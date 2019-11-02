О Боге, рыбах и географии. Самые забавные ляпы Джорджа Буша
Ровно 15 лет назад 43-й президент США был избран на второй срок
Сегодня, 2 ноября, исполняется 15 лет с того дня, как Джордж Буш-младший был переизбран гражданами США на второй президентский срок. С языка политика за годы пребывания у власти сорвалось огромное количество ляпов, ставших крылатыми выражениями. Многие из таких фраз до сих пор при случае вспоминают во всем мире. По количеству смешных цитат он может конкурировать с Александром Лукашенко и Виталием Кличко. О 43-м американском президенте рассказывают анекдоты, шутят о его уровне интеллекта, делают разные фотоколлажи, снимают ироничные ролики. К юбилею переизбрания «Реальное время» подготовило подборку самых забавных «бушизмов».
«В этих ваших интернетах…»
Не все знают, что автором фразы, из которой вышел этот популярный интернет-мем, является именно Джордж Буш. Правда, в оригинале «этих ваших» не было, эти слова народ додумал сам. Фраза, произнесенная в ходе дебатов с Джоном Керри в октябре 2004-го, звучала так:
— Я слышал — распространяются слухи в интернетах, что у нас введут обязательную службу в армии (I hear theres rumors on the Internets that were going to have a draft).
Эти слухи «из интернетов» Джордж Буш поспешил опровергнуть.
Люди и рыбы — братья навек
— Я верю, что люди и рыбы… могут вести мирное сосуществование (I know the human being and fish can coexist peacefully).
К такому странному умозаключению Буш пришел во время выступления во время президентской кампании 2000 года в Сагино (штат Мичиган). О том, что именно подвигло политика на подобные рассуждения, история умалчивает.
Пожать отрубленную руку
— Я имею честь пожать руку храброму иракскому гражданину, которому Саддам Хуссейн отрубил руку (I'm honoured to shake the hand of a brave Iraqi citizen who had his hand cut off by Saddam Hussein).
Сама ситуация — не повод для шуток, однако звучит фраза, согласитесь, забавно. Впрочем, ляпом ее не назовешь, ведь, произнося это, Буш действительно пожал мужчине протез.
Занимательная география
Разнообразные ляпы, вызванные пробелами в географических познаниях Джорджа Буша, составляют особую категорию «бушизмов». Многие помнят как американский президент перепутал Австрию с Австралией, а АТЭС с ОПЕК (в английском языке эти аббревиатуры отличаются всего одной буквой). А в 2002 году в разговоре с президентом Бразилии американский президент спросил у коллеги, живут ли в его стране чернокожие, как в США (Do you have blacks, too?). Ликбез для шефа пришлось проводить госсекретарю Кондолизе Райс, которая пояснила, что чаще, чем в Бразилии, чернокожие люди встречаются только в Африке. К слову, Африку он называл страной, а не материком.
«Бог говорит через меня»
В своих речах Джордж Буш нередко ссылался не на кого-нибудь, а на самого Бога. Подобные фразы поражают своей нескромностью:
«Господь любит вас. И я люблю вас. И вы можете рассчитывать на нас обоих как на мощное послание, предназначенное людям, взволнованным своим будущим».
Или вот еще:
«Бог говорит через меня».
Кстати, именно распоряжение небесной канцелярии, если верить Бушу, стало поводом для атаки США на Ирак в 2003 году:
«Бог сказал мне напасть на «Аль-Каиду» (организация запрещена в РФ, — прим. ред.), и я напал на них. И заранее он проинструктировал меня напасть на Саддама, что я и сделал».
«Мы не перестаем думать, как навредить своей стране»
Пожалуй, самый известный свой ляп Джордж Буш допустил 5 августа 2004 года во время церемонии подписания закона о военных расходах США. Президент решил объяснить американцам, почему военный бюджет пришлось увеличить. Вышло не очень убедительно:
— Наши враги обладают технологиями и ресурсами. И мы — тоже. Они не перестают думать о том, чтобы навредить нашей стране и нашему народу. И мы — тоже (Our enemies are innovative and resourceful. And so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people. And neither do we).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым