IT-неделя: полмиллиарда за «тормозной» iPhone, смузи от «Иннополиса» и Google на удаленке из-за COVID-19

Обзор событий рынка высоких технологий от «Реального времени»

Фото: wikipedia.org / Tinh tế Photo

За медленный iPhone — 25 долларов, Redmi — в топе популярности

Компания Apple готова выплатить сумму до $500 млн, но не меньше $310 млн в качестве компенсации за ухудшение работы старых iPhone владельцам этих смартфонов в США. Решение было принято по итогам заседания в федеральном суде Северного округа Калифорнии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg. Планируется, что выплаты составят $25 за один iPhone — компания компенсирует замедление и ухудшение работы iPhone 6, 6 Plus, 6S Plus, 7, 7 Plus и SE. При этом компания не признала злоупотреблений — Apple заявила, что замедлила работу старых телефонов, чтобы предотвратить их отключение в результате сбоев. После обновления смартфоны начинали работать с более низкой производительностью.

Тем временем «Яндекс.Маркет» на неделе выяснил, какие модели смартфонов были самыми популярными в России в январе и феврале 2020 года. Согласно данным сервиса, первые две строчки заняли смартфоны Redmi (бренд принадлежит китайской Xiaomi) — модели Note 8T с памятью в 4/64 Гбайт (стоит около 16 тысяч рублей) и Note 8 Pro с памятью в 6/64 Гбайт (стоимость в России — около 18 тысяч рублей). Третье место оказалось у Samsung A50 с памятью 64 Гбайт (стоимость также около 18 тысяч рублей). Четвертую и пятую позицию заняли Apple iPhone 11 — с памятью 64 Гбайт (стоит 60 тысяч рублей) и 128 Гбайт (65 тысяч) соответственно.

«Иннополис» предложил IT-стартапам и специалистам пакет льгот, который должен увеличить число новых резидентов. Фото Максима Платонова

Перенос конференции Google из-за коронавируса и льготы со смузи от «Иннополиса»

Компания Google отменила ежегодную конференцию для разработчиков I/O из-за вспышки COVID-19 — об этом сообщил Tjournal. Конференция должна была пройти 12—14 мая, но из-за опасений по поводу коронавируса мероприятие пройдет в другом формате — дистанционном (подробностей пока нет). Google пообещала возместить расходы участникам и гостям конференции. Google I/O проводится с 2008 года, это крупнейшее мероприятие компании, на котором рассказывается об обновлениях Android, сервисов Google и прочих новинках.

А вот татарстанская особая экономическая зона «Иннополис» предложила IT-стартапам и специалистам пакет льгот, который должен увеличить число новых резидентов. Об этом на неделе сообщил vc.ru. По данным издания, полученным от представителей «Иннополиса», резидентам предложат пониженную налоговую ставку в размере 1—5%, льготное место в коворкинге или офис в технопарке, льготную аренду оснащенных квартир от 9 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, «Иннополис» предложил доступ к мобильному интернету 5G, бесплатную годовую подписку на сервис по просмотру сериалов и смузи от одного из заведений города.

Пользователи могут узнать свой рейтинг в меню приложения — водители выставляют оценки по итогам поездки. Фото Максима Платонова

Оценки пассажирам «Яндекс.Такси» и распознавание голосовых сообщений от «ВКонтакте»

На неделе один из крупнейших агрегаторов такси — «Яндекс.Такси» — запустил систему рейтинга пассажиров. Об этом 1 марта сообщил РБК. Пользователи могут узнать свой рейтинг в меню приложения — водители выставляют оценки по итогам поездки. Рейтинг будет складываться из 40 последних оценок, высчитываться он будет как средневзвешенное значение, но новые оценки будут иметь больший «вес», чем старые. Как отмечает СМИ, сейчас водители не видят рейтинг пассажира, но скоро он станет доступен и им. Система должна помочь выявлять недобросовестных клиентов, а заказы клиента с хорошими оценками станут приоритетными.

А социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать распознавание голосовых сообщений. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на представителей соцсети. Пока функция работает на основе разработки сторонней компании, испытать ее смогут только участники VK Testers. В дальнейшем «ВКонтакте» планирует задействовать для распознавания свою технологию, основанную на нейросети. Речь на данный момент идет о распознавании русского языка. Возможно, эта технология позволит решить «вечный конфликт» между сторонниками и противниками голосовых сообщений.