«Татарстан всегда старается выбирать те направления цифровизации, которые принесут наибольший эффект»
По итогам прошлого года Татарстан занял первое место среди регионов России по индексу цифровизации, уступив лишь Москве. «Реальное время» выяснило, что помогло республике выбиться в лидеры исследования «Сколково», каковы ее основные точки роста, а также какие проблемы существуют в этой области и как их можно решить.
Лидеры и отстающие
Индекс «Цифровая Россия», демонстрирующий уровень цифровизации регионов, был разработан Центром финансовых инноваций и безналичной экономики Московской школы управления «Сколково». Отмечается, что его методология учитывает количественные показатели и экспертную оценку, основанную на анализе метаданных, отражающих процессы цифровизации субъектов России.
Лидерами рейтинга, описывающего ситуацию 2018 года, стали: Москва, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская и Тюменская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, республика Башкортостан, Ленинградская и Новосибирская области. К замыкающим рейтинг регионам можно отнести Республику Тыву, Еврейскую АО, Карачаево-Черкесскую Республику, Республику Ингушетию и Республику Калмыкию.
Позиция властей, развитая экономика и компании-гиганты
Рассуждая о причинах попадания Татарстана в число лидеров по уровню цифровизации, эксперты, опрошенные нашим изданием, в первую очередь выделяют особую позицию руководства республики. К примеру, Егор Кривошея указал на то, что цифровизация государственных сервисов и господдержка цифровых инициатив являются одним из приоритетов местных властей на протяжении последних 5—10 лет.
— Успех Татарстана с точки зрения цифрового лидерства во многом обеспечивается активностью региональных органов власти в этой части экономики, которое создает доступную инфраструктуру и условия для создания цифровых проектов. К таким примерам можно отнести инновационный кластер «Иннополис», а также карту жителя Татарстана, на основе которых развилось довольно большое количество цифровых продуктов, — считает представитель Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ».
Схожей позиции придерживается директор по развитию казанского диджитал-агентства HART Ильхам Махянов, выделивший помимо этого несколько других важных факторов.
Также, по словам нашего собеседника, мощными двигателями цифровой трансформации республики являются татарстанские компании-гиганты, в основном нефтегазовые флагманы, которые делают заметные шаги в сторону цифровых технологий, вкладывают серьезные ресурсы в развитие и внедрение инноваций и тем самым являются их распространителями, создают новые стандарты для всей промышленности.
Смельчаки у руля цифровизации
Также три ключевых фактора, которые помогли республике выбиться в лидеры, обозначил генеральный директор «Центра информационных технологий» Алмаз Валиуллин. Речь об управляемости, смелости и умении формировать правильные приоритеты.
— Говоря об управляемости, хочу сказать, что видел очень много интересных и хороших цифровых решений, которые, может быть, по некоторым техническим параметрам могли и превосходить те решения, которые использовались в Татарстане. Но именно Татарстану удавалось получить от них наибольший эффект за счет того, что обеспечивалось их сквозное внедрение в основные процессы на всех уровнях, — считает Алмаз Валиуллин.
Раскрывая второй фактор, наш собеседник отметил, что цифровизация зачастую сопряжена с изменениями, а любое изменение несет риски, следовательно, «необходимы разумная смелость и воля, чтобы сделать шаги навстречу изменениям». Эксперт указывает на то, что людям, которые находились и находятся у руля цифровизации в республике, «хватало смелости эти изменения инициировать и часто делать это первыми в момент наибольшей неопределенности».
Что тормозит цифровую трансформацию?
Несмотря на хорошее положение в рейтинге, в Татарстане все еще присутствуют определенные барьеры, тормозящие цифровую трансформацию региона. К их числу руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» относит регулятивную жесткость некоторых законов (к примеру, отсутствие системного регулирования в отношении криптоиндустрии), а также нехватку инициативы со стороны многих потребителей и бизнеса.
— Большая часть инноваций происходит в крупнейших компаниях или со стороны государства, в то время как более мелкие участники рынка не предлагают высококачественных решений. Это связано с боязнью регулятивного давления, отсутствия должного уровня образования в области цифровизации у управленцев и новаторов, а также непонимания современных ниш и рынков, связанных с цифровой экономикой. Еще одним барьером может быть низкая осведомленность населения о цифровых продуктах и услугах и низкий уровень цифровой грамотности, — комментирует Егор Кривошея.
О том, что республике не хватает цифровой культуры и погружения в нее, также заявляет директор по развитию диджитал-агентства HART Ильхам Махянов.
— Особенно это касается госструктур и всех, кто так или иначе связан с изменением среды вокруг нас — считаю, эти люди должны обладать цифровым складом ума, современными подходами, ясным пониманием настоящего и адекватным видением будущего. Для этого должна проводиться системная работа — просветительская и евангелистская. Яркий пример — история Сбербанка. Прежде чем начать тотальную пересборку закостеневшей машины, Герман Греф ввел регулярные лекции, конференции, сессии на тему цифровой трансформации, экскурсии в компании Кремниевой долины и так далее, постепенно меняя культуру и мышление топ-менеджмента компании, — считает собеседник «Реального времени».
По мнению Егора Кривошея, преодолеть описанные барьеры можно, если обеспечить прозрачную регулятивную среду в отношении сквозных технологий, определить границы дозволенных для МСБ и предпринимателей действий и оказывать комплексную поддержку новаторам путем образовательных инициатив, а также точечного информирования заинтересованных участников.
— Однозначно для «цифрового прорыва» республике нужно много молодых, амбициозных специалистов, которые не только хорошо, глубоко понимают, какие сегодня изменения происходят в мире технологий, но и обладают сильной компетенцией, практическим опытом по работе с новыми инструментами. Подготовка кадров, система образования (от школьного до высшего) — это сейчас ахиллесова пята масштабной цифровой трансформации или, если хотите, революции, требующая гораздо большего внимания и реформ. А это, в первую очередь, требует реформы профильных структур, других подходов внутри, другого мышления, других людей, — резюмирует Ильхам Махянов.
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