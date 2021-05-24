Владимир Затолокин, Мегагрупп.ру: «Мы выстроили собственную экосистему для микро− и малого бизнеса»

Гендиректор крупнейшей российской веб-студии о том, как у них получилось автоматизировать процесс разработки сайтов и снизить итоговый ценник на услуги

Фото: Предоставлено Мегагрупп.ру

Работающий сайт за 7,5 тысячи рублей под ключ — это иллюзия или реальная возможность? А сроки запуска проекта всего в несколько дней? В Мегагрупп.ру не просто предлагают такие условия сотрудничества, но и ежемесячно разрабатывают сотни сайтов, работающих на задачи микро- и малого бизнеса. Один из основателей и генеральный директор веб-студии Владимир Затолокин рассказал в интервью «Реальному времени», как с помощью собственных разработок они смогли поставить производство сайтов на поток и благодаря этому значительно снизить стоимость своих услуг, а также дал несколько практических советов по выбору подрядчиков. Они помогут компаниям не слить бюджет в трубу, а получить реальный инструмент развития своего бизнеса.

«Мы работаем для микро- и малого бизнеса»

— Владимир Владимирович, Мегагрупп.ру работает на рынке больше 23 лет. С чего начинала компания и какие услуги оказывает сейчас?

— Мы начинали с собственной виртуальной доски объявлений для B2B, как Avito, которого еще не существовало. Ресурс был для компаний, продающих или покупающих оптом разные товары. В какой-то момент пользователи стали просить, чтобы у них была возможность оформить свои объявления по типу собственных сайтов. Постепенно мы стали видоизменять портал и поняли, что нашим заказчикам интереснее запускать небольшие сайты для своих компаний, чем давать объявления. В 2000—2004-х годах мы разработали механику создания сайтов, сфокусировались на этом. Первый год продавали по 20—30 сайтов в месяц, потом вышли на обороты в районе 200—300 проектов, а сейчас у нас может проходить до тысячи продаж в месяц. И, соответственно, десятки тысяч сайтов находятся на постоянном обслуживании.

— Получается, Вы стояли у истоков индустрии разработки сайтов в России.

— Мы точно были первыми или одними из первых, кто начинал работать с сайтами по модели SaaS (программное обеспечение как услуга — в переводе с английского). В классической схеме файлы сайта располагались в собственной папке на определенном сервере. Управлял ими специалист, который заходил в систему, настраивал ее. Соответственно, серверные мощности заказчик покупал отдельно и в любой момент мог перенести свой сайт на другой хостинг.

В те времена нам, честно признаться, было сложно. Подобная механика требовала больше ресурсов — и технических, и человеческих. Когда запускаешь по 200 сайтов в месяц, поддерживать их с использованием вышеуказанной технологии физически невозможно, это очень дорого. А использование собственной облачной системы управления сайтами позволило запускать десятки и сотни проектов, легко масштабируясь. Когда мы это сделали, термина SaaS еще не было, и клиенты говорили, что им непривычно, ведь доступа к файлам и FTP им не предоставляется. Первое время нам приходилось объяснять новый принцип работы, а через 10-15 лет такая схема стала обычной.

— Кстати, ваши клиенты — это кто? С какими задачами они к вам обращаются?



— Мы работаем для микро− и малого бизнеса. Это могут быть стартапы от одного-двух человек или небольшие компании. Есть у нас и крупные заказчики, но преимущественно мы сотрудничаем с малыми фирмами, немного захватывая средний бизнес. Мы даем возможность поработать в e-commerce, представить себя в интернете, реализовать один из каналов привлечения продаж, а дальше пробовать новые инициативы.



— В Сети множество бесплатных конструкторов для создания сайтов. Почему бизнесу проще и эффективнее обратиться к вам?

— Можно делать все самому. Нужно потратить свое время на изучение самого конструктора, на изучение особенностей работы и продвижения сайтов. А главное — быть готовым не получить нужный эффект. Хотя в конструкторах стараются упрощать работу дизайнера, каждая профессиональная область имеет свои нюансы. Наши клиенты — это те, кто хотят получить предсказуемый результат, а рисковать и тратить свое время, напротив, не готовы. Поэтому мы выстроили собственную экосистему для микро и малого бизнеса.

Наш вариант — результат за доступные средства. Мы предлагаем готовые решения и целиком несем за них ответственность, имея собственную платформу, на которой создаются сайты, — CMS.S3.

Как авианосцу нужны корабли сопровождения, так и здесь для сайта нужны инструменты для привлечения трафика. У нас четыре дополнительных направления, которые помогают реализовывать задачи клиентов: сервис для отправки email-рассылок, CRM-система для бизнеса, онлайн-помощник с активной формой обратной связи и сервис для запуска рекламы.

Имея собственную разработку, на которой создаются сайты, — CMS.S3 — мы позиционируем себя как экосистему под любой микро− и малый бизнес.

— Вы предлагаете сайты от 20 тысяч рублей, лендинг от 7,5 тысячи. Это ниже среднего ценника выпускника онлайн-курса, работающего на конструкторах типа Tilda или Wix. Но у вас сотни специалистов и десятки лет опыта. За счет чего в Мегагрупп.ру сформирована такая демократичная цена?

— За годы работы мы наладили наши регламенты и процессы работы так, чтобы не производить лишних действий. У нас все разложено по полочкам, есть много специфических инструментов, которые помогают нам быстро и удобно выполнять заказы для клиентов. Ну и, конечно, нужно учитывать масштаб: Мегагрупп.ру — крупная компания, она производит даже не десятки, а сотни сайтов в месяц. Чем больше мы реализуем проектов, тем ниже себестоимость. Таким образом, позволяем себе выдерживать максимально доступные цены для клиентов.

Плюс мы настроены на долгосрочное сотрудничество и рассчитываем на то, что созданный нами сайт принесет клиенту пользу и будет поддерживаться в будущем. Есть компании, которые работают с нами уже 12-15 лет.

— Вы сами разрабатывали систему, которая позволяет поставить создание сайтов на поток?

— Да, все программное обеспечение собственное, мы писали его сами. Серверная часть тоже своя, поэтому сайты размещаются на наших площадках. Это позволяет не включать в стоимость разработки и запуска сайта лишние затраты для клиента. Для понимания поясню, что в классической схеме стоимость разработки проекта — это одна строка затрат, а его размещение — другая. Мы создаем сайт, который несколько месяцев работает и обкатывается у нас, а уже потом клиент начинает оплачивать его обслуживание.

Еще один элемент экономии — это снижение затрат на рекламу, которые, как правило, составляют 30% от выручки и сказываются на ценнике услуг. Поскольку наша компания работает давно — 20% заказов приходит к нам от старых клиентов — и многие процессы автоматизированы, у нас нет необходимости тратить столько денег на рекламу.

— Вы упомянули, что также занимаетесь дальнейшей поддержкой сделанных вами сайтов. Какова средняя стоимость ваших услуг?

— После завершения работ над сайтом мы подключаем к нему домен, регистрируем в поисковиках, предоставляем сервис для контекстной рекламы в Яндекс и Гугл и несколько месяцев сайт бесплатно работает, обкатывается клиентом. В дальнейшем клиенты оплачивают продление работы сайта в зависимости от тарифов. Цены стараемся держать такими, чтобы они были не выше, чем у конструкторов сайтов.

Хотя у Мегагрупп.ру в обслуживание входит ряд дополнительных услуг, которые, скорее всего, не предполагаются у других. Поскольку у нас собственная система управления сайтом и мы самостоятельно его обслуживаем, то и техническая поддержка своя. Любой пользователь сайта может позвонить и пообщаться со специалистом на предмет того, как сделать то или иное действие (зачастую эта опция оплачивается дополнительно). Плюс у нас есть отдел, который помогает клиенту вносить изменения на ресурсе: если они небольшие, то это бесплатно. При этом технически изменения на сайте могут вносить и сторонние специалисты, если клиент предоставляет им доступ к системе. В результате получается, что у нас такие же цены за обслуживание, как у Tilda, а услуг больше.

У Мегагрупп.ру в обслуживание входит ряд дополнительных услуг, которые, скорее всего, не предполагаются у других.



Почему мало создать сайт, куда важнее его обслуживать?

— Очевидно, что пандемия подстегнула и так быстрые темпы ухода в онлайн. В Мегагрупп.ру с развитием e-commerce (электронная коммерция — перевод с англ.) ощутили рост спроса?

— В марте прошлого года, с одной стороны, появилось ощущение кризиса, и даже наши клиенты стали с опаской озвучивать свои планы по развитию бизнесов. С другой стороны, в два-три раза вырос спрос на интернет-магазины. Такая тенденция сохранялась в течение двух месяцев: часть бизнеса пошла в онлайн, часть решила, что нужно обязательно иметь представительство в интернете. И, хотя при этом конверсия продаж упала, многие звонили и интересовались нашими услугами.

Потом ситуация стабилизировалась, и показатели вернулись к уровню до пандемии. Сейчас мы не видим повышения спроса на e-commerce, но что точно изменилось — так это развитие крупных маркетплейсов. Они стали аккумулятором продаж в интернете и стимулировали приток клиентов, поэтому мы работаем над интеграцией и развитием партнерского направления. Иногда маркетплейсы могут привести больше заказчиков, чем собственный интернет-магазин. Соответственно, большой поток продавцов стал смотреть именно в эту сторону.

— Продолжая тему тенденций, не могу не спросить про ваше отношение к буму на онлайн-курсы по созданию сайтов. Я сталкивалась с мнением, что для компаний и специалистов с многолетним опытом работы переполненный новичками рынок играет на руку, ведь, получив негативный опыт сотрудничества, клиент готов платить больше за действительно качественную работу.

— В целом я отношусь положительно к онлайн-курсам. Бум начался еще до пандемии, люди с удовольствием вкладываются в свои знания, и я, конечно, такого рода инвестиции только приветствую. Однако курсов становится слишком много, это направление воспринимается как легкое для заработка. И в какой-то момент качество обучения снижается, становится сложно найти что-то действительно стоящее. А непосредственно многочисленные курсы по созданию сайтов нам на руку, потому что специалисты либо сами сотрудничают с нами и приводят клиентов, либо заказчики выбирают нас после негативного опыта работы с выпускниками таких курсов.

— Часто ли компании приходят к вам с просьбой переделать работу других исполнителей? Допустим, в области контекстной рекламы?

— Бывает, приходят клиенты, которые заказывали сайт у нас, а контекстную рекламу у других. Многие подрядчики, к сожалению, работают по принципу конвейера: их мало волнует долгосрочная перспектива проекта клиента, они заинтересованы получить прибыль здесь и сейчас, поэтому создают шаблонные рекламные кампании и впоследствии не уделяют внимания ни аналитике, ни оптимизации. Но мало грамотно настроить рекламу, нужно постоянно над ней работать, улучшать — конкуренты ведь не дремлют.

Многие подрядчики, к сожалению, работают по принципу конвейера: их мало волнует долгосрочная перспектива проекта клиента, они заинтересованы получить прибыль здесь и сейчас, поэтому создают шаблонные рекламные кампании и впоследствии не уделяют внимания ни аналитике, ни оптимизации. Но мало грамотно настроить рекламу, нужно постоянно над ней работать, улучшать.



— Поделитесь вашими кейсами по «спасению» сайтов? С какими показателями к вам пришел клиент и каких добился с вашей помощью?

Один из кейсов в этой связи по сайту мебельной фабрики. Владелица бизнеса самостоятельно занималась развитием сайта и делала это на достаточно хорошем уровне для неспециалиста. Тем не менее, почувствовав потребность проанализировать свою работу, обратилась к нам. Мы провели аудит сайта и подробно проконсультировали клиента о текущих проблемах, дали рекомендации по дальнейшему его развитию. Клиент взвесил все за и против и принял решение передать всю работу в руки наших специалистов.

Прошло четыре года, и мы до сих пор продолжаем наше сотрудничество, что, безусловно, очень для нас ценно. За это время была проделана огромная работа: чистка мета-тегов и заголовков, удаление лишних ссылок, кнопок, спамного текста, проработана структура сайта, проведена оптимизация под ключевые слова и многое другое, что в итоге обеспечило увеличение посещаемости сайта почти в 3 раза и месячного дохода компании примерно в 2,5 раза.

А, например, для B2B–проекта в сегменте HoReCa по оптовой продаже порционных продуктов мы переработали сайт, сделали продающий презентабельный лендинг, настроили рекламу силами наших сертифицированных специалистов в Яндекс и Google и подняли количество заявок с 2 до 70 в месяц. Сейчас мы продолжаем развивать данный проект.

— Что бы вы посоветовали малому бизнесу, который в поиске подрядчика для создания сайта?

— Перед заказом сайта лучше обязательно посоветоваться со знающими людьми. Не стоит воспринимать создание сайта как что-то формальное. Надо определиться, зачем компании нужен ресурс и как вы будете измерять его эффективность. Проработав эти вопросы, только тогда стоит озвучивать задачи исполнителям. Лично я предпочел бы заказ сайта у компании, а не у фрилансера. Если, конечно, у сторон нет личного контакта и сформированного доверия. В противном случае надо понимать, что, сотрудничая с частным лицом, у компании появляются определенные риски: исполнитель может пропасть или некорректно реализовать поставленную задачу.

Еще я бы посоветовал на первом этапе реализации проекта не строить большие ожидания. Есть такое понятие — гибкая разработка, когда я сначала делаю первый вариант, потом еще несколько и небольшими шагами пробую получить результат, смотрю, что из этого получается, делаю практические выводы. Некоторые компании идут по другому пути и сразу планируют запустить что-то большое и дорогое, тратят на это много времени и средств, а в процессе у них начинаются проблемы.

Ну и небольшой лайфхак по выбору подрядчика. Если нам нужно что-то узнать об организации в интернете, мы берем любой бесплатный сервис по проверке сайтов, например, similarweb.com. Вводим имя домена и смотрим, на сколько он старый, какова посещаемость сайта, кто им обычно пользуется. Можно сравнить показатели нескольких подрядчиков. Если один ведет бизнес в интернете и имеет ежедневно сто посетителей на сайте, а другой тысячу, то уже можно сделать вывод о спросе на их услуги. Вся эта информация поможет сформировать достоверное представление об исполнителе.

