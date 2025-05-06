РКН отразил более 900 DDoS-атак, в основном из США, Тайваня и Великобритании

Фото: Реальное время

В апреле 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора отразили 941 DDoS-атаку на защищаемые российские ресурсы, сообщает пресс-служба ведомства. Одна из атак продолжалась более пяти суток.

Под ударом оказались системы органов госуправления, операторов связи, предприятий онлайн-торговли, финансового и топливно-энергетического секторов.

Максимальная мощность DDoS-атаки в апреле достигла 1,3 Тбит/с, а скорость — до 114,15 млн пакетов в секунду.

По данным ЦМУ, «чаще всего атаки совершались c мощностей, имеющих IP-адреса, зарегистрированные на территории США, Тайваня, Великобритании». Наибольшее количество атак было направлено на государственные организации и компании телекоммуникационной отрасли.

По итогам 2024 года Татарстан оказался на третьем месте среди российских регионов по количеству преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Рената Валеева