Бизнес на «шапочках из фольги»: квартиры россиян «спасают» от излучения роутеров и вышек

В разгар пандемии коронавируса в России появились новые виды мошенничества

Пандемия коронавируса усилила многие страхи в обществе. У некоторых россиян, вынужденных больше времени проводить дома, возникло подспудное желание — обезопасить жилье. Словно ответом на запрос стало распространение по соцсетям и мессенджерам панических сообщений об «опасном для жизни» излучении от домашних роутеров, вышек сотовой связи, а с недавних пор и от сети 5G, еще не развернутой у нас в стране. И желающие защитить дома от невидимых «лучей смерти» появились, в чем им с радостью бросились помогать предприимчивые инжиниринговые компании, при этом стоит оговориться, что в отдельных случаях необходимость в обращении к специалистам действительно есть. В том, когда на самом деле стоит обклеивать стены тремя слоями фольги, а когда надо просто прекратить панику, и сколько будет стоить полное экранирование жилья — разбиралось «Реальное время».

Фольга на стенах и экранирующая сетка на окнах

Как оказалось, в своем желании защититься от электромагнитного излучения, некоторые готовы зайти намного дальше голографических наклеек-нейтроников (давным-давно разоблаченных учеными) и решаются на полное экранирование своего жилья.

Для этого стены, пол и потолок покрываются фольгоизолом, на окна наносится экранирующая пленка либо сетка с аналогичным эффектом, а фасадная часть покрывается специальной краской. Помочь с этим могут инжиниринговые компании, вовремя поймавшие волну «электромагнитного сопротивления».

Как выяснило «Реальное время», несмотря на многочисленные объявления в Сети, найти фирму, занимающуюся экранированием жилых помещений в Казани практически невозможно. В основном опрошенные нами представители местных инжиниринговых компаний, удивлялись запросу на защиту от электромагнитного излучения. Хотя один из респондентов сначала понуро ответил, что «таким не занимается», а затем отметил, что «тема интересная» и воодушевленно поблагодарил нашего корреспондента за звонок. По всей видимости, кое-кто открыл для своего бизнеса новое направление развития.

Нас интересовало то, как защитить квартиру от соседских Wi-Fi роутеров, а также базовой станции сотового оператора в 200 метрах от дома. Фото: Дмитрий Резнов

Намного лучше обстоят дела на федеральном уровне. Так, под видом потенциального клиента корреспондент «Реального времени» обратился в питерское ООО «Технологии строительного контроля», в перечне услуг которого числится «электромагнитная защита». Нас интересовало то, как защитить квартиру от соседских Wi-Fi роутеров, а также базовой станции сотового оператора в 200 метрах от дома.

Изоляция за 4 миллиона

Сотрудник «ТСК» сразу предупредил нас о том, что с недавних пор компания не работает с физлицами и обслуживает исключительно промышленные объекты. Однако в консультации нам не отказал.



— Касательно базовой станции, все зависит от расстояния. Если бы было метров 50 до нее (а в Петербурге бывает и 20—30 метров, поскольку улочки и дворы тесные), то значения в квартире могли достигать 5—10 МВт на квадратный сантиметр. 200 метров — достаточно безопасное расстояние, при котором излучение от базовой станции будет меньше 1 МВт. Поясню, что по нашим жестким российским регламентам в местах постоянного проживания людей допускается излучение в 10 МВт, — рассказали в компании. — Если базовая станция находится на расстоянии 10—20 метров, то это серьезный повод для защиты. В остальном — психологический эффект.



По словам собеседника «Реального времени», в кирпичных домах стены и так поглощают излучение, однако есть слабые места — окна. Как вариант — повесить алюминиевые жалюзи. В целом, для успокоения, нашему корреспонденту посоветовали обратиться в сертифицированную лабораторию, которая замерит «плотность потока энергии радиочастотного диапазона». Такие исследования будут стоить порядка 3—5 тыс. рублей. А полная изоляция квартиры может обойтись в сумму около 4 млн рублей.

Роутеры работают на расстоянии 10—20 метров и не идут ни в какое сравнение с базовыми станциями. Фото: nag.ru

«Головные боли, цветы плохо растут, собаки болеют»

— Что касается роутеров, то у них вообще слабый сигнал, они работают на расстоянии 10—20 метров и не идут ни в какое сравнение с базовыми станциями. Главный фактор тут психологический: кто-то что-то сказал, прочитали в интернете, посмотрели фильмы… 99 процентов информации в интернете по этой теме или в научно-популярных фильмах РЕН-ТВ — это полный бред, направленный на поднятие рейтингов. А у людей начинаются психосоматические головные боли, цветы плохо растут, собаки болеют и так далее, — иронизирует наш собеседник.



Почувствовав, скорее, ответственный подход к делу, а не желание подороже протолкнуть нам услугу, мы решили поинтересоваться, что будет, если мы сами обклеим все поверхности квартиры фольгоизолом.

— Если вы хотите полностью экранировать помещение, то надо учитывать то, как работают сотовая связь и ваш телефон. Когда вы разговариваете, мобильный оценивает мощность сигнала от базовой станции — если она низкая (а сигнал будет очень слабым в экранированном помещении), то телефон начинает автоматически усиливать мощность излучения. То есть можно сделать еще хуже, — проконсультировал собеседник. — На самом деле, основной источник электромагнитного излучения в вашей квартире, про который никто не говорит — это обычная электропроводка. Она дает поля частотой 50 Гц. Если вы обмотаете всю квартиру фольгой, эти поля усилятся в десятки раз.

«Люди зарабатывали на том, что продавали крем против излучения от 5G»

Все сказанное представителем инжиниринговой компании подтверждает руководитель отдела независимой экологической экспертизы EcoStandard group Сергей Сысоев. Он и его коллеги проводили исследования, показавшие, что бытовые роутеры абсолютно безопасны, хотя, на расстоянии 5—10 сантиметров от источника излучение все же будет мощнее, но не выше нормы.



Согласился эксперт и с фактом усиления излучения от телефона в экранированной квартире. Также он подтвердил опасность близкого соседства с базовыми станциями: по его словам, 20 метров — это повод задуматься над принятием мер.



— У нас проводились исследования, которые подтверждали эффективность использования перечисленных вами технических решений (пленки, краска, фольгоизол), при этом стоит оговориться, что иные исследования не фиксировали защиту от того или иного электромагнитного воздействия. Для того, чтобы говорить наверняка, необходимо провести натурные испытания и измерения, — комментирует Сергей Сысоев. — Под вопросом находится независимость измерений, которые будут проводить сотрудники компании, поставляющей средства защиты. Они все-таки заинтересованы в том, чтобы получить завышенные значения.

Как уточнил эксперт, компании, которые занимаются измерениями электромагнитного поля, должны обладать соответствующей разрешительной документацией, а также собственной аттестованной лабораторией с оборудованием, внесенным в государственный реестр, вместе с тем важны методики измерения.



— В целом, вся эта ситуация вполне объяснима: сейчас идет настоящая истерия, в том числе по поводу 5G. Люди зарабатывали миллионы на том, что продавали крем против излучения от сетей пятого поколения. Понятно, что это шарлатанство, но кто-то принимает такие «страшилки» на веру, — резюмирует эксперт.

