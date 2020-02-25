Башкирский чиновник объяснил, почему обматерил посетителя

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Глава Кальтовского сельсовета Владимир Кожанов признал свою вину в грубом общении с посетителем. При этом чиновник считает, что юноша преследовал его и других сотрудников сельсовета.

«Этот парень дважды судим, ему 22 года. Он в сельсовете берет характеристику для того, чтобы отмечаться по условно-досрочному. Мы написали ему характеристику-объективку, ему не понравилось», — приводит слова Кожанова gorobzor.ru.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с главой сельсовета, сделанная посетителем. На записи парень требует почистить дороги в деревне Черемисы. В ответ на это чиновник обещает поставить населенный пункт в конец очереди. На просьбу местного жителя показать документы, глава сельсовета начал использовать нецензурные выражения, кричать и угрожать тюрьмой.