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Ушла из жизни журналист «Реального времени» Татьяна Мамаева

14:18, 05.11.2019 15
Ушла из жизни журналист «Реального времени» Татьяна Мамаева
Фото: Реальное время

Сегодня ночью на 67-м году жизни после тяжелой болезни скончалась журналист «Реального времени» Татьяна Мамаева.

Родилась в Казани, окончила филфак Казанского университета, искусствоведческий факультет ГИТИСа, Суриковский художественный институт. Работала в ведущих изданиях, писала для российской и иностранной прессы, снимала фильмы и записывала радиопередачи о культуре и искусстве, классической музыке.

С момента основания «Реального времени» Татьяна Мамаева являлась ведущим сотрудником редакции. Мы выражаем соболезнования и поддержку всем близким Татьяны Валентиновны. Она навсегда останется в наших сердцах.

Общество Татарстан
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комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 05 ноя
    Жаль....
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  • Анонимно 05 ноя
    соболезнуем родственникам и коллегам. Пусть земля ей будет пухом.
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  • Анонимно 05 ноя
    примите соболезнование родным и близким(((
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  • Анонимно 05 ноя
    Яркий человек... Очень печальная новость. Даруй ей Царствие Небесное.
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  • Анонимно 05 ноя
    Ужасная новость... Как же жаль.
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  • Анонимно 05 ноя
    Была очень талантливым, ярким человеком, с потрясающей палитрой знаний и тактом в общении. Наши глубочайшие соболезнования от всей семьи Аминовых!
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  • Анонимно 05 ноя
    Царствие небесное...
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  • Анонимно 05 ноя
    Интеллигентный, добрый, светлый человек ушел(( Соболезнования родным и близким...Пусть земля будет пухом
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  • Анонимно 05 ноя
    Очень жаль, пусть земля будет пухом!
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  • Анонимно 05 ноя
    Мои соболезнования.. :(
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  • Анонимно 05 ноя
    земля ей пухом
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  • Анонимно 05 ноя
    очень, очень жаль. Человек в своей профессии, так можно о ней сказать. Надеюсь, что те, кого она оставила после себя, сохранят её форму работы, хотя бы частично: достойно, без фамильярности при оценке культурных событий, без грязной закулисной игры ( что нынче редкость в СМИ). Очень, очень жаль - среди всех журналистов по культуре, Татьяна в Казани - номер один!
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  • Анонимно 05 ноя
    Царство небесное. Пусть земля будет пухом.
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  • Анонимно 05 ноя
    соболезнования семье( очень жаль терять такого журналиста. благодарный читатель
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  • Анонимно 00:03
    Хорошая была женщина
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