«Татарстан всегда старается выбирать те направления цифровизации, которые принесут наибольший эффект»

Фото: Ринат Назметдинов

По итогам прошлого года Татарстан занял первое место среди регионов России по индексу цифровизации, уступив лишь Москве. «Реальное время» выяснило, что помогло республике выбиться в лидеры исследования «Сколково», каковы ее основные точки роста, а также какие проблемы существуют в этой области и как их можно решить.

Лидеры и отстающие

Индекс «Цифровая Россия», демонстрирующий уровень цифровизации регионов, был разработан Центром финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления «Сколково». Отмечается, что его методология учитывает количественные показатели и экспертную оценку, основанную на анализе метаданных, отражающих процессы цифровизации субъектов России.

Лидерами рейтинга, описывающего ситуацию 2018 года, стали: Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Башкортостан, Ленинградская и Новосибирская области. К замыкающим рейтинг регионам можно отнести Республику Тыву, Еврейскую АО, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Ингушетию и Республику Калмыкию.

По словам руководителя направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егора Кривошея, в целом, тенденция такова, что крупнейшие и центральные регионы чаще всего более цифровизованы, в то время как более отдаленные регионы, находящиеся в более сложных географических условиях и с меньшим количеством населения, — менее.

Позиция властей, развитая экономика и компании-гиганты

Рассуждая о причинах попадания Татарстана в число лидеров по уровню цифровизации, эксперты, опрошенные нашим изданием, в первую очередь выделяют особую позицию руководства республики. К примеру, Егор Кривошея указал на то, что цифровизация государственных сервисов и господдержка цифровых инициатив являются одним из приоритетов местных властей на протяжении последних 5—10 лет.

— Успех Татарстана с точки зрения цифрового лидерства во многом обеспечивается активностью региональных органов власти в этой части экономики, которое создает доступную инфраструктуру и условия для создания цифровых проектов. К таким примерам можно отнести инновационный кластер «Иннополис», а также карту жителя Татарстана, на основе которых развилось довольно большое количество цифровых продуктов, — считает представитель Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».

Схожей позиции придерживается директор по развитию казанского диджитал-агентства HART Ильхам Махянов, выделивший помимо этого несколько других важных факторов.

— Нельзя не принять во внимание и высокий уровень развития Татарстана в целом, развитую экономику, значительные выделения на реализацию нацпроектов из бюджета РФ, большое количество прошедших в Казани мероприятий мирового масштаба, послуживших мощными толчками в развитии республики, удобное логистическое расположение, — комментирует эксперт.

Также, по словам нашего собеседника, мощными двигателями цифровой трансформации республики являются татарстанские компании-гиганты, в основном нефтегазовые флагманы, которые делают заметные шаги в сторону цифровых технологий, вкладывают серьезные ресурсы в развитие и внедрение инноваций и тем самым являются их распространителями, создают новые стандарты для всей промышленности.

Смельчаки у руля цифровизации

Также три ключевых фактора, которые помогли республике выбиться в лидеры, обозначил генеральный директор «Центра информационных технологий» Алмаз Валиуллин. Речь об управляемости, смелости и умении формировать правильные приоритеты.

— Говоря об управляемости, хочу сказать, что видел очень много интересных и хороших цифровых решений, которые, может быть, по некоторым техническим параметрам могли и превосходить те решения, которые использовались в Татарстане. Но именно Татарстану удавалось получить от них наибольший эффект за счет того, что обеспечивалось их сквозное внедрение в основные процессы на всех уровнях, — считает Алмаз Валиуллин.

Раскрывая второй фактор, наш собеседник отметил, что цифровизация зачастую сопряжена с изменениями, а любое изменение несет риски, следовательно, «необходимы разумная смелость и воля, чтобы сделать шаги навстречу изменениям». Эксперт указывает на то, что людям, которые находились и находятся у руля цифровизации в республике, «хватало смелости эти изменения инициировать и часто делать это первыми в момент наибольшей неопределенности».

— Третий фактор объясняется тем, что цифровизация зачастую связана с большими затратами, и поэтому, чтобы при имеющемся лимите ресурсов получить наибольший эффект, в Татарстане всегда старались правильно выбирать те направления цифровизации, которые принесут наибольший эффект. Как мне кажется, именно последнее и является тем качеством, которое сложнее всего поддерживать лидеру. При попытке обеспечить равномерное развитие по всем направлениям начинает теряться фокус, — резюмирует генеральный директор «Центра информационных технологий».

Что тормозит цифровую трансформацию?

Несмотря на хорошее положение в рейтинге, в Татарстане все еще присутствуют определенные барьеры, тормозящие цифровую трансформацию региона. К их числу руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» относит регулятивную жесткость некоторых законов (к примеру, отсутствие системного регулирования в отношении криптоиндустрии), а также нехватку инициативы со стороны многих потребителей и бизнеса.

— Большая часть инноваций происходит в крупнейших компаниях или со стороны государства, в то время как более мелкие участники рынка не предлагают высококачественных решений. Это связано с боязнью регулятивного давления, отсутствия должного уровня образования в области цифровизации у управленцев и новаторов, а также непонимания современных ниш и рынков, связанных с цифровой экономикой. Еще одним барьером может быть низкая осведомленность населения о цифровых продуктах и услугах и низкий уровень цифровой грамотности, — комментирует Егор Кривошея.

О том, что республике не хватает цифровой культуры и погружения в нее, также заявляет директор по развитию диджитал-агентства HART Ильхам Махянов.

— Особенно это касается госструктур и всех, кто так или иначе связан с изменением среды вокруг нас — считаю, эти люди должны обладать цифровым складом ума, современными подходами, ясным пониманием настоящего и адекватным видением будущего. Для этого должна проводиться системная работа — просветительская и евангелистская. Яркий пример — история Сбербанка. Прежде чем начать тотальную пересборку закостеневшей машины, Герман Греф ввел регулярные лекции, конференции, сессии на тему цифровой трансформации, экскурсии в компании Кремниевой долины и так далее, постепенно меняя культуру и мышление топ-менеджмента компании, — считает собеседник «Реального времени».

«Подготовка кадров, система образования (от школьного до высшего) — это сейчас ахиллесова пята масштабной цифровой трансформации или, если хотите, революции, требующая гораздо большего внимания и реформ», — резюмирует Махянов. Фото Максима Платонова

По мнению Егора Кривошея, преодолеть описанные барьеры можно, если обеспечить прозрачную регулятивную среду в отношении сквозных технологий, определить границы дозволенных для МСБ и предпринимателей действий и оказывать комплексную поддержку новаторам путем образовательных инициатив, а также точечного информирования заинтересованных участников.

— Однозначно для «цифрового прорыва» республике нужно много молодых, амбициозных специалистов, которые не только хорошо, глубоко понимают, какие сегодня изменения происходят в мире технологий, но и обладают сильной компетенцией, практическим опытом по работе с новыми инструментами. Подготовка кадров, система образования (от школьного до высшего) — это сейчас ахиллесова пята масштабной цифровой трансформации или, если хотите, революции, требующая гораздо большего внимания и реформ. А это, в первую очередь, требует реформы профильных структур, других подходов внутри, другого мышления, других людей, — резюмирует Ильхам Махянов.