Хакатон всей страны: как айтишники устроят «Цифровой прорыв» в Казани

В столице Татарстана пройдет финал всероссийского IT-конкурса

Фото: Максим Платонов

С пятницы по воскресенье, с 27 по 29 сентября, в Казани будет проходить финал всероссийского IT-конкурса «Цифровой прорыв». Основная его цель — поиск новых кадров для цифровой экономики и улучшение жизни граждан благодаря внедрению IT-технологий. О том, как эксперты будут выискивать «жемчужины» среди самых сильных команд и проектов, а также о возможностях, которые откроет конкурс для победителей, — в материале «Реального времени».

«Хакатон всей страны»

Конкурс «Цифровой прорыв», организованный президентской платформой «Россия — страна возможностей», стартовал весной этого года. Как рассказал сегодня на брифинге заместитель премьер-министра Татарстана по цифровой экономике Роман Шайхутдинов, в рамках этого мероприятия было подано порядка 66 тысяч заявок на участие из всех регионов страны.

— 20 мая завершился этап онлайн-тестирования, к которому было допущено более 37 тысяч человек, принявших участие в разработке различных IT-решений. 19,2 тысячи участников подтвердили свои компетенции, пройдя соответствующие тесты. Очные мероприятия, в том числе и в Татарстане, проходили в июне — июле в 40 городах России. По сути, это хакатон всей страны, финал которого будет проходить в Татарстане, — заметил спикер.

Напомним, в Татарстане региональный этап проходил на площадке «ИТ-парка», и по его итогам в финал прошли 15 команд. В частности, одним из победителей стала команда студентов Университета Иннополис «В шаге от дедлайна», а также участники трека «Образование и наука».

Как рассказал Роман Шайхутдинов, в рамках этого мероприятия было подано порядка 66 тысяч заявок на участие из всех регионов страны. Фото Максима Платонова

«Основная задача — выявить креативных людей»

В финале конкурса, который пройдет с 27 по 29 сентября в Международном выставочном центре «Казань Экспо», примут участие порядка 600 команд из 77 регионов страны. Команды состоят из специалистов в области программирования, дизайна и управления, успешно прошедших региональный отбор. По результатам контрольных мероприятий 200 команд будут допущены к финальной защите перед экспертной комиссией.

Участникам предложат задания в пяти основных треках: «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика». Кроме того, в рамках финала пройдет школьный и студенческий хакатоны.



Отметим, что финал конкурса, как и региональный этап, будет проходить в формате хакатона. По словам Романа Шайхутдинова, это непрерывная, длиной в несколько суток, разработка проектов, как правило, с показом прототипов, которые в перспективе можно использовать в реальном секторе экономики.

— Если немного упростить, то основная идея конкурса в первую очередь в том, чтобы выявить и дать возможность гражданам России наиболее экономически активного возраста попробовать свои силы в предпринимательстве и инновациях так, чтобы люди не боялись стартовать со своими проектами, — выступил вице-премьер. — Такие конкурсы крайне важны для страны, где настолько огромный интеллектуальный потенциал. В нашей стране люди очень умные, очень творческие и креативные. Основная задача — выявить этих людей, поддержать, дать им возможность стартовать, а также показать, что нет непреодолимых барьеров.

По словам Владислава Даванкова, лучшие команды не только претендуют на поддержку своих проектов, но и смогут получить предложения о работе. Фото Максима Платонова

Призами все не ограничится

Как рассказал сегодня заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков, лучшие команды не только претендуют на поддержку своих проектов, но и смогут получить предложения о работе. В качестве подтверждения своих слов он привел пример Кировской области, где участник «Цифрового прорыва» получил работу и возможность реализовать свой проект уже в рамках правительства.

— Это мероприятие направлено на то, чтобы у людей появились новые проекты, инициативы и они дошли до этапа прототипа. Но прототип — это еще не готовый продукт, его необходимо довести до этапа внедрения, поэтому у нас запланирована двухмесячная преакселерационная программа, она более детально будет презентована на самом мероприятии, — добавил руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в Мастерской управления «Сенеж» — образовательном центре АНО «Россия — страна возможностей».