4 мифа про дома из клееного бруса

Правда ли вас ждут космические счета за обогрев и что за страшный клей в составе бруса

О клееном брусе в качестве стенового материала мы с вами уже разговаривали и поговорим еще не один раз. Сегодня предлагаем разобрать четыре самых популярных мифа про дома из клееного бруса. Материал этот на строительном рынке не самый новый, его уже обсудили со всех сторон, но устойчивые заблуждения о нем все еще живы, и каждый будущий домовладелец с ними рано или поздно сталкивается: или «добрые» соседи решат просветить, или многочисленные интернет-ресурсы.

Миф №1



Дом из клееного бруса обязательно надо будет утеплять — например, конопатить стены. Иначе отопление дома будет обходиться в неприличные суммы.

А как в действительности?

На самом деле, все зависит, во-первых, от того, какой будет выбран брус для строительства, а во-вторых — от качества сборки. Мы уже неоднократно писали о том, что несоблюдением технологии и неверными расчетами можно загубить даже самый замечательный материал. Здесь — то же самое.

Фото: zen.yandex.ru

Если вкратце, то толщина бруса, из которого вы сложите дом, чтобы жить круглый год, должна быть не меньше 200 мм. Из более тонкого бруса строят летние дачи — и именно такие домики можно утеплять дополнительно, чтобы в них можно было бы жить зимой. В нашей полосе чаще выбирают брус толщиной 250 мм. Этого вполне хватит для комфортного проживания, и счета на отопление будут вполне обыкновенными, никаких космических сумм в них не будет. Но только при соблюдении двух условий.

Герметичный контур дома. Обратите внимание на качество установки дверей и окон, не пожалейте средств на утепление крыши и пола. Качественная сборка и выбор заводского бруса. Если технология сборки сруба соблюдена идеально точно — щелей в нем не будет и тепло сквозь них никуда не уйдет. Так что не понадобится вам ни конопатить стены, ни устраивать «теплый шов». То же самое относится и к качеству материала. Если брус ровный, хорошо обработанный и сделан на заводе — шансов на теплый дом из него гораздо больше, чем если на нем сэкономить и привезти с «гаражного» производства. На предприятиях геометрия бруса выверена до миллиметра.

Миф №2

Невозможно выбрать брус, который точно сделан по всем правилам, — всегда есть риск нарваться на «самодел».

А как в действительности?



Это не совсем так. Есть способы проверить качество производства и даже заручиться некоторой гарантией качества. В законодательстве пока нет четкого требования сертифицировать клееный брус — это добровольная процедура. Поэтому не на каждом производстве проводятся испытания, которые доказывают, что продукция соответствует всем нормативам. И покупать брус на таком производстве — рискованное дело.

Фото: domsdelat.ru/

Значит, нужно хорошенько присмотреться к документам, которые предъявляет предприятие-изготовитель. Во-первых, брус должен производиться не по ТУ и не по СТО, а исключительно по по ГОСТ 20850 — 2014 («Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»). Это самый новый документ, регламентирующий производство и нормы по клееному брусу.

Если предприятие крупное, то оно регулярно проводит испытания продукции по ГОСТ 33120-2014 («Методы определения прочности клеевых соединений») и ГОСТ 33121-2014 (это методы определения стойкости клеевых соединений к температуре и влажности). Такие тесты делают несколько раз в неделю, и у предприятия есть протоколы об этом. Излишне недоверчивый покупатель имеет право с ними ознакомиться.

Если все эти условия на предприятии соблюдаются — поздравляем: вы, кажется, нашли действительно качественный брус, которому можно доверять.

Миф №3

Брус склеивается ужасным клеем, который потом испаряется в доме, люди им дышат и отравляются. Клееный брус — очень неэкологичная штука.

А как в действительности?

Конечно же, это совсем не так. Начнем с того, что в Скандинавии из клееного бруса строят больницы и детские садики — это говорит о том, что клей как минимум безопасен. Но да, он используется при склейке ламелей: без клеевых швов нет и клееного бруса. При производстве бруса могут быть использованы разные типы клея:

ЭПИ — эмульсия полимеров с изоционатным отвердителем;

ММФ — меламин-формальдегид;

ПУР — полиуретановый клей.

Все клеевые системы, которые применяются для изготовления бруса, экологически безопасны, и вот они как раз обязательно проходят сертификацию. При склейке бруса клей полимеризуется, превращается в твердое вещество — а в таком виде начисто теряет способность испаряться. Содержание свободного формальдегида в брусе должно соответствовать нормам — ГОСТ 33122-14 или европейскому стандарту EN 14080.

Фото: glavstroy365.ru

А как проверить, соответствует ли нормам клей в приглянувшемся вам брусе? Это сложнее.

Завод должен предоставить вам сертификаты СЭС по требованию. Еще требуйте именной сертификат производителя клея (в нем написано, что клеем пользуется именно этот завод и что персонал работе с этой клеевой системой хорошо обучен). Производитель бруса может предоставить и российский, и зарубежный сертификат на клеевую систему. Если клей импортный, не поленитесь изучить сертификат иностранный — в нем как минимум выдаются сертификаты институтов, которые его выдали.



Миф №4

Клееный брус уже обработан на заводе от всех видов гнили и паразитов и покрашен. В крайнем случае, его можно покрасить после стройки, обработать — и потом всю жизнь ни о чем не беспокоиться.

А как в действительности?

А вот это не совсем так. На заводе клееный брус, несомненно, проходит серьезную обработку — он гораздо удобнее в этом отношении, чем массив дерева. Но все-таки не будем забывать, что это не что иное, как древесина. А значит, за ней нужен уход. Хорошая новость заключается в том, что клееный брус можно не выстаивать, не ждать, пока он досохнет и осядет — а значит, его можно шлифовать и красить сразу.

Фото: vdknn.ru

Мы не так давно уже разговаривали про разнообразные типы лакокрасочных материалов для древесины — для бруса можно выбрать и укрывные краски, и лессирующие составы, на ваш вкус.

Сразу после сборки дома надо обработать защитными составами торцы, чтобы они не растрескались, а потом с определенной периодичностью нужно будет обновлять покрытие. В среднем дерево нужно обрабатывать примерно через 7 лет. Но если сруб покрашен укрывной краской — она продержится дольше.