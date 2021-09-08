Вячеслав Федулов: «Мы хотим получить не стопки бумаг, а решения для бизнеса в области ИИ»

На поддержку проектов по развитию искусственного интеллекта в России за три года направят более 30 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

Более 50 стран разработали стратегию развития искусственного интеллекта, и Россия также активно работает в этом направлении. В этом году запущен федеральный проект «Искусственный интеллект», цель которого — создать условия для использования продуктов и услуг, основанных преимущественно на отечественных технологиях ИИ. Ответственное за его реализацию Минэкономразвития России намерено направить 31,5 млрд рублей на финансирование разработок в области ИИ. Выбирать решения для бизнеса и науки для их дальнейшего внедрения будут несколько тысяч независимых экспертов. Как предпринимателям получить деньги на апробацию разработок в сфере ИИ, рассказали на брифинге представители Минэка, фонда «Сколково» и Фонда содействия инновациям.



Победителям — гранты от 4 до 100 млн рублей

Российские разработчики в области ИИ успешно внедряют свои инновации в разных сферах экономики: в медицине, промышленности, сельском хозяйстве. Теперь за реальные проекты, которые усовершенствуют, например, выпуск определенной продукции или помогут медикам быстрее и эффективнее проводить диагностику сложных заболеваний, государство будет платить деньги, и не малые.

В зависимости от наполнения готового решения в области ИИ и в случае победы в специальных конкурсах федерального проекта стартапы, физлица или малые предприятия смогут получить гранты на сумму от 4 до 100 млн рублей. Проводиться они будут в течение трех лет различными ведомствами — у каждого из них своя роль в федеральном проекте. Так, Фонд содействия инновациям на грантовую поддержку ИИ-стартапов и Open Source выберет 140 команд, которые смогут получить уже в этом году на всех 1,2 млрд рублей — каждый из них может рассчитывать на сумму от 4 млн до 20 млн рублей. Объем финансирования до конца 2024 года составит 7 млрд рублей, а численность их получателей — 1200 (команды и физлица).

Второй оператор проекта — фонд «Сколково», где размеры грантовой поддержки солиднее. По линии этого фонда проводится конкурс на запуск пилотных решений ИИ в различных отраслях экономики. Семеро победителей могут рассчитывать на получение гранта от 20 до 100 млн руб. За три года эксперты «Сколково» планируют выбрать 50 самых работоспособных проектов с доказанной эффективностью. Для них в рамках проекта предусмотрены более 10 млрд рублей, половину из которых выделяет федеральная казна, вторая половина — вложения бизнес-структур, где уже будут внедряться или пройдут пилотное испытание проекты-победители.

Как отметил Владислав Федулов, Минэкономразвития выделило ряд перспективных направлений в сфере ИИ, их и будет поддерживать. Фото sk.ru

Еще один конкурс — на поддержку исследовательских центров ИИ — проведет Аналитический центр при правительстве России. Комиссия выберет 6 победителей, а на их вознаграждение уже в этом году направят 900 млн рублей, до конца 2024 года финансирование составит 7 млрд рублей, треть суммы — внебюджетные средства.

Кроме того, в рамках федерального проекта в России пройдет серия хакатонов в сфере ИИ, их оператором выступает проект «Россия — страна возможностей». На их проведение в течение трех лет — с 2021 по 2024 годы — выделяется почти 1 млрд рублей: 116 хакатонов организуют в 85 регионах и 24 округах, а 7 мероприятий пройдут за рубежом. До конца этого года запланировано проведение 10 хакатонов и столько же образовательных лекций.

Как отметил замминистра экономического развития России Владислав Федулов, Минэкономразвития выделило ряд перспективных направлений в сфере ИИ — актуальных и востребованных крупным бизнесом, их и будет поддерживать. В числе этих направлений — компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание синтеза речи, интеллектуальная поддержка принятия решений и перспективные методы искусственного интеллекта. Всего приказ Минэкономразвития описывает 88 четких технологических задач, которым должна будет соответствовать та или иная интеллектуальная разработка. Замминистра подчеркнул:

— Результатами данного федерального проекта не должны быть только научные исследования. По итогу реализации мы не хотим получить большие стопки бумаг, которые лягут в шкафы и будут служить для отчетности. Мы хотим получить решения, которые уйдут сразу в бизнес.

Хотя сегодня в России инновационных разработок создано немало и в разных областях, отметил Поляков, но стартапы, которые придут на конкурс федерального проекта, позволят создать еще большую базу. Фото tambov.gov.ru

К оценке проектов конкурсантов привлекут Сбербанк, Mail.ru Group, «Яндекс»

— Разработана кардиофлешка, с помощью которой любой человек с помощью смартфона может измерить свою кардиограмму и на основе искусственного интеллекта определить, насколько его состояние здоровья требует срочного обращения к врачу, — такой пример применения ИИ в медицине привел Сергей Поляков — глава Фонда содействия инновациям.

Хотя сегодня в России таких инновационных разработок создано немало и в разных областях, отметил Поляков, но стартапы, которые придут на конкурс федерального проекта, позволят создать еще большую базу, наполненную не просто исследовательскими решениями, а действительно пригодными для применения. Первый набор проектов ФСИ уже завершил, на него разработчики подали более 170 заявок. Но этого количества, посчитали в фонде, недостаточно, поэтому объявили дополнительный набор:

— Стартапы будут получать у нас от 4 до 8 миллионов рублей. Мы в этом году конкурс еще не завершили, находимся в стадии экспертизы, последующего отбора. И предполагаем при проведении конкурсного отбора привлекать крупные компании, входящие в альянс «Искусственного интеллекта», — Сбербанк, Mail.ru Group, «Яндекс», «Газпром нефть», то есть тех основных игроков, которые себя заявили как интересанты, как компании, которые должны стать драйверами развития этих технологий искусственного интеллекта в российской экономике, — сообщил Поляков.

Проекты в области ИИ Фонд поддержки инноваций будет вести и через акселерацию. Таким способом, по словам спикера, планируется поддержать порядка 100 проектов — «докрутить» до идеала свой «кейс» они смогут за счет обучения и других дополнительных фишек, предусмотренных проектом. Каждый из участников, при условии если будет выбран экспертами, на эти цели сможет получить 800 тысяч рублей.

По мнению Кирилла Каема, следующее десятилетие принесет человечеству реальный рывок в развитии искусственного интеллекта. Фото sk.ru

Процедура отбора кандидатов — как круги ада

По мнению старшего вице-президента по инновациям фонда «Сколково» Кирилла Каема, следующее десятилетие принесет человечеству реальный рывок в развитии искусственного интеллекта, количество реальных внедрений в этой области будет стремительно расти. Способствовать этому будет базовый инструментарий глубинного обучения, который позволяет машине при предоставлении необходимых данных и правил довольно быстро и самостоятельно обучаться.

Со своей стороны «Сколково» будет не только поддерживать разработчиков ИИ напрямую за счет инструментов Фонда, но и собирается стимулировать промышленность выдавать конкретные прикладные задачи для этих разработчиков, а главное, чтобы они внедрялись на практике. Риск от внедрения той или иной системы в области ИИ предприятие будет разделять наравне с государством. Гарантом здесь будет служить 767-е постановление правительства РФ.

Обязательным условием для разработчиков ИИ-продуктов является то, что их внедрение будет носить пилотный характер, а в случае успешной реализации проект должен тиражироваться. При этом собственником интеллектуальной собственности останется его разработчик, и у него будет право продавать технологию аналогичным потребителям в определенном сегменте промышленности — это особо подчеркнул представитель «Сколково».

А вот стать участником федеральной программы «Искусственный интеллект» и получить заветный грант смогут не все, и сделать это будет не так просто. Как подчеркнул Кирилл Каем, по условиям не смогут получить поддержку компании-разработчики с госучастием, иностранные компании, те решения, которые могут применяться только у одного заказчика, и проекты, тиражированные из серийного российского решения, ну и конечно, те разработки, которые экспертами будут признаны неспособными к внедрению и неэффективными.

— Процедура отбора, если честно, у нас похожа на круги ада, потому что мы очень тщательно по качеству проекты отбираем. И деньги мы даем не разработчику, а организации, которая собирается у себя внедрять это решение. Дальше есть определенная бюрократическая экспертиза, в рамках которой мы сначала проводим формальную экспертизу, смотрим, чтобы подрядчик и заказчик не были аффилированными лицами, проверяем, чтобы компании-заказчики были финансово устойчивыми, не было никаких судебных преследований. Затем заявку рассматривает комиссия, оценивающая полноту заявки, после ее отдают экспертам из вне «Сколково» — у нас больше 800 ученых, экспертов, которые специализированы по узким сегментам, и они тоже дают свою оценку по определенным критериям, оцениваются затраты по смете и только после ответов на все эти вопросы итоговая экспертная внешняя комиссия выдает подтверждение проекту.

Из списка претендентов после столь тщательной экспертизы выпадают многие проекты, признает Каем. Кроме того, эта многоступенчатая экспертиза отсекает нецелевых получателей господдержки, по его словам, в России есть «масса проходимцев, так называемых грантоедов, основной задачей которых является получение из разных институтов государственной финансовой поддержки». В итоге, преодолев все экспертные барьеры, входит в федеральный проект и получает многомилионное финансирование тот разработчик, у кого есть желание внедрить свою технологию в реальную экономику, резюмировал вице-президент «Сколково».