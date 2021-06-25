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ICL собрал в Казани 100 ключевых игроков ИТ-рынка на ITSF-2021

14:00, 25.06.2021

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

ICL собрал в Казани 100 ключевых игроков ИТ-рынка на ITSF-2021
Фото: Ринат Назметдинов

24—25 июня в отеле Kazan Palace by Tasigo в 14-й раз проходит цифровой форум ICL. В этом году, в 30-летие компании, он впервые организован в новом клубном формате — ITSFClub 2021. Мероприятие объединило на своей площадке 100 ключевых игроков ИТ-рынка, в том числе руководителей ИТ и ИБ-департаментов и специалистов, развивающих новые технологии. В рамках ITSFClub 2021 они обсуждают вопросы кибербезопасности и актуальные темы, связанные со стратегиями умного предприятия, инсорсингом, импортозамещением и цифровой экономикой. Подробности — в интервью участников форума «Реальному времени».

Рафаэль Валеев, генеральный директор Ак Барс Цифровые Технологии:

Вадим Сорокин, Террасофт:

Паскаль Барбье, директор по информационным системам (CIO) АВТОВАЗ:

Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям, Ростелеком:

Сергей Соловьев, заместитель генерального директора ГК ICL:

Руслан Вагизов, директор международной группы ICL Services:

Гладченко Дмитрий, заместитель директора по информационной безопасности компании «Лента»:

Андрей Клопотовский, генеральный директор ООО «Сервисный центр ФЕСКО»:

Алексей Клепиков, вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера ПАО «МТС-Банк»:

Партнерский материал, видео Камиля Исмаилова
ТехнологииIT Татарстан АЙСИЭЛ-КПО ВС

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