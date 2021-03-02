КАМАЗ «заправится» на месте: в Челны переведут выпуск башкирских ингибиторов

Челнинская компания «ФеррумПротект» подала заявку в Фонд развития промышленности на кредит в 150 млн рублей. под новый завод в автограде

Как стало известно «Реальному времени», индустриальный партнер КАМАЗа — челнинская фирма «ФеррумПротект» готовится локализовать в Татарстане выпуск антикоррозионных ингибиторов ОАО «Башкирской содовой компании». Компанией подготовлена и подана заявка в Фонд развития промышленности на получение льготного займа в 150 млн рублей для организации производства жидких диэлектриков для электробусов, сообщил представитель компании Дамир Ханзаров. По мнению участников рынка, техническая коллаборация с КАМАЗом обеспечивает ему высокие шансы на поддержку института развития промышленности. Будущий завод предполагается открыть в рамках третьей очереди промышленного парка «Развитие» в конце 2021 года.

Из дилеров — в индустриальные партнеры КАМАЗа

Совладелец дилерской компании КАМАЗа Артур Кулов, консолидировавший в феврале этого года 100% долей челнинского ООО «ФеррумПротект», утвердил бизнес-план по переносу в Набережные Челны производства антикоррозионных автомобильных ингибиторов. До сих пор жидкие диэлектрики поставлялись им по договору толлинга с «Башкирской содовой компанией», которая на давальческой основе перерабатывала сырье и отгружала в пользу «ФеррумПротекта». Однако индустриальный партнер КАМАЗа настроен перевести проект в Набережные Челны.



Информацию об этом подтвердили «Реальному времени» руководитель направления «ФеррумПротект» Дамир Ханзаров и гендиректор челнинского промышленного парка «Развитие» Константин Пучкин (на этой территории выбрано место для развертывания нового производства). Предпринимателю Артуру Кулову и его партнеру Анатолию Винишу ранее принадлежало около 50% долей «КамАвтоЦентра» через челнинское ООО «Трейд Интер Групп», которое теперь консолидировал Кулов.

Общая стоимость будущего проекта по локализации башкирских диэлектриков оценена в 180 млн рублей, а запуск запланирован на конец 2021 года, уточнил Дамир Ханзаров. Основным продуктом выбран ингибитор «Феррум эко» для подавления коррозии в электрических цепях городских электробусов, который прошел испытания в НТЦ «КАМАЗа». Правда, в пресс-службе КАМАЗа воздержались оценивать инвестиционную инициативу бизнес-партнера. «Не комментируем проекты партнеров», — лаконично заметил руководитель службы по связям с общественностью КАМАЗа Олег Афанасьев.

Основным продуктом выбран ингибитор «Феррум эко», который прошел испытания в НТЦ «КАМАЗа». Фото: tatarstan.ru





Антикоррозионная защита в цепи электробусов

Толчком к переносу малотоннажного химического производства из Башкирии в Татарстан послужила программа поставок электробусов в Москву, которые нуждаются в сервисном обслуживании на протяжении всего жизненного цикла. Как уже сообщалось, в январе 2019 года Москва заключила контракт жизненного цикла с КАМАЗом на поставку 100 электробусов стоимостью 6,57 млрд рублей. Согласно ему, КАМАЗ обязан обеспечивать сервис и поставку комплектующих для них в течение 15 лет.



Как пояснил «Реальному времени» руководитель направления «ФеррумПротект» Дамир Ханзаров, антикоррозионные ингибиторы обеспечивают надежный контакт в электрической цепи, а значит гарантируют бесперебойное и надежное движение электробуса по всему маршруту следования.

— Мы сотрудничаем с КАМАЗом на протяжении не одного года, — рассказывает он. — Чтобы повысить срок эксплуатации каркаса электробуса, его внутренние агрегаты и узлы покрывают специальным защитным покрытием. С этой целью проводим испытания на базе НТЦ «КАМАЗа». К примеру, есть аккумуляторный отсек, где создаются условия для коррозии металла. После применения защитного покрытия происходит «вытеснение» влаги и обеспечивается хороший контакт в цепи. Двигатели лучше работают, чем без него.



По словам Дамира Ханзарова, использование защитных ингибиторов предусмотрено контрактом КАМАЗа на поставку 100 электробусов для Москвы. Их выполнением и занимается «ФеррумПротект». «У нас сейчас контракт с Мосгортрансом. Речь идет об электробусах, которые поставляются в Москву. После первого года эксплуатации мы рекомендуем обрабатывать и наружные и внутренние области электробуса», — рассказал он, уточнив, что антикоррозийная обработка проходит на территории «Мосгортранса».

Местом размещения будущего завода выбран промышленный парк «Развитие», находящийся в муниципальной собственности Набережных Челнов. Фото: russiaindustrialpark.ru

Заявка на 150 млн рублей подана

Чтобы приблизить логистическое «плечо», «ФеррумПротект» намерен локализовать производство в Набережных Челнах. «Сейчас наше производство по договору толлинга расположено в Башкирии. Но мы сами из Челнов и, являясь патриотами нашей республики, мы хотим, чтобы производство было в республике», — объяснил собеседник издания цель переноса.



Ассортимент будущего завода будет включать широкую линейку жидких диэлектриков. Инвесторы уже вложили в проект около 30 млн рублей, еще 150 млн планируют получить в качестве льготного кредита от Фонда развития промышленности (выдает под 3% годовых). «Заявка (на получение кредита, — прим. ред.) подана», — уточнил Ханзаров.

Местом размещения будущего завода выбран промышленный парк «Развитие», находящийся в муниципальной собственности Набережных Челнов. В рамках третьей очереди выделен участок 1,5 га. «Планируем открыться в конце года. Сейчас мы на первом этапе подготовки проекта. Когда будем точно переезжать — пока не могу точно сказать», — отметил он. Ожидается, что будет открыто 50 рабочих мест.



В свою очередь гендиректор челнинского промышленного парка «Развитие» Константин Пучкин добавил «Реальному времени», что переговоры на эту тему, действительно, на днях завершились.



— Компания пока не стала резидентом парка «Развитие», но мы готовимся к этому. В рамках второй очереди участков не осталось, поэтому химическое производство будет создаваться в рамках третьей очереди, — пояснил он.

Завод будет строиться с нуля. По объему инвестиций он назвал проект средней величины. Промпарку согласован земельный участок под третью очередь площадью 22,7 га. Здесь можно будет разместить от 10 до 15 новых резидентов с трудоустройством не менее 300 человек. Предварительный объем инвестиций оценивается в 800 млн рублей. По словам Константина Пучкина, руководство промпарка занимается подготовкой документов для привлечения финансирования на строительство инженерных сетей и дороги. Плановый срок реализации третьей очереди — 2021 год.

«Интересует и экономическая сторона»

Олег Коробченко, генеральный директор группы компаний «Кориб», специализирующейся на продаже КАМАЗов и ремонте автотехники, депутат Госсовета РТ от «Партии Роста» отметил, что выпуск антикоррозионной продукции — очень интересный проект для Набережных Челнов, поскольку это город автомобилестроения:



— У нас большое количество заводов, производящих надстройки на автомобили КАМАЗ. Мы в городе серьезно занимаемся ремонтом автомобилей, станков, и я думаю, что продукция нового завода будет востребована в Набережных Челнах.

Его интересует и экономическая сторона проекта: «насколько эффективно, качественно и долговечно будет данное «антикоррозийное покрытие».



Сопредседатель машиностроительного кластера РТ Сергей Майоров выразил радость по поводу предстоящего запуска инвестиционного проекта: «Это всегда позитивная новость».

С другой стороны, власти Башкортостана планируют вместе с КАМАЗом создать в регионе машиностроительный кластер, напомнили участники рынка. Как известно, в начале февраля глава республики Радий Хабиров встречался с гендиректором предприятия Сергеем Когогиным.



— Есть большие планы и по развитию завода в Туймазах. Здесь рассматриваем значительное расширение ассортимента выпускаемой спецтехники. Важный вопрос — подготовка высококлассных специалистов для новых проектов. Поэтому с сегодняшнего дня начинаем изучение кадрового потенциала и учебно-технической базы на западе республики, где в течение нескольких лет появится полноценный машиностроительный кластер федерального масштаба, — отмечал Радий Хабиров.

В начале февраля глава республики Радий Хабиров встречался с гендиректором предприятия Сергеем Когогиным. Фото: glavarb.ru

Сейчас КАМАЗ прорабатывает возможность перевода с завода Нефтекамска в Туймазы производства прицепной и емкостной техники, что позволит увеличить выпуск автобусов «Нефаз». Предварительный объем инвестиционного проекта — около 2 млрд рублей. Организовать производство планируют за счет дозагрузки существующего оборудования и создания новых специализированных участков сборки, сварки и окраски. Сейчас в Башкортостане расположены два завода КАМАЗа — в Нефтекамске и Туймазах, которые обеспечивают выпуск самосвалов, троллейбусов и прицепной техники.