Как от «великого» Луи ван Гала до «смешного» Хиддинка может оказаться лишь один шаг

Для этого за полмесяца надо обыграть «Старую синьору» и проиграть белым русам

Посткоронавирусное будущее пугает своей неопределенностью. Герои нашего рассказа не только пережили неопределенность (хотя и другого рода), но и смогли извлечь из смутного будущего максимальную выгоду. Когда сборная Чехословакии раздвоилась, она добилась лучшего результата в своей истории за последние 40 лет. Хорватия и вовсе завоевала две медали чемпионатов мира и сказочно помогла России перед ЧЕ-2008 — став всего лишь одной шестой Югославии. «Реальное время» заканчивает рассказ о том, как обернуть общие потери в свою пользу.

Германия объединилась, от тренеров освободилась



Немецкий тренер Эдуард Гайер был уроженцем ГДР, где работал с самым талантливым составом дрезденского «Динамо» за все годы. В 1986 году сборная ГДР выиграла чемпионат Европы для футболистов до 19 лет, через год эта же команда стала третьей на молодежном чемпионате мира. Уже к отбору на чемпионат мира 1990 года Гайер, который принял национальную сборную, использовал эту молодежь, среди представителей которой были Дариус Вош, Торстен Крахт, Хендрик Херцог, Рико Штайнман, Дирк Шустер и главный бриллиант той плеяды Матиас Заммер.

В этом отборе сборная ГДР остановилась в шаге от попадания в финальную часть. Перед последним туром у Австрии и ГДР было по 7 очков, причем восточные немцы могли сетовать на то, что оказались неконкурентны в борьбе с Турцией, проиграв ей обе встречи. Поэтому матч в Австрии превращался практически в кубковый — играй вничью и заказывай билеты на ЧМ в Италию. Но в этот вечер немцы проиграли ментально. На родине пала Берлинская стена, и они тут же оказались атакованы менеджерами команд из ФРГ. Короче, телами были в Австрии, а мыслями в ведущих клубах Бундеслиги. А тут еще снизошло вдохновение на такого гениального австрийского бомбардира, как Тони Польстер, сделавшего хет-трик — 0:3, и ауфидерзеен, мундиаль.

Следующий отбор немцы начали с выездной победы в Бельгии — 2:0, но это была пиррова победа, поскольку их соперник по группе ФРГ просто поглотила ГДР, и Гайер остался… без работы в сборной. И оказался не востребован в клубах, в отличие от своих футболистов. Как сказал бы классик — ах, какой пассаж! Может быть и потому, что Гайер был «комми» — не совсем идейным, зато трезвомыслящим. Это его слова: «В ГДР многое не работало, но спорт высших достижений функционировал отлично». Вот если бы он сбежал с родины, не предав, а предвидя, и оказался в Западной Германии, то его бы приветили, «накормили, обогрели». Как, собственно, происходило ранее с Шеном, Пфау, Кнопфлером, которым нашлись теплые местечки в Бундеслиге. Любопытно, что так же проигнорировали всех сильнейших тренеров позднего ГДР. Бернд Штанге вообще не был востребован, работавший до Гайера тренер юниоров-чемпионов Эберхард Фогель был два раза в дублях, год порулил «Ганновером» и отправился загорать в Того.

Гайер умудрился поднять бывшую команду из ГДР до Бундеслиги, но предложений от западногерманских команд так и не дождался. Фото wikipedia.org

А вот футболистов ГДР Бундеслига всосала, как пылесос. Из последнего набора сборников Гайера 21 был востребован в Бундеслиге и только семеро остались в командах бывшей ГДР. Из чемпионов-юниоров 12 человек заиграли в Бундесе, и только трое остались на исторической родине. В итоге Гайер, работавший затем с «Энерги» из Коттбуса, первым в стране выставил на матч 11 легионеров. Он даже умудрился поднять бывшую команду из ГДР до Бундеслиги, но предложений от западногерманских команд так и не дождался.

Любители «бархата»

Новый, 1993 год, чехи и словаки встретили в условиях «бархатного развода». Развод застал страну в середине отбора к чемпионату мира 1994 года. Чехословаки начали квалификацию плохо — 3 очка в трех матчах, и еще хуже продолжили, разойдясь по национальным квартирам. Ничья с Кипром в гостях и с совсем не грозным тогда Уэльсом дома, поставила команду на грань непопадания на ЧМ: 5 очков в пяти матчах. У румын было 9, а у лидеров группы, бельгийцев, и все 10. И у румын, и у бельгийцев были свои козыри. Первые забили 29 мячей, почти по три за матч, бельгийцы пропустили 5, то есть по полгола за игру. А чехословаки распадались надвое. По итогам 18 человек из сборной остались в Чехии, а 12 в Словакии. Причем тогдашний наставник Чехословакии Милан Мачала ничего не мог поделать с сепаратистскими настроениями в составе. Психология в спорте выходила на первый план при прочих равных составляющих, а какая может быть психология при разобщении?

Сплоченность, стремление к единой цели остались в прошлом. Все произошло, как в ленинградском рок-клубе 80-х. «Мы вместе» — пропел, продекламировал Константин Кинчев. «Все говорят, что мы вместе. Все говорят, но не многие знают, в каком», — потроллил его Виктор Цой. На что Кинчев ответил напрямую: «Тоталитарный рэп — это «Кино», но о «Кино» я не хочу (не могу) говорить».

Бархатная революция привела к падению и распада Чехословакии и ее национальной сборной по футболу. Фото wikipedia.org

Под какие песни разбегались чехи и словаки, сказать сложно. В результате сборная Чехии как снег на голову свалилась на нестабильного в то время наставника Душана Угрина. В его активе было четыре года в «Спарте», в одном из которых он довел свою команду до квартета сильнейших Кубка европейских чемпионов — 1992, а в другом безропотно уступил московскому «Спартаку» прямо на старте турнира — 0:2, 0:2. В 1993 году Угрина признали лучшим тренером Чехии, но год спустя этого титула будет удостоен Властимил Петржела, тренировавший на тот момент Либерец. А все потому, что «первые блины» со сборной Чехии Угрин испек ужасные. Ничья с Мальтой и поражение от Люксембурга в группе, где надо было занимать первое место, соперничая с Голландией и Норвегией, оставляли призрачные шансы на выход на Евро.

Но, к счастью для чехов, в день, когда они проиграли Люксембургу, состоялся великий матч для Белоруссии. Сергей Герасимец, будущий наставник «Анжи-Юниор» из Зеленодольска, забил, а партнеры не пропустили от голландцев, состав которых практически полностью состоял из игроков «Аякса», выигравшего Лигу чемпионов. 24 мая Ван дер Сар, Блинд, Давидс, Зеедорф, Клюйверт, Овермарс и Рональд де Бур «танцевали, веселились», а 7 июня «подсчитали, прослезились». От «великого» Луи ван Гала в Вене до «смешного» Гуса Хиддинка в Минске оказался один шаг протяженностью две недели.

«Это был не день Бэкхема»

В последний раз «жареный чешский петух» клюнул местную сборную в матче в Норвегии, где она уступала хозяевам 0:1, но защитник Сухопарек сравнял счет за 6 минут до финального свистка Сергея Хусаинова. Потом были три подряд победы и первое проходное место на Евро.

Стоит отметить, что у Угрина «отвалились» не только 12 сборников из Словакии, среди которых особенно жаль было блестящего плеймейкера Моравеца и супербомбардира Дубовски. Растворялись «герои вчерашних дней» Миклошко, Кнофличек, уже во время отборочного цикла Билек и Гашек. Из состава четвертьфиналиста ЧМ-1990 Угрин взял в итоге только Кадлеца и Кубика, Немеца и Немечека. Но главное в другом — у Угрина в команде не было «пассажиров».

У Угрина в команде не было «пассажиров». Фото twitter.com

«Это был не день Бэкхема», — сказал как-то сэр Алекс Фергюсон о своем лидере. Но парадокс в том, что «не день Бэкхема» растянулся для сборной Англии на 12 лет — она постоянно вылетала из чемпионатов мира и Европы, поскольку в ее составе непременно находился человек, который косячил в решающий или переломный момент матча. Не забивал пенальти, подпрыгивал при подкате, «ловил мышей» в воротах. У будущих составов сборной Чехии тоже зачастую был «косячник», перечеркивавший все усилия партнеров. На Евро-2000 Петр Габриэл вышел на поле с единственной задачей — сдержать Тьери Анри, а тот забил два мяча, один из которых с пенальти после нарушения Габриэла. На ЧМ-2002 и ЧЕ-2004 эту роль «успешно» выполнял Ян Коллер. В отборе на ЧЕ-2002 матче с Бельгией он плюнул в противника и удалился, перечеркнув все усилия команды. В полуфинале Евро не удержал своего опекуна Траяноса Делласа, дав греку забить в овертайме. Петр Чех на Евро-2008 грубо ошибся в матче с турками при счете 0:2. Теодор Гебре Селассие на Евро-2012 должен был опекать Криштиану Роналду, в итоге тот забивал головой дважды (один из офсайда), находясь в одиночестве в штрафной. У чехов всегда находился «коллективный» Смолов, за исключением дебютного чемпионата Европы.

Но Угрин избавлялся от таковых по ходу отборочного турнира. В том числе и от будущего рубиновца Иржи Новотны, удалившегося в ничейном матче с Мальтой. После этого он посадил на скамью запасных голкипера «Ньюкасла» Павела Срничека. Дисквалификация на два матча ЧЕ уберегла Угрина от любителя получать красные карточки Томаша Ржепки. Травма, полученная в чемпионате Италии, не даст сыграть супербомбардиру Томашу Скухравы, но зато чехи продемонстрируют уникальный случай, когда семь ее голов на ЧЕ забьют семь футболистов.

Впрочем, чехи могли и не выйти из группы, умудрившись растерять преимущество в два мяча со скандальной сборной России, уже вылетевшей к тому моменту из турнира. Наши решили заиграть в футбол не со стартового матча с Италией, а со второго тайма с чехами, когда летели 0:2, и это еще Станиславу Черчесову повезло, что мяч дважды за первый тайм угодил в перекладину и штангу, попав в нее еще раз уже во втором тайме. В итоге россияне стали «бицца-бороцца», раз за разом выигрывая единоборства, и когда на 85-й минуте Владимир Бесчастных забил, то практически купил чехам билет домой — 3:2. А забей вскоре Мостовой при выходе три на два, то повторилась бы ситуация 4-летней давности, когда полупьяные шотландцы напоследок хлопнули дверью, «прищемив нос» сборной России, которая уже заглядывала в полуфинал Евро-1992.

Чемпионат как пик карьеры

Чехов в матче с Россией спас гол Шмицера, после грубейшего обреза в середине поля Валерия «Ну… Ну и… Ну и че» Карпина. А в параллельном матче сборная Германии костьми легла после удаления Томаса Штрунца, отстаивая малозначащую для нее ничью в игре с Италией. С четвертьфиналов начались бесконечные конкурсы по пробитию пенальти, поскольку именно в этих сериях Англия одолела Испанию, а Франция — Голландию. А у чехов в четвертьфинале с Португалией нашелся очередной счастливчик Карел Поборски, который вписал свое имя в историю футбола, забив гол «черпачком». Это не гол, это футбольный шедевр, поскольку с начала контратаки вокруг одинокого чеха находились шесть полевых игроков Португалии, но мяч, отскакивая от их ног, лег на подъем Поборски, который перекинул им седьмого — голкипера Витора Байю.

Финалисты также определялись в серии послематчевых пенальти, в которых триумфаторы четвертьфиналов потерпели уже поражения. Германия опередила Англию — Гарет Саутгейт начал серию британских поражений в сериях пенальти и сам же ее прекратил на ЧМ-2018 в России. Чехия обыграла Францию, у которой 11-метровые успешно били Зидан, Джоркаефф, Лизаразю, Блан — будущие чемпионы мира, а у чехов пробивали те, кто был способен обмануть нервно скачущего по углам Бернара Лама. Один из голов забил Поборски, и это будет персональная месть за проигранный полуфинал Кубка УЕФА его «Славии» французскому «Бордо» и более удачливым тогда соперникам Зидану, Лизаразю, Кристофу Дюгарри. Другие «СЛАВные пацаны» Бейбл, Сухопарек и Шмицер — одобрят.

И это был потолок той сборной Чехии тренера Угрина. После распада страны ему досталась в руководство беззвездная и голодная на момент европейского дебюта сборная. У Недведа только начинается блистательная карьера, безоговорочных лидеров под рукой у Угрина не окажется, поскольку они либо останутся в Словакии, либо не убедят тренера по ходу отборочного цикла. Зато у него не будет конфликтов, как в стане сборной из другой развалившейся в те годы страны: по поводу гонораров (Садырин и 14 любителей эпистолярного жанра, 1993), экипировки (Романцев и Кирьяков, 1996), поведения (Ярцев и Мостовой, 2004). Во избежание недоразумений Угрин даже разрешит сборникам изначально жить на чемпионате Европы с женами, и супруга Недведа забеременеет первенцем.

Именно ЧЕ-1996 станет пиковым турниром для трети подопечных Угрина. Фото football-pitch.ru

И главное, именно ЧЕ-1996 станет пиковым турниром для трети подопечных Угрина. Голкипер Коуба, Радек Бейбл, Михал Хорняк, Поборски, Сухопарек, в меньшей степени Бергер и Шмицер больше никогда не будут так хороши, как летом 96-го. Хотя Шмицер забьет второй гол в том самом финале Лиги чемпионов 2005 года и приблизит свой «Ливерпуль» к «Милану» — 2:3, а уже в послематчевой серии пенальти реализует последний, решающий удар.

Когда все было в руках

Чемпионат мира в России пополнил нашу тему сразу двумя историями об упущенных шансах от сборных Испании и Хорватии. Наставник сборной Испании Юлен Лопетеги поменял возможность тренировать сборную своей страны на заманчивое, в том числе и в финансовом отношении, предложение из стана мадридского «Реала». Однако контракт на три года был разорван уже через три месяца после разгрома от «Барселоны» — 1:5.

А вот его сверстнику (обоим тренерам сейчас по 53 года) Златко Даличу неслыханно повезло, и все прекрасно помнят, что повезло ему неоднократно. Его предшественник Анте Чачич пришел в сборную прямо во время отборочного турнира, сменив Нико Ковача. Чачич выправил ситуацию, после чего Хорватия поехала на Евро, выступив там в свою силу. Ситуация была похожа на российскую, когда Леонид Слуцкий также пришел в аховой ситуации в отборе, ликвидировал ее и провалился уже на самом Евро. Сборную Чачича же футбольная диарея прихватила чуть позже, в октябре 2017-го на финише отборочного турнира перед ЧМ.

Нервы изменили хорвату после домашней встречи с Финляндией, завершившейся вничью 1:1 (финны сравняли счет на последней минуте матча). Руководство футбольного союза отправило тренера в отставку аккурат перед гостевой игрой последнего тура с Украиной. «Жовто-блакитные» до этого целый год настаивали на своем желании бойкотировать ЧМ в России, но на эту игру собирались, как на последний бой. Поскольку своих достоинств было маловато, вместо них решили поискать недостатки соперника: «Хорватия — Финляндия — 1:1. Почти идеальный сценарий для Украины…» «Хорватия на сегодняшний день — это не та команда, которая считалась одним из фаворитов прошлого Евро…» «Что-то во внутренних настройках разладилось, не критично, но очень перспективно для Украины…»

Голкипер Субашич дважды «затащил» хорватов в сериях плей-офф, в том числе и в четвертьфинале с Россией. Фото: twitter.com/teamrussia

У Исландии было 19 очков и домашний матч с Косово. У Хорватии и Украины — по 17, плюс преимущество своего поля у последней. Полные трибуны, все лучшие в основе, в запасе Кучер, Соболь, Пердута… А хорватов приехал тренировать дебютант Далич, так же, как и Чачич, бывший наставник невнятной команды «Славен Белупо», только менее опытный. И сам-то прибыл в сборную из чемпионата ОАЭ, «оставив на хозяйстве» соотечественника Зорана Мамича.

Надежда на попадание на ЧМ, который украинцы хотели бойкотировать, жила ровно час. По истечении которого Крамарич сделал дубль и похоронил все шансы хозяев на собственный успех, оставив только надежду на то, что «по любому рашка опозорится по полной на ЧМ», как гласил последний комментарий на гостевой к онлайн-трансляции этого матча.

Далич же, ухватившись за свой шанс, укрепил его победами в стыках над Грецией — 4:1, 0:0. В России он хлопнул Нигерию — 2:0, деклассировал Аргентину — 3:0 и взял реванш у Исландии за то, что та обошла его команду в отборе — 2:1. Затем голкипер Субашич дважды «затащил» хорватов в сериях плей-офф, в том числе и в четвертьфинале с Россией. Мы, к сожалению некоторых наших соседей, не опозорились, разве что за исключением тех, кто не верил в сборную. А путевку на Евро-2020 хорваты завоевали, не оставив сомнений в своем лидерстве.

