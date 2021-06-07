Пять мифов о строительстве фундамента

О сваях, УШП, зимнем бетоне, необязательности заглубления — и о том, зачем строителям распространять мифы

Несмотря на то, что фундамент возводит строительная бригада, заказчику дома тоже полезно ориентироваться в ключевых процессах. Это как минимум поможет ему уберечься от лукавства строителей, которые порой тиражируют распространенные заблуждения, чтобы облегчить себе работу или же «снять» с заказчика побольше денег за счет навязывания дополнительных работ. Рассмотрим некоторые распространенные мифы про устройство фундаментов.

Миф №1: фундаменту непременно надо дать отстояться



Разные строительные бригады советуют разные сроки для отстаивания бетонного фундамента. Кто-то ведет себя относительно гуманно и советует подождать «всего» пару-тройку месяцев. А бывают и строители, у которых «горит» параллельный заказ, и они на голубом глазу заявляют, что с фундаментом надо подождать полгода. Но зачем вообще отстаиваться фундаменту?

Во-первых, это обусловлено тем, что бетону надо набрать проектную прочность, и это чистая правда. После застывания бетон еще слабый, ему нужна неделя-две, чтобы созреть. Но если применяется бетон высоких марок, то проектная прочность достигается уже через несколько дней. Так что дальше отстаивать фундамент смысла нет.

Во-вторых, часто необходимость «отстойки» объясняют тем, что грунту под фундаментом надо пройти этап усадки. Но здесь все зависит от того, насколько хорошо было подготовлено основание. Перед тем, как заливать фундамент, он тщательно рассчитывается. Потом готовится грунт (в зависимости от его типа) — так, вынимается из-под фундамента пучинистый грунт, замещается более комфортным для строительства, а потом трамбуется. Так что усадка грунта сводится к минимуму, если все сделано правильно.

Фото: domiofis.ru

Миф №2: нельзя заливать бетон зимой

На самом деле, можно. Ждать до весны вовсе не обязательно. Но нужно выдерживать ряд условий: чтобы бетон сумел схватиться, надо, чтобы вода в нем не замерзла. Для этого, во-первых, в состав бетона можно вводить добавки и пластификаторы (они выпускаются современной строительной промышленностью). Во-вторых, зимой на объекте ставится тепляк , а он дополняется электрическими обогревателями, тепловыми пушками и прочими приятными «излишествами». Благодаря этому всему, зимняя заливка бетона становится из невыполнимого квеста просто процессом, который надо строго контролировать.

А зачем же тогда строители вводят вас в заблуждение насчет этого? Да просто-напросто, сами класть зимой они еще не научились и боятся наделать ошибок. А отпускать вас как клиента им тоже очень не хочется. Поэтому они всеми правдами и неправдами попытаются вас «промариновать» до наступления теплого и более привычного для строительства времени года.

Фото: banya-expert.com

Миф №3: лучше всего нагрузку выдерживают сваи

Начнем с того, что явная или неявная реклама того или иного типа фундамента без подробных расчетов — симптом того, что данная конкретная бригада умеет делать именно этот конкретный тип фундамента. А с остальными у нее может возникнуть проблема.

Так что и про «универсальные и самые сильные сваи» тоже не верьте. Ведь фундамент должен принять множество нагрузок — и не только выдержать их сам, но и перераспределить на грунт. И нагрузки эти — и вертикальные, и сдвиг, и срез, и скручивание, и чего только нет! А между тем сваи отлично работают только на сжатие.

Если сваи не завязать друг с другом — они расползутся (и просто представьте себе в красках, что тогда будет с вашим домом). Сваи могут разрушить боковые нагрузки. А если их не просчитать на трение, то их просто «выдернет» из грунта. Так что сваи сами по себе, в одиночку, не работают. И уж тем более не являются самыми выносливыми среди фундаментов. А вот ростверк или плита могут усилить их качества.

Ну и кроме прочего, нужно обязательно четко и строго проектировать, сколько будет свай под вашим домом и какого они должны быть диаметра.

Фото: stroy-kotedj.ru

Миф №4: под Казанью нужно делать фундамент глубиной не меньше 1,5 метра — от пучения

Чтобы избежать пучения и его фатального воздействия на фундамент, нужно для начала понять, откуда оно (пучение) берется. А представляет оно собой расширение почвы под воздействием замерзшей и расширившейся в ней влаги. Так что включаем логику и понимаем: чем меньше влаги в почве, тем меньше опасность.

Так что нужно отвести влагу от опорных частей фундамента и подумать о том, как отводить ее в дальнейшем. Для этого:

готовя фундамент, засыпьте под него песок или щебень (через них вода будет уходить в глубокие слои грунта более эффективно);

по периметру фундамента надо установить кольцевую дренажную систему ниже опорной плиты — вода будет стекать в кольцо и отводиться за периметр фундамента;

утепляем отмостку — это сильно расширяет радиус промерзания почвы вокруг фундамента;

а саму отмостку делаем с наклоном от дома — чтоб вода с кровли, стен или от дождя не просачивалась к фундаменту, а стекала в сторону участка.

Разумеется, все это справедливо не для тех грунтов, которые по влажности напоминают губку (болотистые, торфяные, например).

Фото: homius.ru

Миф №5: УШП — самый прекрасный фундамент на свете. Он и греет, и держит дом

УШП — штука недешевая. Поэтому продать ее — почетная задача для любой строительной бригады, вы не находите? Но прежде чем планировать утепленную шведскую плиту под своим домом, вы должны хорошо посоветоваться с проектировщиками, взвесить все «за» и «против» (и поверьте, «против» будет немало). Просто этот фундамент очень прихотливый. Многие строители не советуют ставить на нем каменные или кирпичные дома. Конструктивные особенности УШП, как говорят наши эксперты, ограничены легкими типами домов — каркасниками, деревянными домами, газобетонными.

Многие еще и недостаточно хорошо понимают саму суть УШП — ведь бывает и просто утепленный плитный фундамент, и это совсем другая штука. А утепленная шведская плита (УШП) — это монолитная плита низкого заложения, которая заливается в опалубку из утеплителя (несъемную), в которую уже заложены коммуникации: водяной теплый пол, водопровод и канализация. Иногда в УШП встраивается еще и электроснабжение.

Фото: ytong.ru

А возводя УШП, нужно держать в уме следующие проблемы:

материалы, техника, квалификация рабочих должны быть на высочайшем уровне. А еще здесь непростительны ошибки в технологии;

подвал построить не получится. А если получится — то дом получится «золотым»;

доступ к коммуникациям крайне затруднен (представляете, что значит вскрыть весь фундамент?);

несъемная опалубка под плитой — полимерная. А это означает низкую жесткость и небольшой ресурс.

Но и достоинств у УШП тоже предостаточно. Правда, это совсем другая история.