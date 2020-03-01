Башкирская неделя: звание «Отцовская доблесть», матерящийся чиновник и башкиро-татарский вопрос

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Олег Тихонов

«Отцовская доблесть»

Общественная палата Башкирии предложила учредить награду «Отцовская доблесть». Ее будут получать отцы, давшие детям патриотическое воспитание и участвующие в общественной жизни республики.

«Реальное время» разобралось, кто сможет рассчитывать на награду. Это должны быть жители РБ, ведущие здоровый образ жизни, трудившиеся много лет, совершившие героические поступки, воспитавшие героических детей и так далее. При этом к почетному званию не прилагаются ни денежная премия, ни льготы, ни материальные ценности.

Напомним, администрацией главы Башкирии руководит экс-депутат Госдумы Александр Сидякин, который в 2017 году предлагал учредить в России День отца.

Беседа в сельсовете

Глава Кальтовского сельсовета Владимир Кожанов засветился на всероссийском уровне после того, как обматерил посетителя. Пришедший к чиновнику молодой человек из деревни Черемисы снял на видео, как Кожанов отреагировал на просьбу почистить снег.

Глава Кальтовского сельсовета Владимир Кожанов засветился на всероссийском уровне. Фото resbash.ru

Сам Кожанов рассказал, что 22-летний житель деревни спровоцировал его, но признал свою ошибку. В итоге чиновник получил дисциплинарное взыскание.

Мелеузовский сахарный завод

В начале недели «Ведомости» написали о возможном закрытии трех сахарных заводов в Татарстане, Башкирии и Тульской области. Приостановку предприятия в Мелеузе объяснили падением цен на сахар и низкой рентабельностью.

В Минсельхозе РБ подчеркнули, что руководитель ведомства Ильшат Фазрахманов встретился с руководством холдинга «Продимекс», в который входит мелеузовский завод, и инвесторами, которые могут его купить.

В «Руспродсоюзе» же подчеркнули — отрасль не пострадает. На все три предприятия приходится только 2% от производимого в стране сахара.

Приостановку предприятия в Мелеузе объяснили падением цен на сахар и низкой рентабельностью. Фото agrovesti.net

Дело о банкротстве Ишимбайского механического завода

Следком считает преднамеренным банкротство Ишимбайского механического завода. Возбуждено уголовное дело.

«Группа мошенников на протяжении трех лет открыто разворовывала Ишимбайский механический завод, уходя от налогов, создавая нелегитимные предприятия, куда перенаправляли граждан с долгами по зарплате, одновременно распродавая имущество», — заявил глава республиканского управления СКР Денис Чернятьев.

Расследование коррупции, иллюминация в Уфе и новый завод «Башспирта»

Выступая перед депутатами Госсобрания-Курултая Башкирии глава СКР по РБ рассказал также о борьбе с коррупцией. В этом плане наиболее проблемной является сфера землепользования. Чаще всего в республике переоформляют государственные участки на физлиц. При этом за 2019 год в поле зрения следователей попадали и такие резонансные дела, как 200 взяток преподавателю УГНТУ, или взяточничество начальника отдела МВД РФ по Ишимбайскому району.

Арбитражный суд Башкирии выяснил, почему год назад Уфа была намного хуже украшена к Новому году. Контракт на новогоднее оформление столицы РБ получило МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы». Его цена составила 74 млн рублей. Предприятие выбрало субподрядчика оплатило ему меньше трети стоимости заказа, после чего отказалось от исполнения контракта.

«Башспирт» требует с подрядчика неустойку в 12 млрд рублей. Фото rbtoday.ru

«Башспирт» намерен расторгнуть контракт на строительство нового завода под Уфой. Группа компаний СУ-10 обещала построить предприятие до конца 2019 года. Теперь алкогольная компания требует с подрядчика неустойку в 12 млрд рублей.