защиты.

Рифата Ганибаева подозревают в хищении 1 млн рублей при исполнении четырех контрактов с Фондом социального страхования на поставку памперсов и абсорбирующих пеленок в 2018 году. Хищение, по версии следствия, произошло при поставке средств гигиены инвалидам дочерним предприятием ТРО ВОИ ООО «УПП «Картонажно-полиграфические изделия», а способ выбран нехитрый — составление фиктивных актов на передачу пеленок и памперсов.

В октябре прошлого года Приволжский райсуд Казани заменил реальный арест домашним председателю татарстанского отделения Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву. Соответствующее ходатайство было подано сотрудниками 4-го отдела Следкома по РТ, основанием для этого стало соответствующее медзаключение о наличии тяжелого заболевания у инвалида I группы.



Ирина Плотникова