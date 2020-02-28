«Отцы-молодцы» в Башкирии денег не получат — только звание

Кто может получить награду

Сегодня на сайте Общественной палаты Республики Башкортостан появилось положение об учреждении общественной награды «Отцовская доблесть». Отныне в Башкортостане будут награждать отцов, которые «правильно» воспитывают детей и активно участвуют в общественной жизни родной республики. Еще нужно обязательно вести здоровый образ жизни.

Чтобы обрести почетную награду, нужно быть гражданином России и жить в Башкирии не менее пяти лет, иначе «доблестным отцом» стать не получится. В качестве «неоспоримого преимущества» (цитата из документа) в борьбе за это звание перечисляются многолетний добросовестный труд, героические поступки и государственные награды.

Но шансы есть не только у героев и «стахановцев»: например, наградить могут отцов, не менее пяти лет воспитывающих усыновленных детей. Отцы, чьи дети погибли или пропали без вести при защите Отечества и его интересов, или же умерли от трудового увечья или профзаболевания, тоже имеют шансы быть награжденными.

Скриншот с сайта op.bashkortostan.ru

Денег нет, но вы все равно молодцы

К почетному званию не прилагаются ни денежная премия, ни льготы, ни материальные ценности. В Общественной палате Башкортостана корреспонденту «Реального времени» пояснили, что эта награда предполагает лишь «моральное вознаграждение». Отец, награжденный почетным званием, получит грамоту и либо медаль, либо значок (в палате еще не определились с визуальным образом поощрения отцовской доблести).

В документе прямо пишется, что это «форма морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей, улучшения нравственной атмосферы в обществе». Так что все логично: ведь давно известно, что нравственность за деньги не купишь, а значит, улучшать нравственную атмосферу в обществе лучше бесплатно, чтоб у этого самого общества не возникало никаких сомнений в чистоте помыслов.

Правда, кое-где в регионах семейные ценности все-таки измеряют в деньгах и льготах. В Самарской области вручают почетный знак «Материнская доблесть», обладательница которого (родившая и достойно воспитавшая пятерых и более детей) имеет право на доплату к пенсии — 741 рубль 28 копеек. В Удмуртии обладатели почетного знака «Родительская слава» получают социальные льготы различного характера. Семьи, поощренные почетным знаком «Родительская слава города Москвы», получают единоразовую выплату в 200 тысяч рублей.

Семьи, поощренные почетным знаком «Родительская слава города Москвы», получают единоразовую выплату в 200 тысяч рублей. Фото mos.ru

Выдвижение трудовым коллективом

Но вернемся в Башкирию. Выдвигает претендента на награду «Отцовская доблесть» коллектив предприятия, на котором он работает. Из самого интересного, что входит в пакет документов, — характеристика с предприятия в лучших советских традициях: «характеристика кандидата, содержащая полные сведения о личной, семейной, общественной жизни и деятельности представляемого к награждению, выданная и заверенная предприятием, организацией, учреждением (в том числе общественной организацией), органом местного самоуправления сельского поселения».

Обязательно нужно представить в материалах ходатайства факты, подтверждающие «обеспечение родителями (усыновителями) надлежащего уровня заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей». Еще нужно представить факты, подтверждающие заслуги в сохранении и возрождении позитивных семейных ценностей и улучшении той самой нравственной атмосферы в обществе. Что это должны быть за факты — в документе не описывается.

До 15 мая конкурсная комиссия предложит самые достойные кандидатуры на рассмотрение совету Общественной палаты республики. Награды и дипломы башкирским «отцам-молодцам» вручат 24 июня — в этот день в России празднуют День отца.



Людмила Губаева