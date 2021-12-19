Держать баланс: легендарный Александр Попов показал в Казани мастер-класс

В Казани с двухдневным визитом побывал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию

Фото: Ринат Назметдинов

В казанском бассейне «Оргсинтез» состоялся турнир юных пловцов на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. И сам визит Попова, и проведенный в рамках турнира мастер-класс состоялись в рамках реализации совместных социальных мероприятий компаний СИБУР и ТАИФ. Корреспондент спортивной редакции «Реального времени» побывал на соревнованиях, стал слушателем мастер-класса и пообщался с легендарным пловцом.

Казань становится водной столицей России

«Казань — столица чемпионов». Этот девиз нулевых, когда на первом месте в своих чемпионатах были наши хоккеисты и футболисты, волейболисты и чуть позже волейболистки, можно смело менять на «Казань — водная столица». Чемпионов у нас сейчас немного — только ватерпольный «Синтез» и летние хоккеисты, зато водных мероприятий хоть залейся. После официальных этапа Кубка мира и чемпионата Европы на короткой воде столица Татарстана принимала международные соревнования по прыжкам в воду.

А в этот уик-энд для подрастающего поколения проходят старты по синхронному плаванию на призы Светланы Ромашиной и соревнования пловцов на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова.

Попов достаточно часто приезжает в Казань — и просто погостить, и в качестве почетного гостя. Привозил он сюда свой турнир на Кубок Александра Попова, который можно называть без лишней скромности детской Олимпиадой с самыми топовыми спортсменами России, как в летних, так и зимних олимпийских видах спорта. Сейчас один из этапов Кубка Александра Попова прошел в Иркутске, захватывая все большую аудиторию. Но и Татарстан великий пловец не забывает. В октябре он уже был со своим мастер-классом в Нижнекамске.

Председатель межрегиональной профсоюзной организации «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов сказал:

— Компания СИБУР в своей работе уделяет большое внимание продвижению здорового образа жизни. После проведения слияния нашего предприятия с татарстанскими мы проводим замечательные спортивные праздники, приглашая на них великих российских спортсменов, которые в прошлом защищали честь России на Олимпиадах, чемпионатах мира. Вчера на территории завода «Казаньоргсинтез» состоялась теплая двухчасовая встреча с работниками предприятия, а сегодня Александр Владимирович вместе с нами на этом празднике здоровья!

Вячеслав Харитонов: «Компания СИБУР в своей работе уделяет большое внимание продвижению здорового образа жизни»

«Здоровая семья — это основа нашей сильной компании»

Казань и Нижнекамск — не только сердце нефтехимической промышленности республики, но и основа сборной республики по плаванию. Нижнекамск воспитал в недрах своего спортклуба «Нефтехимик» неоднократного призера чемпионатов России Александра Кубасова. В Казани пловцов высокого класса куда больше — четверо из них входят в состав спортклуба по водным видам спорта «Синтез».

Впрочем, говоря о квартете «синтезовцев», нельзя обойти вниманием Яну Мартынову, трехкратную участницу Олимпийских игр (Афины-2004, Пекин-2008 и Лондон-2012).

— Касаемо участников из нашей школы, которых я привезла, то мы участвовали только в показательных выступлениях, поскольку уровень наших учеников чуть повыше, приближенный к ДЮСШ, а тут участвовали в своей массе обычные школьники, любящие плавание. Это еще и был знак благодарности в адрес нашего любимого бассейна «Оргсинтез», где мне довелось впервые примерить на себя еще и роль судьи, — поделилась она.



В числе почетных гостей соревнований был президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров, который, работая в Баку, не пропускает почти ни одного значимого события на «водных просторах» Казани. А среди почетных болельщиков на трибунах был еще один коллега Попова по олимпийскому составу Афин-2004 — Рамиль Ариткулов, ныне отвечающий за развитие социальной сферы в ТГК-16 (и это предприятие тоже было представлено участниками соревнований и их родителями).

Яна Мартынова: «Мы участвовали только в показательных выступлениях, поскольку уровень наших учеников чуть повыше, приближенный к ДЮСШ, а тут участвовали в своей массе обычные школьники, любящие плавание»

Заместитель генерального директора ПАО «Казаньоргсинтез» по персоналу и общим вопросам Айдар Ахметшин сказал:

— Для нас огромная честь принимать и проводить подобный турнир. Для нашего предприятия одним из приоритетных путей развития было и остается развитие физической культуры, поскольку здоровый коллектив, здоровая семья — это основа нашей сильной компании.

Прикоснуться к легенде

На мастер-классе четырехкратный олимпийский чемпион поделился своей уникальной техникой передвижения по воде, которую в Австралии снимали на видео, тайком пробираясь на тренировки Попова и его наставника Геннадия Турецкого. Об этом напомнил собравшимся судья-информатор. Техника и правда уникальна: со стороны всегда казалось, что олимпионик плывет тягуче, делая гребки медленнее соперников. Взять даже трансляции его победных стартов на 50 и 100 метров в олимпийских Барселоне и Атланте, которые показали перед мастер-классом: мы все уже знали результаты заплывов. Но эти кадры все равно не давали точного ответа на вопрос о том, как Попов оказался быстрее Мэтта Бионди в 1992-м и Гэри Холла в 1996-м. Мы видели только, как американец рубится с водой, а Попов скользит по ней. Все дело оказалось в балансе, который нашел наш чемпион и с которого он начал свой мастер-класс в бассейне «Оргсинтеза»:

— Ребенок должен лежать на поверхности, сохраняя необходимый баланс. Уже потом к имеющемуся балансу надо «прицеплять» движения руками и ногами. Если у ребенка нет правильной техники при медленном плавании, то при быстром плавании он не удержит никакую технику. И увеличивая скорость, пловец не должен снижать амплитуду. Не факт, что увеличивая количество гребков, мы будем увеличивать скорость. Возможно, тем самым мы будем увеличивать лобовое сопротивление...

Кстати, сам Попов изначально объяснил, что мастер-класс в меньшей степени будет направлен на детей, он в основном для их тренеров. Чемпион напомнил, что связка тренер — спортсмен должна быть основополагающей, определив родителям, докторам, вспомогательные роли, и попросил мам и пап: «Пожалуйста, не влезайте во взаимоотношения тренера со спортсменом, тем более не влезайте в методическую работу».

Александр Попов: «Мастер-класс был посвящен тому, чтобы показать разницу между плаванием согнутыми или прямыми руками, поделиться упражнениями, которые я использовал во время своей спортивной карьеры, улучшая благодаря им свои технические возможности, поискать резервы учеников»

В общении с прессой Александр Владимирович сказал:

— Мастер-класс был посвящен тому, чтобы показать разницу между плаванием согнутыми или прямыми руками, поделиться упражнениями, которые я использовал во время своей спортивной карьеры, улучшая благодаря им свои технические возможности, поискать резервы учеников. Но в основном это было нацелено на тренеров.

После этого другой олимпийский медалист — Ирек Зиннуров признался, что завидует ребятам, побывавшим на мастер-классе:

— Это была мечта многих — соприкоснуться с легендой мирового спорта, его боялись все конкуренты, — Александром Поповым. Сейчас, благодаря группе компаний СИБУР, ТАИФ, «Казаньоргсинтезу», эта легенда здесь, среди нас, и ребята с трепетом впитывали его наставления.



Результаты соревнований

В турнире принимали участие ребята, которые занимаются в спортивно-оздоровительных группах бассейна «Оргсинтез» — среди них нет воспитанников спортивных спецшкол. У подавляющего большинства из них уже есть первый юношеский разряд по плаванию. В нескольких возрастных категориях они соревновались на дистанции в 50 метров вольным стилем.

Среди девушек 2007—2008 г.р. первое место заняла Дарья Чиркова с результатом 33,75 секунды. Альфия Каримова (34,28) и Диана Зиннатуллина (34,65) получили серебро и бронзу.

Среди девушек 2005—2006 г.р. победила Ксения Сорокина с результатом 33,52 секунды. Следом за ней дистанцию преодолели Дарья Афанасьева (35,50 секунды) и София Исакова (36,15 секунды).

Самые юные участницы соревнований — девушки 2009—2010 г.р. Победительницей стала Мария Никифорова (36,15 секунды), второе место — за Ульяной Безглазовой (37,08 секунды), третье — за Викторией Жихаревой (37,15 секунды).

Среди юношей 2008 г.р. победил Эрик Исмагилов (30,03 секунды). Серебро — у Игоря Горохова (30,96 секунды), бронзу взял Дмитрий Алаев (31,34 секунды).

В возрастной категории 2009—2010 г.р. у юношей одержал победу Карим Гимадеев (35,03 секунды), на второй и третьей ступеньках пьедестала остались Артур Багаутдинов (35,06 секунды) и Никита Колабинов (35,46 секунды).

И наконец, среди юношей 2006 г.р. золото завоевал Аскар Нигматзянов (27,81 секунды), вторым был Данил Кунгурцев (28,55 секунды), третьим — Искандер Давлятов (28,7 секунды).

1 / 34 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов