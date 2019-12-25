Эдуард Вафин: «Размер пенсии рассчитают по выгодной для гражданина схеме»
Управляющий отделением ПФР по РТ для «Реального времени» — об актуальных темах пенсионного обеспечения
Личным визитам в Пенсионный фонд татарстанцы все чаще предпочитают электронные услуги. Только в этом году в электронной форме подано более 235 тысяч заявлений по вопросам материнского капитала, назначения и доставки пенсий, иных социальных выплат, что составляет 85% от общего количества обращений, принятых по данным вопросам. Кроме того, с января 2019 года порядка 47 тысяч татарстанцев стали пенсионерами без визита в ПФР, подав соответствующее заявление через электронные сервисы Пенсионного фонда, а заявление о способе доставки пенсии, через личный кабинет, подали более 60 тысяч граждан пожилого возраста. О преимуществах обращений через интернет и дезинформации по вопросам пенсионного обеспечения в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану, к. э. н. Эдуард Вафин.
Не верьте фейкам
В последнее время в социальных сетях участились случаи дезинформирования наших граждан в вопросах пенсионного обеспечения, и в частности, исключения из подсчета стажа периодов военной службы, ухода за ребенком до полутора лет, временной нетрудоспособности, учебы и т.д.
Так вот эта информация совершенно не соответствует действительности. Законодатель предусматривает различные варианты исчисления размера пенсии и в окончательном итоге выбирается самый выгодный вариант.
Например, период учебы включается в подсчет стажа, но только тем гражданам, которые в период трудовой деятельности имели невысокий заработок, и тогда размер пенсии определяется по одному варианту. А вот если зарплата была достаточная, то в стаж учеба включаться не будет, но размер пенсии рассчитают по наиболее выгодной для гражданина схеме.
Информацию о стаже работы можно узнать не приходя в территориальный орган Пенсионного фонда. Иными словами, большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить через интернет. Все услуги и сервисы, предоставляемые Пенсионным фондом в электронном виде, объединены в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России.
Законодатель предусматривает различные варианты исчисления размера пенсии, и в окончательном итоге выбирается самый выгодный вариант
Стань пенсионером не выходя из дома
В современных условиях развития социально-экономических отношений использование электронных услуг дистанционно становится все более популярной услугой у жителей Татарстана. Так, в 2019-м в электронной форме подано более 235 тысяч заявлений по вопросам материнского капитала, назначения и доставки пенсий, иных социальных выплат — это около 85% от общего количества заявлений, принятых по данным вопросам. Из них порядка 47 тысяч татарстанцев стали пенсионерами без визита в ПФР в период с января 2019 года. А заявление о способе доставки пенсии через личный кабинет подали более 60 тысяч граждан пожилого возраста.
Личный кабинет гражданина — это набор электронных сервисов на сайте Пенсионного фонда России. Чтобы войти в него, гражданину необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг (ЕСИА). Если он уже зарегистрирован на портале, то может просто использовать имеющийся логин и пароль.
Для большего удобства личный кабинет структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты и др.), но и по доступу к ним — с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, получение которых связано с использованием персональных данных, необходимо, как я уже говорил, иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг. Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА можно в клиентской службе ПФР.
К примеру, женщины, родившие второго ребенка, с помощью кабинета могут подать заявление о выдаче семейного сертификата или его распоряжении, а также получить информацию об остатке средств.
Здесь можно самостоятельно управлять средствами пенсионных накоплений и направлять заявления о переводе средств пенсионных накоплении и (или) о выборе инвестиционного портфеля, получить информацию о текущем страховщике или вовсе отказаться от формирования накопительной части.
Что касается пенсий и социальных выплат, то в личном кабинете можно подать заявление о ее назначении и выборе способа доставки, о переводе с одного вида пенсии на другой, о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие.
Здесь же гражданин может получить, например, справку о виде и размере пенсии или информацию об установленных социальных выплатах тоже не выходя из дома.
Личный кабинет гражданина — это набор электронных сервисов на сайте Пенсионного фонда России
Рассчитай будущую пенсию
Одним из ключевых сервисов личного кабинета является информирование граждан о сформированных пенсионных правах в режиме online. На индивидуальном лицевом счете у каждого гражданина отражаются сведения о стаже и заработной плате. Там же вы можете и рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе, который учитывает данные вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. Достаточно простой алгоритм.
Все представленные в личном кабинете сведения о пенсионных правах сформированы на основе данных, которые Пенсионный фонд России получил от ваших работодателей. Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у вас есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в Пенсионный фонд России.
Для назначения пенсии через личный кабинет необходимо совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
В личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР реализован новый электронный сервис по уведомлению гражданина о расхождениях его анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета, со сведениями, содержащимися в Единой системе идентификации и аутентификации.
Для обновления сведений необходимо выбрать опцию «Обновить данные в ПФР», тем самым запустив процесс актуализации.
Таким образом, новый сервис дает возможность, без посещения клиентской службы ПФР, провести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность, а если гражданин уже обращался в клиентскую службу ПФР за обновлением, то после авторизации нужно выбрать другую опцию — «Обновить данные в профиле ЕСИА». И спустя некоторое время смело пользоваться Госуслугами РФ в электронном виде.
Вы можете и рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе, который учитывает данные вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. Достаточно простой алгоритм
В ногу со временем
Основной функцией органов Пенсионного фонда Российской Федерации является установление и выплата пенсий. При этом отечественное пенсионное законодательство, применяемое при установлении пенсий, не только очень многогранное, предусматривающее различные основания или дифференциации условий и норм пенсионного обеспечения, оно еще при всем при этом может применяться ретроспективно, то есть будучи обращенным в прошлое. Один из основных принципов пенсионного законодательства — это сохранение приобретенных гражданами пенсионных прав.
Тем самым специалист Пенсионного фонда, занимающийся пенсионным правоприменением, в обязательном порядке определяет наиболее целесообразный вариант расчета размера пенсии конкретного гражданина.
Хотел бы отметить, что мы идем в ногу со временем, нас можно найти и в социальных сетях: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Твиттер» и «Одноклассники», там можно оперативно ознакомиться с нововведениями в пенсионном законодательстве, задать вопросы и получить ответы on-line.
Также, при возникающих вопросах рекомендую татарстанцам обращаться в контакт-центр ПФР 279-27-27.
Справка
Эдуард Яфасович Вафин — управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республики Татарстан, к. э. н.
В 2001 г. окончил Казанский государственный университет по специальности «Финансовый менеджмент». В 2004 г. прошел курсы повышения квалификации в Финансовой академии при Правительстве РФ. В 2008 г. обучался в Академии государственного и муниципального управления при президенте РТ, через год — в ФГОУ ВПО «Финансовая академия при правительстве РФ», в 2010 г. — в Европейской школе корреспондентского обучения (ЕШКО) прошел курсы «Основы бухгалтерского учета». В 2011 г. получил сертификат участника обучающего семинара «Модернизация социальной работы: образование, технологии, повышение качества услуг». Защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Тема научного исследования: «Совершенствование системы пенсионного обеспечения на основе развития накопительной составляющей (на примере Республики Татарстан)». В 2012 году поступил на юридический факультет Казанского юридического института (филиал) ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации».
- С 2000 г. — работает в Отделении Пенсионного фонда по РТ.
- С 2006 по 2010 гг. — председатель совета общественной организации РТ «Лига экономистов».
- С января 2011 г. — председатель правления «Межрегиональной ассоциации актуариев РТ».
- С февраля 2013 г. — президент региональной общественной организации РТ «Лига экономистов КГУ».
- С 2013 по 2015 гг. — заместитель управляющего Отделением ПФР по РТ.
- С ноября 2015 г. — врио управляющего ОПФР по РТ.
- С 1 марта 2016 г. — управляющий ОПФР по РТ.
Заслуженный экономист РТ. Заслуженный работник науки и образования. Кандидат экономических наук, профессор РАЕ, доцент. Автор 110 публикаций в сборниках всероссийских и международных научно-практических конференций.
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