Татарстан лишается шансов сразу на два золота в хоккее на траве

Когда бестолковость хуже коронавируса

Этим летом Казань должна была стать хозяйкой чемпионатов Европы по хоккею на траве U18 «обоего пола», но коронавирус помешал собраться в столице Татарстана сильнейшим юниорским командам Старого Света. Обидно, но ковид — общая беда. Гораздо страшнее, что не стартовали и оба чемпионата страны по хоккею на траве, и, скорее всего, сезон можно считать потерянным. «Реальное время» разбирается в ситуации.

По собственной глупости упустили шанс заявить о своем виде спорта



Нынешнее лето представило уникальный шанс заявить о себе многим видам спорта, о которых болельщик либо позабыл, либо и не знал вовсе. Блестяще воспользовались этой возможностью регбисты — мастера овального мяча оставили далеко позади себя представителей линейки «аутентичных» видов спорта, которые ранее были интересны узкому ряду специалистов, либо выходцам из этих спортивных дисциплин. Пропиарились шахматы, проведя ряд турниров в онлайн-режиме, а в эти дни проводя первую Олимпиаду онлайн. Сейчас громко заявляет о себе гандбол.

Казалось бы, отличный шанс напомнить о себе на спортивном безрыбье был и у российского хоккея на траве. В конце концов, когда болельщики вынуждены были знакомиться с чемпионатами Белоруссии и Таджикистана по футболу, можно было побороться за толику внимания и, может быть, даже выиграть в этой борьбе, как в итоге сделала федерация регби-15. Но хоккей на траве не только упустил свой шанс, там вообще не начали сезон, погрязнув в скандалах. Хотя, казалось бы, о чем скандалить, профессиональный хоккей еле жив в Москве и Электростали, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Барнауле и Ростовской области, а также в Татарстане. Именно в этих регионах есть по две команды, мужская и женская, и казанские являются действующими чемпионами страны. Мужская «Динамо-Казань» — в 17-й раз в истории, женская — во второй.

Женская, кстати, поменяла название с «Динамо-ГАП» на «Ак Барс-Динамо», и это единственное связанное с ней событие, о котором можно будет упомянуть, рассказывая о 2020 годе. Хотя, справедливости ради, необходимо сказать об уходе из жизни Бориса Тихомирова, гендиректора «ГипроНИИавиапром», предприятия, ранее содержавшего женскую хоккейную команду. Именно Борис Иванович на торжественной встрече с Рустамом Миннихановым обращался к нему с просьбой о строительстве стадиона под крышей, на что президент Татарстана шутливо пообещал: «Победите в чемпионате России в третий раз — построим». Проект стадиона готов, проект усеченного чемпионата тоже, согласно ему девушки должны были выйти на площадку 25-26 июля.

Женская, кстати, поменяла название с «Динамо-ГАП» на «Ак Барс-Динамо». Фото: dinamo.tatarstan.ru

На день раньше должны были стартовать в сезоне хоккеисты мужской команды «Динамо-Казань», многолетнего наставника которой Араика Маргаряна назначили главным тренером сборной. Конец прошлого сезона динамовцы отметили первым в истории выходом в четвертьфинал Евролиги, сильнейшего европейского клубного турнира. И как раз в эти дни, 21-22 августа, должны были завершать первый круг чемпионата. Но итогом этого лета в Центре хоккея на траве стали только две видеоконференции — представителей ФСО «Динамо РТ», кураторов команды, и министра спорта РТ Владимира Леонова, который именно здесь анонсировал возобновление работы татарстанских спортшкол. Вот и вся движуха…

Трава погрязла в тяжбах



Проводить чемпионат страны должна национальная федерация хоккея на траве, одна из самых малочисленных спортивных федераций. Но это не помешало ей расколоться. Дело в том, что на действующего президента федерации Николая Александрова было заведено уголовное дело. Произошло это еще в декабре прошлого года, когда гендиректора питерского «Метростроя» обвинили в растрате в особо крупном размере. Не вдаваясь в подробности дела, отметим, что в претензии к Александрову говорится о невысокой скорости ввода новых станций метро. В Петербурге за десять лет ввели десять станций, тогда как в Москве только за коронавирусный год открылось восемь, а за тот же 10-летний период — 85. С другой стороны, Казань с момента пуска метро в 2005 году ввела в эксплуатацию десять станций. Но темпы строительства метрополитена в Северной столице отстают от губернаторских заверений как Валентины Матвиенко, так и Георгия Полтавченко, ранее обещавших целую сеть новых станций. Следователи решили, что в действиях руководителя «Метростроя» есть состав преступления, но не такого зловещего, чтобы содержать Александрова под стражей, и 26 января изменили меру пресечения на домашний арест. Практически такой, который пережили все россияне с началом коронавируса. Но для отечественного хоккея на траве произошедшее с Александровым оказалось убийственным.

«Казнить нельзя помиловать» в отношении действующего президента федерации заставило хоккеистов на траве изыскивать какие-то возможности для возобновления деятельности. Поскольку государство не располагает возможностью вмешиваться в деятельность общественных организаций под страхом их дисквалификации. Сама эта схема, может быть, отлично действует в западных странах, позволяя федерациям сохранять независимость, с другой стороны, вынуждая их к поиску средств на собственное содержание. В России это правило действует только в одностороннем порядке, когда спортивные федерации получают деньги от государства через «оператора» в лице Минспорта, но при желании могут игнорировать чиновничьи хотелки.

«Президент в изгнании» Александров объявил дату новой внеочередной конференции — 6 октября. Фото fhtr.ru

К чему приводит отсутствие единоначалия и целеполагания



Поэтому в хоккее на траве попытались, под страхом дисквалификации, решить проблему легитимным путем, избрав нового президента. В мае этого года была созвана внеочередная конференция федерации, где, в кои-то веки, практически все делегаты выступили единым фронтом. Вспомнили о провалах в работе Александрова, которых, после заведения на него уголовного дела, оказалось достаточно. Недовольство работой «президента в изгнании» выразил и Татарстан, в частности, президент республиканской федерации хоккея на траве Борис Павлов. Высказалась Мособласть, чей представитель Игорь Шишков изначально баллотировался на пост президента, а затем снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата, а именно Андрея Кананина, руководителя ООО «Спортивная система».

Сам Кананин, несмотря на то, что не является глубоко вовлеченным в дела хоккея на траве (а в нынешней ситуации это выглядит даже минусом), привлек «избирателей» тем, что это государственный человек. Значит, попросили те, кто заинтересован в развитии вида спорта, но не имеет права вмешиваться в его развитие, — в обмен на помощь в попадании вида спорта в программу летней международной Универсиады в Екатеринбурге-2023. Плюсом виделось и то, что Кананин «равноудален», и это давно необходимо хоккею на траве, поскольку дрязги и споры ведущих центров развития этого вида спорта давно уже всем надоели. Кстати, таким же равноудаленным выглядел поначалу и Александров.

За Кананина проголосовали почти единогласно, но… Это сделали те, кто созывал перевыборную конференцию и приехал на нее. А вот против, судя по всему, выступали сам Александров, вице-президент Георгий Галашев, генеральный секретарь федерации Никита Юкляевских, который вскоре написал заявление об уходе. Плюс ряд территорий — Кострома, Тюмень, по-видимому, сам Питер, и Ростов, как самый мощный из всех регионов, поскольку там развивается мужской хоккей в Азове, а женский в Волгодонске.

В результате ситуация выглядит как 100 лет назад, когда Лев Троцкий заявил: «Ни войны, ни мира, а армию распустить». В переводе на реалии травяного хоккея, первенство среди юниоров в Казани не проводится, ибо коронавирус, а чемпионаты страны не играются, поскольку не согласовываются календарные планы и положение о соревнованиях. Не с кем согласовывать. Президент под домашним арестом, новоизбранный президент нелегитимен, генсек уволился. вице-президент переругивается с членами новоизбранного исполкома, среди которых, кстати, есть и Салават Гайсин, вице-президент ФСО «Динамо-РТ». «Президент в изгнании» Александров объявил дату новой внеочередной конференции — 6 октября. Любопытно, что на эти сроки был запланирован итоговый турнир нынешнего чемпионата России среди мужских команд, который должен был пройти в Казани.

Нынешний сезон для травяных хоккеистов будет, скорее всего, потерян. Фото minsport.tatarstan.ru

Разруливать ситуацию доверили бейсболистам



Новый поворот в жизнь филиала сумасшедшего дома, в который сейчас превратилась федерация хоккея на траве, внес еще один уроженец Казани. Первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров, будучи врио Олега Матыцина, принял решение о наделении федерации бейсбола России обязанностями федерации хоккея на траве. Логика этого решения, судя по всему, в том, что в России любой спор можно решить с помощью бейсбольной биты.

Любопытно, что президентом федерации бейсбола России является Дмитрий Киселев, сын двукратного вице-чемпиона Олимпиад по боксу. Но его сила даже не в этом, а в том, что Дмитрий Киселев, экс-игрок сборной страны по бейсболу, сам приходил в руководство федерации через судебные тяжбы с предыдущим президентом Альбертом Резеповым. Киселев одержал эту победу два года назад, будучи избран до апреля 2021 года, а потому уверенно заявил, что его федерация возьмет на себя оперативное управление хоккеем на траве на ближайшие полгода. В плюс бейсболистам можно поставить, что они недавно провели свой национальный чемпионат, что по нынешним временам можно приравнивать к покорению Эвереста.

Но нынешний сезон для травяных хоккеистов будет, скорее всего, потерян. Бейсболисты при всем желании не смогут обеспечить хорошую погоду для чемпионата, который в обычные годы начинался в мае. Либо провести какой-то мини-турнир, наподобие того, с которого начинался российский хоккей на траве. Дело в том, что после развала СССР Россия получила автоматическое право представлять Союз во всех видах спорта, кроме травяного хоккея. Там провели турнир, почему-то без команд южных республик (Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана), а с участием Белоруссии, Украины и России. И в мужском турнире неожиданно победили сябры. Видимо на правах победителей этого турнира они и участвовали и в чемпионате мира 1994 года (12 место), и в чемпионате Европы 1995 года (9 место). Далее уже Россия стала флагманом постсоветского хоккея на траве. В том числе благодаря тому, что в Самару переехал армейский клуб «Звезда» из Андижана вместе с игроками, включая нынешних казанцев Тимура Шацких и Игорь Мулладжанова, а в Екатеринбург перебрались братья Арсен и Самвел Геворкяны, одни из лучших хоккеистов на постсоветском пространстве. Внимание к этому виду спорта было таким, что в первом (!) номере газеты «Спорт-Экспресс», вышедшем 14 августа 1991 года, на первой странице (!) стоят результаты прошедшего тура чемпионата СССР по травяному хоккею.

Текущий год, повторимся, мог стать переломным для травяного хоккея. 50-летний юбилей с момента проведения первого мужского чемпионата СССР в 1970 году среди команд, собранных из представителей хоккея с мячом… Отмечание двух бронзовых наград Олимпиады в Москве, мужской и женской сборной, собранной из бывших баскетболисток, гандболисток, лыжниц… U18 в Казани…

Даже уход с авансцены Александрова мог бы, наверное, сыграть положительную роль. Он бодро начинал, его мужская и женская команды «Метрострой» в начале десятых пополнили небольшое количество участников чемпионатов России, а женская даже пять раз становилась призером. Только сейчас даже в самом Питере нет «Метростроев». Финансовой подпитки руководство Александрова не дало, наоборот, ему пеняют на недостачу денежных средств. Кананин же, для понимания, не только государственный чиновник, но и помощник депутата Госдумы РФ от Башкортостана Михаила Бугеры. Там есть неплохая школа в Белорецке, откуда вышли кандидаты в сборную России братья-близнецы Артем и Артур Надыршины. Конечно, не легендарные братья-близнецы Плешаковы родом из СССР, но, учитывая, что ребята вышли из города, где не было ничего, кроме энтузиастов в хоккейной секции, потенциал у башкирского хоккея есть. Глава республики поддерживает спорт, возродил «Кировец» по хоккею с мячом, можно было бы замахнуться на создание команды мастеров.



Есть хотя бы перспектива, поскольку ретроспектива существования при Александрове выглядит печальной. Закончили свое существование одна из старейших команд в Нижнем Новгороде и молодая перспективная дружина в Анапе (обе женские), открытый чемпионат России покинули команды из Минска (мужская и женская), да и собственно хоккейные «Метрострои» прекратили существование, и за развитие этого вида спорта в Санкт-Петербурге отвечают другие организации, не подконтрольные Александрову.

