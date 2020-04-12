Операция «Самоизоляция»: онлайн-курсы времен коронавируса

Самомотивация, зоопсихология, пиццайоло и, конечно, «Инстаграм»

Режим самоизоляции перевернул жизнь многих с ног на голову. К худшему или к лучшему, мы пока не осознали, зато эти изменения осознал рынок обучающих видеокурсов и онлайн-хобби: в интернете хватает подсказок на тему, чем заняться профессионально или чем занять свободное время. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Жизнь «по авторскому проекту»

Что такое 15 тысяч рублей в сравнении с счастьем, которое предлагают обрести за три месяца?! Так что гадать тут нечего, начать можно прямо с «философско-практического курса» «Как стать успешным и счастливым за 90 дней». Тут вам и «смысл жизни» «с мотивирующими ценностями», и «свои сильные качества и ресурсы с собственной миссией», и «ближайшие и долгосрочные цели с потоком гармонии и изобилия».

Разработчики курса обещают научить строить «жизнь по собственному, авторскому проекту», так, что она «сама начнет разворачивать и ставить тебя на уникальный путь», — вам остается только не хлопать ушами и замечать разбросанные ею знаки. А добиться этого предлагают с помощью «волшебного органайзера» — подсознания. Ну а вдруг именно такого тренинга уверенности кому-то и не хватает?

Что такое 15 тысяч рублей в сравнении с счастьем, которое предлагают обрести за три месяца?! Фото academyfx.ru

Перемены «до результата»

Индивидуальный «коуч до результата» Кирилл тоже работает онлайн через «Скайп», мессенджеры, а также, как ни странно, офлайн. Перечень его продуктов не менее внушительный, чем на предыдущем тренинге. Он подскажет, «с чего начать, если вы осознаете необходимость перемен в самом себе»; научит «управлять своими эмоциями», избавляться от ненужных привычек и лишних переживаний, мотивировать себя, ставить цели в жизни. И, конечно, поможет «выйти на новый уровень дохода».

Стартовая цена коуча — 2,5 тыс. рублей, но первая ознакомительная встреча бесплатна. «Есть программы долгосрочного сопровождения до результата. Также есть методики, помогающие решить многие задачи за одну встречу», — описывает спектр услуг Кирилл.

Тренироваться, чтобы стать тренером

Если с целями определились, поняли, чего хотим, выбираем занятие по душе. Привыкший изнурять себя физическими нагрузками человек может как тренироваться с помощью видеоуроков, так и сам дистанционно выучиться на инструктора тренажерного зала по фитнесу, бодибилдингу. Или на диетолога. Онлайн-курсы предлагают для «слушателей с разной степенью подготовки — от занимающихся для «себя» до работающих с клиентами. Обучился по отдельным дисциплинам (анатомии, биохимии, бодибилдингу, диетологии, спортивной медицине, физиологии, фитнесу) — и кто знает, может быть, вот она, новая профессия.

Учащийся сам выбирает режим, интенсивность обучения, удобное время. Чтобы стать инструктором по одному направлению, за курс лекций и промежуточных и итоговых тестов с сертификатом нужно заплатить 5 тыс. рублей. Курс по трем направлениям стоит 18 тыс. рублей.

Привыкший изнурять себя физическими нагрузками человек может как тренироваться с помощью видеоуроков, так и сам дистанционно выучиться на инструктора тренажерного зала по фитнесу, бодибилдингу. Фото s-bc.ru

Мастер-классы для сушиста и пиццайоло

В кулинарной школе из вас сделают дипломированного повара, кондитера, сушиста или пиццайоло (мастера по выпечке пиццы), если вы того захотите — за сумму от скромных 9,5 тыс. до уже заметных 19,5 тыс. рублей. Но если вы не планируете работать в общепите, а хотите лишь периодически баловать близких какими-нибудь вкусняшками, можно выбрать курс и подешевле, например от 3 тыс. рублей. За несколько недель обучения у вас накопится множество фирменных рецептов от уважаемых шеф-поваров, будет доступ к материалам онлайн-курсов, вы примете участие в живых вебинарах с экспертами, которые обещают, что ваши 30-минутные завтраки и ужины станут идеальными. В кулинарной школе уверяют, что вам покорятся и птица, и мясо, и рыба, а ваши домашние поймут, что «гарнир — это не просто отварная крупа».

Маникюр как бизнес

В интернете предлагают не простые, а продвинутые курсы для действующих мастеров маникюра со стажем более 1 года — при наличии фоторабот. Здесь преподают «по авторской методике» мастера с многолетним стажем. Помимо собственно художеств на ногтях, учат преподаванию в этой сфере (курсы «Преподаватель с нуля», «Преподаватель», «Полный инструкторский курс»), а также бизнесу. Во время онлайн-уроков объясняют, как передать свой опыт новичкам, какую программу и методику подобрать, чтобы занятия стали «максимально эффективными».

Занятия проводятся по скайпу или с других платформ, время обучения определяют по договоренности. По окончании выдается международный сертификат с правом преподавания и выдачи авторских сертификатов или диплом государственного образца. Стоимость курсов варьируется. Например, на один из них цена упала сразу в три раза — и все равно составила ощутимые 15 тыс. рублей.

В интернете предлагают не простые, а продвинутые курсы для действующих мастеров маникюра. Фото vse-kursy.com

«Более 5 тысяч клиентов остались без волос…»

«60 учеников прошли курс и запустили свой бизнес» — завлекают на онлайн тех, «кто хочет заработать хорошие деньги на красоте, кто хочет помогать людям избавляться от нежелательных волос». Речь, как вы уже догадались, об эпиляции, но с приставкой «электро». Специалист предлагает ученикам выстроить расписание, будет знакомить их с онлайн-тренингами по всему миру. А для начала — бесплатный онлайн-вебинар.

Помимо подробного изучения теории предмета, ученики выполняют домашние задания, ведут отчетность, в живом общении разбирают практическую часть. Курс из уроков стоимостью от 10 тыс. до 26 тыс. рублей выкладываются ежедневно в течение месяца.

Под швейным брендом

Курсов кройки и шитья в интернете великое множество. А тот, кто хочет запустить свое производство, непременно столкнется с вопросами, какое оборудование использовать, где найти ткани, как правильно пошить первую партию одежды, как посчитать себестоимость.

«Этот бизнес на поверхности кажется достаточно простым, но когда мы беремся за дело, оказывается, что требуется не просто много знаний, но и немалый опыт и грамотное наставничество», — сообщают в онлайн-школе. И обещают за 3—4 месяца (и 60 тыс. рублей) обучить швейному бизнесу.

А если вы не замахиваетесь на открытие бизнеса, а хотите просто приодеть свою семью, то мастер-класс в Сети можно получить и за 300 рублей в час. Кроме того, на разных курсах можно найти необычные варианты работы с тканями, что может пригодиться самозанятым. Например, создание текстильных скульптур для интерьера и сада — один из учебных центров научит такому искусству за 5,7 тыс. рублей, предоставив «весь расходный материал и необходимый набор инструментов». По окончании мастер-класса каждый слушатель получит сертификат, а готовую скульптуру заберет с собой.

Если вы не замахиваетесь на открытие бизнеса, а хотите просто приодеть свою семью, то мастер-класс в Сети можно получить за 300 рублей в час. Фото designstudy.kz

«Инстаграм» со знанием дела

За три дня обучения и 2 тыс. рублей можно научиться зарабатывать с помощью «Инстаграма» от 50 тыс. рублей в месяц вне офиса и стать крутым SMM-специалистом. Такова, по крайней мере, версия куратора Инны. Она поясняет, что такой заработок подойдет для владельцев ИП и руководителей ООО.

Целитель собачьих душ

А вот кинолог Сергей предлагает перевоспитать вашего непослушного четвероногого друга «пo уникальной метoдике америкaнcких зooпcиxолoгoв». Он утверждает, что на исправление несносного характера вашего подопечного уйдет не более 4-5 занятий, а нередко исправление происходит на первом. И более того, «если вы не будете удовлетворены результатом занятия, то оно будет для вас совершенно бесплатным».

Сергей поможет «скорректировать агрессию» собаки, «повысить качество выполнения команд»; при необходимости — «адаптироваться к новой обстановке или избавиться от страхов». Стоимость занятия — 400 рублей.

Кинолог Сергей предлагает перевоспитать вашего непослушного четвероногого друга «пo уникальной метoдике америкaнcких зooпcиxолoгoв». Фото Максима Платонова

От скуки — на все руки

Помимо собачьих коучей, на просторах онлайн-курсов можно найти много предложений от репетиторов из разных сфер, даже «терпеливых», которые «шарят» в математике, физике и информатике. Онлайн вас научат играть в шахматы, а также — на гитаре и пианино. Вы узнаете, что такое «играть, а не стучать в барабаны». После самоизоляции вы будете прекрасно петь, вязать, изготавливать кукол, расписывать ткань, рисовать, плести косы, собирать кубик Рубика. И даже водить автомобиль, оказывается, тоже можно научиться в интернете.

А еще вы исправите свою дикцию (если есть с ней проблемы), станете замечательным оратором, массажистом, медсестрой, парикмахером. Последнее сегодня особенно актуально для многих жителей планеты. Например, 148 академических онлайн-часов курсов парикмахера можно посмотреть за 32 тыс. рублей. Поучиться чему-либо можно и от 100 рублей в час. Организаторы, привлекая клиентов онлайн, существенно скидывают цены — до 50% и больше, а некоторые дают первые уроки бесплатно.