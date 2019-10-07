Архитекторы пропустят фабрику Крестовниковых через призму голландского опыта

Сегодня в ЦСК «Смена» открылась выставка «Преобразовать. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием». В ее рамках мэрия Казани организовала пятидневный воркшоп для местных архитекторов и урбанистов: вместе с голландскими коллегами им предстоит разработать концепцию преобразования двух объектов культурного наследия в Старо-Татарской слободе. О том, какие площадки возьмутся переосмыслять казанские архитекторы и будут ли применены их решения на практике, — в материале «Реального времени».

По следам выставки

Тема сохранения памятников и ценных градоформирующих объектов встречается в татарстанской повестке все чаще. Только за прошедшую неделю глава Комитета РТ по охране ОКН объявил о создании на базе ведомства новой экспертной группы из историков и краеведов, а президент Татарстана уделил особое внимание программе по возрождению объектов культурного наследия в своем докладе полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову.

Вдобавок мэрия Казани дала сегодня старт пятидневному воркшопу для местных архитекторов и урбанистов, в рамках которого им предстоит подготовить концепцию развития двух объектов культурного наследия в Старо-Татарской слободе. Примечательно, что помогать нашим специалистам будут европейские коллеги.

Экспозиция включает в себя 20 работ, демонстрирующих трансформацию и приспособление исторической застройки, реализованных голландскими специалистами в разных точках планеты

Дело в том, что работа воркшопа была организована в рамках выставки «Преобразовать. Приспособить. Сохранить. Голландский опыт работы с культурным наследием», которая будет проходить в ЦСК «Смена» с 7 октября по 22 ноября. Экспозиция включает в себя 20 работ, демонстрирующих трансформацию и приспособление исторической застройки, реализованных голландскими специалистами в разных точках планеты.

— Мы заразились идеей, увидев эту выставку в других городах России. Нашей первой мыслью было то, что у нас есть гигантский опыт сохранения исторических объектов, плюс в последний год мы активно занимаемся общественными пространствами. Мы поняли, что эти объекты — общественные пространства и исторические объекты — соседствуют, но не взаимодействуют друг с другом, так что мы решили объединить два этих больших направления. Как посмотреть на них иначе, помимо того, чтобы просто отреставрировать? Голландские коллеги в этом активно преуспели за последние годы, и мы решили перенять их опыт, — пояснила заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова.

Голландский метод

Голландский метод работы с наследием основывается на принципе «сохранение через развитие»: понимая культурное наследие как часть повседневной городской жизни, специалисты преобразовывают и встраивают его в современную структуру города с учетом потребностей местных жителей.

Одним из ярких примеров, иллюстрирующих голландский метод, является трансформация склада Йобсвем 1912 года постройки в Роттердаме. В 1999 году это здание объявили архитектурным памятником, и перед городскими властями встал вопрос о том, как использовать эти 20 тыс. «квадратов». Изучив историю объекта, а также его место в городском контексте, голландские специалисты решили превратить бывшие склады в жилой дом на 109 квартир.

Голландский метод работы с наследием основывается на принципе «сохранение через развитие»

Кстати, старший архитектор роттердамской архитектурной фирмы Mei architects and planners Лейн Кооман, работавший над трансформацией склада Йобсвем, также прибыл в столицу республики и будет делиться опытом с казанскими урбанистами в течение пятидневного воркшопа.

— Я приезжал в Казань этой весной в рамках тематического мероприятия и уже успел познакомиться с вашим прекрасным городом. С районом, над которым нам придется работать эти пять дней, я также знаком — еще в мае у нас была возможность посетить пивзавод, который находится недалеко от этих двух объектов. Что касается идей для их преобразования, то настолько далеко мы еще не продвинулись. Для начала надо собрать достаточно информации, — рассказал господин Кооман.

Итог — не абстрактная мысль, а набор чертежей

Казанским архитекторам предстоит поработать над непростыми объектами — речь о фабрике братьев Крестовниковых и бане №4 на ул. Тукая.

— Выбор неслучаен, дело в том, что у нас есть мечта: преобразование улицы Фатхуллина. Однако там есть небольшой вопрос: как соединить ее с Кабаном, который получает сегодня свое второе рождение. По этой причине мы выбрали в качестве одного из объектов баню, а второй объект — это фабрика братьев Крестовниковых, — дала комментарий Дарья Толовенкова.

По словам заместителя главного архитектора Казани, к работе в рамках воркшопа были привлечены «не студенты, а действующие молодые специалисты». Касательно принципа отбора участников Толовенкова сказала следующее: «Архитектурное сообщество довольно узкое, и мы изначально понимали, кто нам нужен, то есть это был больше закрытый отбор».

По словам заместителя главного архитектора Казани, к работе в рамках воркшопа были привлечены «не студенты, а действующие молодые специалисты»

— Мы не нацелены на выдачу в конце недели итогового проекта. Мы нацелены на переосмысление подходов, обучение и новый драйвер развития архитектурной мысли во всем городе. Тем не менее в итоге мы получим не какую-то абстрактную мысль — это будет набор чертежей и проектных решений. То есть помимо теоретических знаний и опыта мы получим набор очень серьезной документации, — рассказала нашему изданию Дарья Толовенкова. — Касательно того, насколько мы сейчас далеки от преобразования этих двух объектов, могу сказать, что ответ только за собственниками. Возможно, по итогам воркшопа мы дадим им какие-то новые идеи, способные ускорить работы над этими проектами.

Также собеседница «Реального времени» отмечает, что серьезного переосмысления требует буквально треть территории города: «Сюда входит Адмиралтейская слобода, льнокомбинат, вся Ново-Татарская слобода и все, что находится за ул. Сафьян и вдоль второго Кабана. Баня и фабрика Крестовниковых — это такие пилотные проекты, дающие понять дальнейший принцип разработки этих глобальных территорий».