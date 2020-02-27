Башкирский Слеком расследует дело о преднамеренном банкротстве Ишимбайского мехзавода

Башкирское управление СКР начало расследование уголовного дела о хищениях и преднамеренном банкротстве Ишимбайского механического завода.

«Группа мошенников на протяжении трех лет открыто разворовывала Ишимбайский механический завод, уходя от налогов, создавая нелегитимные предприятия, куда перенаправляли граждан с долгами по зарплате, одновременно распродавая имущество. Фактически довели старейшее башкирское предприятие до банкротства», — заявил глава управления Денис Чернятьев.

Он уточнил, что Следком начал расследование уголовного дела по факту доведения до банкротства и хищении.

По данным Чернятьева, учредитель предприятия скрылся в ОАЭ и сдает недвижимость в аренду, передает «Интерфакс».

Кроме того, глава ведомства подчеркнул, что «длительная критичная» ситуация на заводе долгое время оставалась без внимания местных властей и правоохранительных органов, несмотря на многочисленные обращения местных жителей.

Также башкирский Следком расследует уголовное дело о невыплате зарплаты сотрудникам Ишимбайского механического завода.

По данным следствия, с 2013 по 2017 годы директор завода не выплачивал в полном объеме зарплату работникам. Сумма задолженности превысила 5 млн рублей.