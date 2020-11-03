Бизнес на «шапочках из фольги»: квартиры россиян «спасают» от излучения роутеров и вышек
В разгар пандемии коронавируса в России появились новые виды мошенничества
Пандемия коронавируса усилила многие страхи в обществе. У некоторых россиян, вынужденных больше времени проводить дома, возникло подспудное желание — обезопасить жилье. Словно ответом на запрос стало распространение по соцсетям и мессенджерам панических сообщений об «опасном для жизни» излучении от домашних роутеров, вышек сотовой связи, а с недавних пор и от сети 5G, еще не развернутой у нас в стране. И желающие защитить дома от невидимых «лучей смерти» появились, в чем им с радостью бросились помогать предприимчивые инжиниринговые компании, при этом стоит оговориться, что в отдельных случаях необходимость в обращении к специалистам действительно есть. В том, когда на самом деле стоит обклеивать стены тремя слоями фольги, а когда надо просто прекратить панику, и сколько будет стоить полное экранирование жилья — разбиралось «Реальное время».
Фольга на стенах и экранирующая сетка на окнах
Как оказалось, в своем желании защититься от электромагнитного излучения, некоторые готовы зайти намного дальше голографических наклеек-нейтроников (давным-давно разоблаченных учеными) и решаются на полное экранирование своего жилья.
Для этого стены, пол и потолок покрываются фольгоизолом, на окна наносится экранирующая пленка либо сетка с аналогичным эффектом, а фасадная часть покрывается специальной краской. Помочь с этим могут инжиниринговые компании, вовремя поймавшие волну «электромагнитного сопротивления».
Как выяснило «Реальное время», несмотря на многочисленные объявления в Сети, найти фирму, занимающуюся экранированием жилых помещений в Казани практически невозможно. В основном опрошенные нами представители местных инжиниринговых компаний, удивлялись запросу на защиту от электромагнитного излучения. Хотя один из респондентов сначала понуро ответил, что «таким не занимается», а затем отметил, что «тема интересная» и воодушевленно поблагодарил нашего корреспондента за звонок. По всей видимости, кое-кто открыл для своего бизнеса новое направление развития.
Намного лучше обстоят дела на федеральном уровне. Так, под видом потенциального клиента корреспондент «Реального времени» обратился в питерское ООО «Технологии строительного контроля», в перечне услуг которого числится «электромагнитная защита». Нас интересовало то, как защитить квартиру от соседских Wi-Fi роутеров, а также базовой станции сотового оператора в 200 метрах от дома.
Изоляция за 4 миллиона
Сотрудник «ТСК» сразу предупредил нас о том, что с недавних пор компания не работает с физлицами и обслуживает исключительно промышленные объекты. Однако в консультации нам не отказал.
— Касательно базовой станции, все зависит от расстояния. Если бы было метров 50 до нее (а в Петербурге бывает и 20—30 метров, поскольку улочки и дворы тесные), то значения в квартире могли достигать 5—10 МВт на квадратный сантиметр. 200 метров — достаточно безопасное расстояние, при котором излучение от базовой станции будет меньше 1 МВт. Поясню, что по нашим жестким российским регламентам в местах постоянного проживания людей допускается излучение в 10 МВт, — рассказали в компании. — Если базовая станция находится на расстоянии 10—20 метров, то это серьезный повод для защиты. В остальном — психологический эффект.
По словам собеседника «Реального времени», в кирпичных домах стены и так поглощают излучение, однако есть слабые места — окна. Как вариант — повесить алюминиевые жалюзи. В целом, для успокоения, нашему корреспонденту посоветовали обратиться в сертифицированную лабораторию, которая замерит «плотность потока энергии радиочастотного диапазона». Такие исследования будут стоить порядка 3—5 тыс. рублей. А полная изоляция квартиры может обойтись в сумму около 4 млн рублей.
«Головные боли, цветы плохо растут, собаки болеют»
— Что касается роутеров, то у них вообще слабый сигнал, они работают на расстоянии 10—20 метров и не идут ни в какое сравнение с базовыми станциями. Главный фактор тут психологический: кто-то что-то сказал, прочитали в интернете, посмотрели фильмы… 99 процентов информации в интернете по этой теме или в научно-популярных фильмах РЕН-ТВ — это полный бред, направленный на поднятие рейтингов. А у людей начинаются психосоматические головные боли, цветы плохо растут, собаки болеют и так далее, — иронизирует наш собеседник.
Почувствовав, скорее, ответственный подход к делу, а не желание подороже протолкнуть нам услугу, мы решили поинтересоваться, что будет, если мы сами обклеим все поверхности квартиры фольгоизолом.
— Если вы хотите полностью экранировать помещение, то надо учитывать то, как работают сотовая связь и ваш телефон. Когда вы разговариваете, мобильный оценивает мощность сигнала от базовой станции — если она низкая (а сигнал будет очень слабым в экранированном помещении), то телефон начинает автоматически усиливать мощность излучения. То есть можно сделать еще хуже, — проконсультировал собеседник. — На самом деле, основной источник электромагнитного излучения в вашей квартире, про который никто не говорит — это обычная электропроводка. Она дает поля частотой 50 Гц. Если вы обмотаете всю квартиру фольгой, эти поля усилятся в десятки раз.
«Люди зарабатывали на том, что продавали крем против излучения от 5G»
Все сказанное представителем инжиниринговой компании подтверждает руководитель отдела независимой экологической экспертизы EcoStandard group Сергей Сысоев. Он и его коллеги проводили исследования, показавшие, что бытовые роутеры абсолютно безопасны, хотя, на расстоянии 5—10 сантиметров от источника излучение все же будет мощнее, но не выше нормы.
Согласился эксперт и с фактом усиления излучения от телефона в экранированной квартире. Также он подтвердил опасность близкого соседства с базовыми станциями: по его словам, 20 метров — это повод задуматься над принятием мер.
Как уточнил эксперт, компании, которые занимаются измерениями электромагнитного поля, должны обладать соответствующей разрешительной документацией, а также собственной аттестованной лабораторией с оборудованием, внесенным в государственный реестр, вместе с тем важны методики измерения.
— В целом, вся эта ситуация вполне объяснима: сейчас идет настоящая истерия, в том числе по поводу 5G. Люди зарабатывали миллионы на том, что продавали крем против излучения от сетей пятого поколения. Понятно, что это шарлатанство, но кто-то принимает такие «страшилки» на веру, — резюмирует эксперт.
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