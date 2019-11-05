Ушла из жизни журналист «Реального времени» Татьяна Мамаева

Фото: Реальное время

Сегодня ночью на 67-м году жизни после тяжелой болезни скончалась журналист «Реального времени» Татьяна Мамаева.

Родилась в Казани, окончила филфак Казанского университета, искусствоведческий факультет ГИТИСа, Суриковский художественный институт. Работала в ведущих изданиях, писала для российской и иностранной прессы, снимала фильмы и записывала радиопередачи о культуре и искусстве, классической музыке.

С момента основания «Реального времени» Татьяна Мамаева являлась ведущим сотрудником редакции. Мы выражаем соболезнования и поддержку всем близким Татьяны Валентиновны. Она навсегда останется в наших сердцах.