Фархад Фаткуллин: «Кто-то считает себя орком или гоблином и указывает это при переписи»

Соавтор татароязычной «Википедии» о том, чем живут его коллеги по цеху в республике

Ровно 10 лет назад, 25 февраля 2010 года, в русской «Википедии» появилась юбилейная 500-тысячная статья. С тех времен количество материалов выросло в три раза. «Реальное время» пообщалось с Фархадом Фаткуллиным — Википедистом 2018 года, переводчиком и полиглотом. В интервью корреспонденту «Реального времени» наш собеседник рассказал, насколько выросло количество авторов в русской и татарской «Википедии», а также поделился мыслями относительно развития «Википространства» в Татарстане.

«Слишком долго это на уровне хобби продолжаться не может»

— Фархад, в Казани вы, пожалуй, самый известный википедист. Расскажите для начала, давно ли стали увлекаться «Википедией»?

— Начал делать какие-то общие вещи в «Википедии» в 2009 году, а познакомился с ней еще раньше.

— Сколько статей за это время вы написали?

— Вновь созданных с нуля — меньше двух десятков. В моем случае это больше было развитие существовавших плюс какая-то инфраструктурная работа для того, чтобы приходящим новичкам, кто знакомится с возможностями, можно было легче ориентироваться и встраиваться в социум, понимать правила и прочее.

— Получается, вы редактируете чужие статьи и модерируете?

— С августа 2019 года я не принимаю активного участия непосредственно в энциклопедическом проекте, редко когда заглядываю. А до этого активно что-то правил, как библиотекарь расставлял по полочкам, чтоб было что-то проще найти, где-то правил оформление, добавлял ссылки на источники. Это правило такое: написать текст, как в газете или на портале, может любой, но любой же может этот текст откатить, независимо от того, кто написал — профессор или еще кто-то. А если факт подтверждается ссылкой на какой-то внешний ресурс — на газету, портал официальной информации, исследование, пусть это может противоречить чьему-то мнению, но ссылка — это уже надежно. Скорее я делал такую работу. По гуманитарным темам, которые мне интересны, я что-то создавал и редактировал.

Фото Максима Платонова

Есть уже научно доказанные факты о том, что адекватная представленность информации о себе в «Википедии» и «Викиданных» на разных языках повышает турпоток на 7—8% в разных странах, городах и селах. Если эти 7—-8% пересчитать в деньгах, перевести в покупку бензина, заказ гостиницы, приобретение еды, сувениров и т. д., получатся хорошие цифры

— Много чужих статей отредактировали?

— Могу сказать по количеству правок. С 22 декабря 2009 года я сделал более 143 тысяч правок. Учитывая, что с 2015 года я занимаюсь поддержкой языков народов России, поэтому здесь фигурирует не только татарский язык или русский. В татарском языке — почти 74 тысячи правок.

— Расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь в рамках «Вики»?

— Это не энциклопедическая деятельность, связана с проектом «Умный регион». Официально проект был упомянут в ходе годовой коллеги нашего Министерства связи в прошлом году. Появился он по коллективной инициативе Минтимера Шариповича (Шаймиева, — прим. ред.), Романа Шайхутдинова и действующего руководства аппарата президента. По результатам встреч, бесед о потенциале «Википространства» попросили все это понятными терминами объяснить. Самое понятное в Татарстане — связано с татарским языком. По России — связано с развитием туристической привлекательности нашей страны, общей осведомленности о нашем государстве. Что касается туризма, есть уже научно доказанные факты о том, что адекватная представленность информации о себе в «Википедии» и «Викиданных» на разных языках повышает турпоток на 7—8% в разных странах, городах и селах. Если эти 7—8% пересчитать в деньгах, перевести в покупку бензина, заказ гостиницы, приобретение еды, сувениров и т. д., получатся хорошие цифры. Кстати, с Госкомитетом по туризму мы встречаемся, обсуждаем возможности.

— Вы это бесплатно делаете или на это выделяются какие-то средства?

— Пока мне на это никаких средств не выделяли, а слишком долго эта деятельность на уровне хобби продолжаться не может, поскольку мне надо кормить свою семью. Поэтому я больше времени уделяю своей профессиональной переводческой деятельности. Самое важное, чтобы люди это понимали. То есть трансфер технологий мы обеспечить готовы. А по мере готовности, объяснения всего этого хозяйства, думаю, либо буду отходить и возвращаться к хобби и исключительно профессиональной деятельности, либо, возможно, что-то поменяется. Но пока я этой точки не достиг.

Фото tatar-inform.ru

Российская перепись для «Википедии» незаметна. Единственное — по результатам переписи в статьи на всех языках по количеству носителей языка будут внесены правки, как только Росстат опубликует свои новые данные

«Национальность и язык для меня как одежда»

— В нашей стране готовятся к переписи населения. Готовила ли «Википедия» какие-то проекты?

— «Википедия» — это не организация. Это сообщество, для которого Россия имеет такое же значение, как Зимбабве. И вице-премьер Татарстана имеет такое же значение, как вице-премьер Папуа-Новой Гвинеи. Поэтому российская перепись для «Википедии» незаметна. Единственное — по результатам переписи в статьи на всех языках по количеству носителей языка будут внесены правки, как только Росстат опубликует свои новые данные.

— Вы полиглот. Какой язык укажете как родной в переписи?

— Для меня родной язык — исключительно тот, который я люблю, на котором чувствую. Я шестью языками активно пользуюсь, на всех равно воспринимаю мир, дорожу всеми этими культурами. Поэтому всегда так указывал.

— Все шесть языков?

— Да. Когда у нас в республике говорят: «Выбери родной язык для детей», — всегда сталкиваешься с дилеммой, неужели нельзя выбрать два родных языка?

— Национальность одну укажете или несколько?

— Я не верю в концепции национальностей. Это просто временный институт до появления государства. Точно так же, как гражданство: паспорт какой страны, сим-карта какого оператора — все это можно сменить.

— Но национальное происхождение сменить невозможно — татарское, русское…

— Я считаю, что это личное убеждение, точно так же, как кто-то считает себя орком или гоблином и указывает это при переписи. Я уважаю верования людей, которые считают, что являются русскими или татарами. Но это то же самое, как кто-то предпочитает верить в Деда Мороза. Национальность и язык для меня как одежда — я ее пользователь и хозяин, перевоплощаюсь по мере необходимости.

— Религиозную принадлежность тоже не будете указывать?

— Недавно звонили со всякими социологическими опросами, я сказал: «Пропустить вопрос».

Фото tatarstan.ru

Каждый месяц активность — менее 100 человек. Если в татарской «Википедии» за последние 30 дней активные правки (то есть более пяти правок) сделали 72 человека, то в башкирской активность выше — 85 человек, а в русской — почти 12 тысяч

«В Татарстане развитие татарской «Википедии» всячески приветствуется»

— Сколько сейчас статей в татароязычной «Википедии»?

— На сегодня 88 923 статьи. Это больше, чем «Татарская энциклопедия» — по объему и ежедневной читаемости в интернете. Если сравнить с татароязычным интернетом, то это четвертый сайт по читаемости. У нас есть такой журнал «Сююмбике», вот их интернет-портал мы обгоняем.

— А сколько статей присутствует в башкирском и русском сегменте «Википедии»?

— В башкирской «Википедии» 51 150 статей — это 93-е место среди 310 разделов. В русскоязычной — почти 1,6 млн статей.

— Можете рассказать про волонтеров, которые сейчас работают в татароязычном сегменте «Википедии»?

— Каждый месяц активность — менее 100 человек. Если в татарской «Википедии» за последние 30 дней активные правки (то есть более пяти правок) сделали 72 человека, то в башкирской активность выше — 85 человек, а в русской — почти 12 тысяч.

— Какие статьи и в каком количестве посвящены Татарстану, татарам?

— Статья про Татарстан существует на 122 языках. Статья про татар — на 101 языке. Про татарский язык — на 113 языках. Про Казань — на 127 языках.

— У нас есть Институт татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ. Взаимодействуете ли с ним?

— С ними у нас были формальные встречи — сначала осенью 2017 года мы их посещали, потом была встреча в аппарате президента РТ в рамках долгосрочного сотрудничества в разрезе татарского языка. Сама «Татарская энциклопедия» — продукт ученых — считается авторитетным источником. На базе этой информации можно писать статьи. В Казахстане президент Назарбаев перевел всю «Казахскую энциклопедию» на свободную лицензию, в результате она пополнила казахскую «Википедию», этот материал стал более известен миру. У нас, в отличие от Казахстана, пока такого шага господа академики сделать не готовы. Это, наверное, не первое, о чем нужно просить президента Татарстана. Так что пока мы с ними сотрудничаем так: отдельные волонтеры дают ссылку на их статью, подкрепляя тот или иной факт, который включают сами. А системной такой работы пока нет.

Фото tatar-inform.ru

Сама «Татарская энциклопедия» — продукт ученых — считается авторитетным источником. На базе этой информации можно писать статьи

— Вы привели в пример Казахстан и «Википедию». Существует ли «государственный заказ» относительно «Википедии» в нашей стране или республике?

— Понятия «государственный заказ» у нас не существует. В нашей стране существует волонтерское объединение википедистов, которое из года в года подает на гранты Фонда президентских грантов. Выигрывают, летают по регионам, проводят мастер-классы для вузов, библиотек, потому что в некоторые университетские требования включен пункт о том, как студенты вузов и сами вузы представлены в «Википедии» на разных языках. Эта работа грантово финансируется. В Татарстане в рамках интереса республики в сохранении, развитии, популяризации татарского языка (политическая задача) развитие татарской «Википедии» всячески приветствуется. Пока все это финансово происходит вокруг всяких грантов. Например, осенью проходил конкурс «Памятник в объективе»: школьники фотографировали разные памятники в республике, загружали на «Викисклад» — это такое пространство, откуда медиафайл может использоваться для иллюстрирования статей на разных языках. Разные такие вещи, которые понятны, доступны и легко реализуемы, уже организуются в рамках Викишколы «Сэлэт» и других проектов.

Если Татарстан захочет и научится активно пользоваться возможностями «Википедии», «Викиданных» и «Викисклада» для повышения международной осведомленности о себе, то и количество местных участников будет расти. Значит реалии Татарстана будут лучше представлены, и он будет становиться все более заметным международным игроком по всем направлениям. Делается у нас много, но за пределами Татарстана и тем более России обычное население слышит лишь отголоски всего этого.