Власти Казани перевели более 13 тысяч кв. м в Салмачах в зону под многоэтажную застройку

Казанская городская Дума решила внести изменения в карту зон градостроительных регламентов и перевести более 13 тыс. кв. м земель из зон под индивидуальное жилое строительство в зоны под многоэтажное.

С соответствующим предложением выступили ООО «Анкар», занимающееся подготовкой строительных площадей, комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани и товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Завойского 25» (их дом находится рядом с переводимыми участками). Решение, принятое на публичных слушаниях, опубликовано в сборнике документов.

Напомним, с многоквартирным домом на Завойского недавно произошел скандал: им управляют одновременно ТСН и УК. Местные жители считают, что инциндент, произошедший во дворе дома, когда на них напали неизвестные — это продолжение этого конфликта. По мнению управляющей, во дворе у главы ТСН произошел «личностный конфликт» с одним из подрядчиков.