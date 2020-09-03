Агрессивный маркетинг или развод? Кто «ставит» казанцев на счетчики

Мимикрирующая под госорган частная фирма навязывает дорогостоящие услуги, угрожая штрафами. Жилинспекция просит МВД проверить коммерсантов

Как стало известно «Реальному времени», частная компания, именующая себя как государственное учреждение — ООО «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» — откровенно кошмарит казанцев «извещениями» с угрозами о двукратном повышении платы за воду из-за «просроченных» счетчиков. Текст обращения настолько суров, что многие, не разобравшись, принимают его не за рекламу услуг сомнительных коммерсантов, а за реальные предупреждения от жилищников, обслуживающих их дома. Многие пенсионеры уже попались на эту удочку и выложили немалые суммы за услуги поверки и замены приборов учета, которые обходятся вдвое дешевле даже в Москве. Госжилинспекция Татарстана, получив несколько жалоб от населения, обратилось в МВД с просьбой проверить действия компании на признаки мошенничества.

Очередь до октября

Жительница Дербышек Мария Павлова обнаружила в своем почтовом ящике листовку с грозным предупреждением, что у нее истек срок поверки водяного счетчика. Такие же бумажки лежали и у соседей, и получалось, что весь подъезд — злостные нарушители. Прибор учета Павлова установила недавно, и положенных по закону 6 лет для его поверки еще не вышло.

Такие же «извещения» корреспондент «Реального времени» находил и в своем почтовом ящике, и у родителей. Составлено оно так, чтобы максимально походить на официальный документ. На нем есть исходящий номер, факсимильная подпись выдавшего предписание — некоего Полетаева Е.И., печать, ссылка на федеральные законы и даже QR-код.

Составлено оно так, чтобы максимально походить на официальный документ

Текст извещения в ультимативной форме предписывает жителям заменить счетчики или провести их поверку, а «в случае невыполнения предписания до истечения срока поверки водомера, начисления будут производиться по нормативу». Для наглядности приведена таблица, из который следует, что коммунальные платежи за воду вырастут в два раза.

Рассылает этот «документ» «Единая информационная служба Жилищно-коммунального хозяйства» (ЕИСЖКХ). Она же и производит поверку приборов учета.

Корреспондент «Реального времени» позвонил по указанному в «извещении» номеру. Оператор Зоя рассказала, что поверка одного счетчика стоит 1,3 тыс. рублей, двух — 2,5 тыс., замена одного — 2,6 тыс., а двух — 4,9 тыс. рублей. Причем, назвать торговую марку прибора сотрудница компании категорически отказалась. Между тем, средние цены на обе эти услуги на рынке в Казани в реальности варьируются от 527 рулей до 900.

Несмотря на высокие расценки (даже в Москве они в два раза ниже), по словам Зои, желающих получить услугу много — запись велась уже на октябрь.

Оператор Зоя рассказала, что поверка одного счетчика стоит 1,3 тыс. рублей, двух — 2,5 тыс., замена одного — 2,6 тыс., а двух — 4,9 тыс. рублей. Фото казметрология.рф

Лицензия выдана другой компании

Как выяснило «Реальное время», согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компании с таким названием — ЕИСЖКХ — в Татарстане не существует. Есть две похожие — ООО «ЕИС ЖКХ». Одна зарегистрирована в Санкт-Петербурге, другая — в Сыктывкаре. В первой числится всего 1 сотрудник, во второй — менее пяти.

На вопрос «Реального времени», насколько законны действия коммерсантов, навязывающих свои услуги, таким способом, руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Михаил Застела пояснил, что у компании, занимающейся метрологической поверкой, должна быть лицензия, которую обязаны предъявить по первому требованию.

В «извещении» об этом ничего не сообщалось. Другой оператор фирмы Анна заявила, что, конечно, лицензия есть и даже продиктовала ее номер, но вопрос, кем она выдана, поставил ее в тупик. Девушка долго молчала, пока не выдавила из себя, что не может ответить.

Корреспондент «Реального времени», выяснил, что лицензия с такими данными выдана ООО «Единый центр экономии ресурсов», работающему в Москве. И фамилия ее директора не совпадает с той, которой подписаны «предписания» в Казани.

Пришлось вновь побеспокоить ЕИСЖКХ. На сей раз нас интересовало, какие документы мы получим, чтобы их приняли в управляющей компании.

— Мастер выдаст вам свидетельство и акт о поверке, копию аттестата и договор на оказание услуг, которые нужно передать в управляющую компанию, — заявили мне на том конце провода.

Про лицензию упомянуто не было.

Мораторий на замену счетчиков

Директор Управляющей компании жилищно-коммунального хозяйства Московского района Олег Калимов рассказал «Реальному времени», что список аккредитованных фирм, оказывающих услуги по поверке оборудования, достаточно большой, поэтому необходимости делать это именно в ЕИСЖКХ нет никакой.

— Что-то слышал об этой компании, но насколько у них документы соответствуют, не могу сказать. Они занимаются всем подряд, предлагают услуги разного толка. Мы с ней никакими договорными отношениями не связаны. Мы принимаем документы тех организаций, которые имеют право этим заниматься, — заявил он.

Между тем на странице «УК ЖКХ Московского района» в соцсети еще в мае появился пост и фото такого же извещения ЕИСЖКХ с красноречивым красным штампом «Фейк».

Генеральный директор УК «ЖКХ Дербышки» Нияз Гиниятов пояснил нашему изданию, что наличие лицензии, приложенной к акту поверки, необходимое условие для УК или ТСЖ, чтобы поставить счетчик на учет. Установку прибора учета можно и вовсе произвести самостоятельно или пригласить слесаря. Опломбировать счетчик и составить акт должны представители управляющей компании, причем, бесплатно.

— А эта компания пользуется тем, что люди ничего не знают, и они платят огромные деньги. Если я не ошибаюсь, слесари за замену счетчика берут рублей 200—300. Там ничего сложного нет — две гайки открутить и также закрутить. Это никак не может стоить 2,6 тыс. рублей! Я еще допускаю, если человек первый раз ставит счетчики, там возможны какие-то сварочные работы, но и то это не будет столько стоить. Это мошенники, которые пользуются неосведомленностью людей, пугают, что нужно срочно поверки делать. Люди в замешательстве, не знают, что делать. Хотя у человека всегда есть выбор и заставить его платить никто не может.

Юрист НП «ЖКХ «Контроль» Зоя Куклина считает, что за громким названием Единой информационной службы ЖКХ города Казани скрывается некая частная компания, которая вводит людей в заблуждение.

— Назваться можно, как угодно. У нас свобода предпринимательства. Но принято постановление правительства РФ о введении до конца года моратория на плановую поверку счетчиков — никакие счетчики не меняют, пени не начисляют, воду и электричество не отключают.

Чтобы вывести компанию на чистую воду, она порекомендовала жильцам обратиться в прокуратуру.

Если все же кому-то потребуется сверить счетчики, специалисты рекомендовали обращаться в ТСЖ или управляющую компанию: «А еще лучше подать заявку в «Открытую Казань». Фото kzn.ru

Дорога — к управдому

Засомневались в добросовестности действий компании и в Государственной жилищной инспекции Татарстана.

— К нам поступают жалобы от жителей на рассылку этих «предписаний», мы образцы этой рекламы передали в органы внутренних дел, чтобы полиция разобралась, имеются ли в них признаки мошенничества или других противоправных действий, — сообщил «Реальному времени» начальник инспекции Сергей Крайнов.

Глава ведомства также уточнил, что поверку квартирных счетчиков собственники жилья в установленные сроки проводить действительно обязаны, однако согласно постановлению правительства России о мерах по борьбе с распространением коронавируса, поверку приборов, срок которой подошел в 2020 году, до 2021 года проводить необязательно, и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов к расчету до конца года.

Если все же кому-то потребуется сверить счетчики, специалисты рекомендовали обращаться в ТСЖ или управляющую компанию: «А еще лучше подать заявку в «Открытую Казань», мы дадим контакты специализированных организаций».

