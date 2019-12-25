Эдуард Вафин: «Размер пенсии рассчитают по выгодной для гражданина схеме»

Управляющий отделением ПФР по РТ для «Реального времени» — об актуальных темах пенсионного обеспечения

Личным визитам в Пенсионный фонд татарстанцы все чаще предпочитают электронные услуги. Только в этом году в электронной форме подано более 235 тысяч заявлений по вопросам материнского капитала, назначения и доставки пенсий, иных социальных выплат, что составляет 85% от общего количества обращений, принятых по данным вопросам. Кроме того, с января 2019 года порядка 47 тысяч татарстанцев стали пенсионерами без визита в ПФР, подав соответствующее заявление через электронные сервисы Пенсионного фонда, а заявление о способе доставки пенсии, через личный кабинет, подали более 60 тысяч граждан пожилого возраста. О преимуществах обращений через интернет и дезинформации по вопросам пенсионного обеспечения в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает управляющий отделением Пенсионного фонда России по Татарстану, к. э. н. Эдуард Вафин.



Не верьте фейкам



В последнее время в социальных сетях участились случаи дезинформирования наших граждан в вопросах пенсионного обеспечения, и в частности, исключения из подсчета стажа периодов военной службы, ухода за ребенком до полутора лет, временной нетрудоспособности, учебы и т.д.

Так вот эта информация совершенно не соответствует действительности. Законодатель предусматривает различные варианты исчисления размера пенсии и в окончательном итоге выбирается самый выгодный вариант.

Например, период учебы включается в подсчет стажа, но только тем гражданам, которые в период трудовой деятельности имели невысокий заработок, и тогда размер пенсии определяется по одному варианту. А вот если зарплата была достаточная, то в стаж учеба включаться не будет, но размер пенсии рассчитают по наиболее выгодной для гражданина схеме.

Информацию о стаже работы можно узнать не приходя в территориальный орган Пенсионного фонда. Иными словами, большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно получить через интернет. Все услуги и сервисы, предоставляемые Пенсионным фондом в электронном виде, объединены в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России.

Фото stolica-s.su

Законодатель предусматривает различные варианты исчисления размера пенсии, и в окончательном итоге выбирается самый выгодный вариант



Стань пенсионером не выходя из дома

В современных условиях развития социально-экономических отношений использование электронных услуг дистанционно становится все более популярной услугой у жителей Татарстана. Так, в 2019-м в электронной форме подано более 235 тысяч заявлений по вопросам материнского капитала, назначения и доставки пенсий, иных социальных выплат — это около 85% от общего количества заявлений, принятых по данным вопросам. Из них порядка 47 тысяч татарстанцев стали пенсионерами без визита в ПФР в период с января 2019 года. А заявление о способе доставки пенсии через личный кабинет подали более 60 тысяч граждан пожилого возраста.

Личный кабинет гражданина — это набор электронных сервисов на сайте Пенсионного фонда России. Чтобы войти в него, гражданину необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации на Портале государственных услуг (ЕСИА). Если он уже зарегистрирован на портале, то может просто использовать имеющийся логин и пароль.

Для большего удобства личный кабинет структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты и др.), но и по доступу к ним — с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, получение которых связано с использованием персональных данных, необходимо, как я уже говорил, иметь подтвержденную учетную запись на Портале государственных услуг. Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА можно в клиентской службе ПФР.

К примеру, женщины, родившие второго ребенка, с помощью кабинета могут подать заявление о выдаче семейного сертификата или его распоряжении, а также получить информацию об остатке средств.

Здесь можно самостоятельно управлять средствами пенсионных накоплений и направлять заявления о переводе средств пенсионных накоплении и (или) о выборе инвестиционного портфеля, получить информацию о текущем страховщике или вовсе отказаться от формирования накопительной части.

Что касается пенсий и социальных выплат, то в личном кабинете можно подать заявление о ее назначении и выборе способа доставки, о переводе с одного вида пенсии на другой, о назначении ежемесячной денежной выплаты и другие.

Здесь же гражданин может получить, например, справку о виде и размере пенсии или информацию об установленных социальных выплатах тоже не выходя из дома.

Личный кабинет гражданина — это набор электронных сервисов на сайте Пенсионного фонда России

Рассчитай будущую пенсию

Одним из ключевых сервисов личного кабинета является информирование граждан о сформированных пенсионных правах в режиме online. На индивидуальном лицевом счете у каждого гражданина отражаются сведения о стаже и заработной плате. Там же вы можете и рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе, который учитывает данные вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. Достаточно простой алгоритм.

Все представленные в личном кабинете сведения о пенсионных правах сформированы на основе данных, которые Пенсионный фонд России получил от ваших работодателей. Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у вас есть возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и представить их в Пенсионный фонд России.

Для назначения пенсии через личный кабинет необходимо совершить несколько шагов: указать ряд данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать или номер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР для своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.

В личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР реализован новый электронный сервис по уведомлению гражданина о расхождениях его анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета, со сведениями, содержащимися в Единой системе идентификации и аутентификации.

Для обновления сведений необходимо выбрать опцию «Обновить данные в ПФР», тем самым запустив процесс актуализации.

Таким образом, новый сервис дает возможность, без посещения клиентской службы ПФР, провести актуализацию анкетных данных, включая информацию о документе, удостоверяющем личность, а если гражданин уже обращался в клиентскую службу ПФР за обновлением, то после авторизации нужно выбрать другую опцию — «Обновить данные в профиле ЕСИА». И спустя некоторое время смело пользоваться Госуслугами РФ в электронном виде.

Вы можете и рассчитать размер будущей пенсии на персональном пенсионном калькуляторе, который учитывает данные вашего индивидуального лицевого счета в ПФР. Достаточно простой алгоритм

В ногу со временем

Основной функцией органов Пенсионного фонда Российской Федерации является установление и выплата пенсий. При этом отечественное пенсионное законодательство, применяемое при установлении пенсий, не только очень многогранное, предусматривающее различные основания или дифференциации условий и норм пенсионного обеспечения, оно еще при всем при этом может применяться ретроспективно, то есть будучи обращенным в прошлое. Один из основных принципов пенсионного законодательства — это сохранение приобретенных гражданами пенсионных прав.

Тем самым специалист Пенсионного фонда, занимающийся пенсионным правоприменением, в обязательном порядке определяет наиболее целесообразный вариант расчета размера пенсии конкретного гражданина.

Хотел бы отметить, что мы идем в ногу со временем, нас можно найти и в социальных сетях: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, «Твиттер» и «Одноклассники», там можно оперативно ознакомиться с нововведениями в пенсионном законодательстве, задать вопросы и получить ответы on-line.

Также, при возникающих вопросах рекомендую татарстанцам обращаться в контакт-центр ПФР 279-27-27.

Эдуард Вафин