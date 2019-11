О Боге, рыбах и географии. Самые забавные ляпы Джорджа Буша

Ровно 15 лет назад 43-й президент США был избран на второй срок

Сегодня, 2 ноября, исполняется 15 лет с того дня, как Джордж Буш-младший был переизбран гражданами США на второй президентский срок. С языка политика за годы пребывания у власти сорвалось огромное количество ляпов, ставших крылатыми выражениями. Многие из таких фраз до сих пор при случае вспоминают во всем мире. По количеству смешных цитат он может конкурировать с Александром Лукашенко и Виталием Кличко. О 43-м американском президенте рассказывают анекдоты, шутят о его уровне интеллекта, делают разные фотоколлажи, снимают ироничные ролики. К юбилею переизбрания «Реальное время» подготовило подборку самых забавных «бушизмов».

«В этих ваших интернетах…»

Не все знают, что автором фразы, из которой вышел этот популярный интернет-мем, является именно Джордж Буш. Правда, в оригинале «этих ваших» не было, эти слова народ додумал сам. Фраза, произнесенная в ходе дебатов с Джоном Керри в октябре 2004-го, звучала так:

— Я слышал — распространяются слухи в интернетах, что у нас введут обязательную службу в армии (I hear theres rumors on the Internets that were going to have a draft).

Эти слухи «из интернетов» Джордж Буш поспешил опровергнуть.

Люди и рыбы — братья навек

— Я верю, что люди и рыбы… могут вести мирное сосуществование (I know the human being and fish can coexist peacefully).

К такому странному умозаключению Буш пришел во время выступления во время президентской кампании 2000 года в Сагино (штат Мичиган). О том, что именно подвигло политика на подобные рассуждения, история умалчивает.

Джордж Буш-младший с супругой Лорой во время посещения Замбии, 2011 год. Фото Mackson Wasamunu/Reuters (gazeta.ru)

Пожать отрубленную руку

— Я имею честь пожать руку храброму иракскому гражданину, которому Саддам Хуссейн отрубил руку (I'm honoured to shake the hand of a brave Iraqi citizen who had his hand cut off by Saddam Hussein).

Сама ситуация — не повод для шуток, однако звучит фраза, согласитесь, забавно. Впрочем, ляпом ее не назовешь, ведь, произнося это, Буш действительно пожал мужчине протез.

Занимательная география

Разнообразные ляпы, вызванные пробелами в географических познаниях Джорджа Буша, составляют особую категорию «бушизмов». Многие помнят как американский президент перепутал Австрию с Австралией, а АТЭС с ОПЕК (в английском языке эти аббревиатуры отличаются всего одной буквой). А в 2002 году в разговоре с президентом Бразилии американский президент спросил у коллеги, живут ли в его стране чернокожие, как в США (Do you have blacks, too?). Ликбез для шефа пришлось проводить госсекретарю Кондолизе Райс, которая пояснила, что чаще, чем в Бразилии, чернокожие люди встречаются только в Африке. К слову, Африку он называл страной, а не материком.

Джордж Буш, произносящий речь 2 октября 2002 г. Фото wikipedia.org

«Бог говорит через меня»



В своих речах Джордж Буш нередко ссылался не на кого-нибудь, а на самого Бога. Подобные фразы поражают своей нескромностью:

«Господь любит вас. И я люблю вас. И вы можете рассчитывать на нас обоих как на мощное послание, предназначенное людям, взволнованным своим будущим».

Или вот еще:

«Бог говорит через меня».

Кстати, именно распоряжение небесной канцелярии, если верить Бушу, стало поводом для атаки США на Ирак в 2003 году:

«Бог сказал мне напасть на «Аль-Каиду» (организация запрещена в РФ, — прим. ред.), и я напал на них. И заранее он проинструктировал меня напасть на Саддама, что я и сделал».

Джордж Буш и художник Эндрю Уайет. Фото golos-ameriki.ru

«Мы не перестаем думать, как навредить своей стране»

Пожалуй, самый известный свой ляп Джордж Буш допустил 5 августа 2004 года во время церемонии подписания закона о военных расходах США. Президент решил объяснить американцам, почему военный бюджет пришлось увеличить. Вышло не очень убедительно:

— Наши враги обладают технологиями и ресурсами. И мы — тоже. Они не перестают думать о том, чтобы навредить нашей стране и нашему народу. И мы — тоже (Our enemies are innovative and resourceful. And so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people. And neither do we).