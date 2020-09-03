Новости общества

01:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Агрессивный маркетинг или развод? Кто «ставит» казанцев на счетчики

00:00, 03.09.2020

Мимикрирующая под госорган частная фирма навязывает дорогостоящие услуги, угрожая штрафами. Жилинспекция просит МВД проверить коммерсантов

Агрессивный маркетинг или развод? Кто «ставит» казанцев на счетчики
Фото: jks-voda.ru

Как стало известно «Реальному времени», частная компания, именующая себя как государственное учреждение — ООО «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» — откровенно кошмарит казанцев «извещениями» с угрозами о двукратном повышении платы за воду из-за «просроченных» счетчиков. Текст обращения настолько суров, что многие, не разобравшись, принимают его не за рекламу услуг сомнительных коммерсантов, а за реальные предупреждения от жилищников, обслуживающих их дома. Многие пенсионеры уже попались на эту удочку и выложили немалые суммы за услуги поверки и замены приборов учета, которые обходятся вдвое дешевле даже в Москве. Госжилинспекция Татарстана, получив несколько жалоб от населения, обратилось в МВД с просьбой проверить действия компании на признаки мошенничества.

Очередь до октября

Жительница Дербышек Мария Павлова обнаружила в своем почтовом ящике листовку с грозным предупреждением, что у нее истек срок поверки водяного счетчика. Такие же бумажки лежали и у соседей, и получалось, что весь подъезд — злостные нарушители. Прибор учета Павлова установила недавно, и положенных по закону 6 лет для его поверки еще не вышло.

Такие же «извещения» корреспондент «Реального времени» находил и в своем почтовом ящике, и у родителей. Составлено оно так, чтобы максимально походить на официальный документ. На нем есть исходящий номер, факсимильная подпись выдавшего предписание — некоего Полетаева Е.И., печать, ссылка на федеральные законы и даже QR-код.

Составлено оно так, чтобы максимально походить на официальный документ

Текст извещения в ультимативной форме предписывает жителям заменить счетчики или провести их поверку, а «в случае невыполнения предписания до истечения срока поверки водомера, начисления будут производиться по нормативу». Для наглядности приведена таблица, из который следует, что коммунальные платежи за воду вырастут в два раза.

Рассылает этот «документ» «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» (ЕИСЖКХ). Она же и производит поверку приборов учета.

Корреспондент «Реального времени» позвонил по указанному в «извещении» номеру. Оператор Зоя рассказала, что поверка одного счетчика стоит 1,3 тыс. рублей, двух — 2,5 тыс., замена одного — 2,6 тыс., а двух — 4,9 тыс. рублей. Причем, назвать торговую марку прибора сотрудница компании категорически отказалась. Между тем, средние цены на обе эти услуги на рынке в Казани в реальности варьируются от 527 рулей до 900.

Несмотря на высокие расценки (даже в Москве они в два раза ниже), по словам Зои, желающих получить услугу много — запись велась уже на октябрь.

Оператор Зоя рассказала, что поверка одного счетчика стоит 1,3 тыс. рублей, двух — 2,5 тыс., замена одного — 2,6 тыс., а двух — 4,9 тыс. рублей. Фото казметрология.рф

Лицензия выдана другой компании

Как выяснило «Реальное время», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компании с таким названием — ЕИСЖКХ — в Татарстане не существует. Есть две похожие — ООО «ЕИС ЖКХ». Одна зарегистрирована в Санкт-Петербурге, другая — в Сыктывкаре. В первой числится всего 1 сотрудник, во второй — менее пяти.

На вопрос «Реального времени», насколько законны действия коммерсантов, навязывающих свои услуги, таким способом, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела пояснил, что у компании, занимающейся метрологической поверкой, должна быть лицензия, которую обязаны предъявить по первому требованию.

В «извещении» об этом ничего не сообщалось. Другой оператор фирмы Анна заявила, что, конечно, лицензия есть и даже продиктовала ее номер, но вопрос, кем она выдана, поставил ее в тупик. Девушка долго молчала, пока не выдавила из себя, что не может ответить.

Корреспондент «Реального времени», выяснил, что лицензия с такими данными выдана ООО «Единый центр экономии ресурсов», работающему в Москве. И фамилия ее директора не совпадает с той, которой подписаны «предписания» в Казани.

Пришлось вновь побеспокоить ЕИСЖКХ. На сей раз нас интересовало, какие документы мы получим, чтобы их приняли в управляющей компании.

— Мастер выдаст вам свидетельство и акт о поверке, копию аттестата и договор на оказание услуг, которые нужно передать в управляющую компанию, — заявили мне на том конце провода.

Про лицензию упомянуто не было.

Мораторий на замену счетчиков

Директор Управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Московского района Олег Калимов рассказал «Реальному времени», что список аккредитованных фирм, оказывающих услуги по поверке оборудования, достаточно большой, поэтому необходимости делать это именно в ЕИСЖКХ нет никакой.

— Что-то слышал об этой компании, но насколько у них документы соответствуют, не могу сказать. Они занимаются всем подряд, предлагают услуги разного толка. Мы с ней никакими договорными отношениями не связаны. Мы принимаем документы тех организаций, которые имеют право этим заниматься, — заявил он.

Между тем на странице «УК ЖКХ Московского района» в соцсети еще в мае появился пост и фото такого же извещения ЕИСЖКХ с красноречивым красным штампом «Фейк».

Генеральный директор УК «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов пояснил нашему изданию, что наличие лицензии, приложенной к акту поверки, необходимое условие для УК или ТСЖ, чтобы поставить счетчик на учет. Установку прибора учета можно и вовсе произвести самостоятельно или пригласить слесаря. Опломбировать счетчик и составить акт должны представители управляющей компании, причем, бесплатно.

— А эта компания пользуется тем, что люди ничего не знают, и они платят огромные деньги. Если я не ошибаюсь, слесари за замену счетчика берут рублей 200—300. Там ничего сложного нет — две гайки открутить и также закрутить. Это никак не может стоить 2,6 тыс. рублей! Я еще допускаю, если человек первый раз ставит счетчики, там возможны какие-то сварочные работы, но и то это не будет столько стоить. Это мошенники, которые пользуются неосведомленностью людей, пугают, что нужно срочно поверки делать. Люди в замешательстве, не знают, что делать. Хотя у человека всегда есть выбор и заставить его платить никто не может.

Юрист НП «ЖКХ «Контроль» Зоя Куклина считает, что за громким названием Единой информационной службы ЖКХ города Казани скрывается некая частная компания, которая вводит людей в заблуждение.

— Назваться можно, как угодно. У нас свобода предпринимательства. Но принято постановление правительства РФ о введении до конца года моратория на плановую поверку счетчиков — никакие счетчики не меняют, пени не начисляют, воду и электричество не отключают.

Чтобы вывести компанию на чистую воду, она порекомендовала жильцам обратиться в прокуратуру.

Если все же кому-то потребуется сверить счетчики, специалисты рекомендовали обращаться в ТСЖ или управляющую компанию: «А еще лучше подать заявку в «Открытую Казань». Фото kzn.ru

Дорога — к управдому

Засомневались в добросовестности действий компании и в Государственной жилищной инспекции Татарстана.

— К нам поступают жалобы от жителей на рассылку этих «предписаний», мы образцы этой рекламы передали в органы внутренних дел, чтобы полиция разобралась, имеются ли в них признаки мошенничества или других противоправных действий, — сообщил «Реальному времени» начальник инспекции Сергей Крайнов.

Глава ведомства также уточнил, что поверку квартирных счетчиков собственники жилья в установленные сроки проводить действительно обязаны, однако согласно постановлению правительства России о мерах по борьбе с распространением коронавируса, поверку приборов, срок которой подошел в 2020 году, до 2021 года проводить необязательно, и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов к расчету до конца года.

Если все же кому-то потребуется сверить счетчики, специалисты рекомендовали обращаться в ТСЖ или управляющую компанию: «А еще лучше подать заявку в «Открытую Казань», мы дадим контакты специализированных организаций».

Элеонора Рылова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости общества

01:35 МСК Все новости
Новости раздела