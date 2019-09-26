Лучший на дороге — пенсионер: первое место на казанском конкурсе досталось самому упорному «автобабаю»

Старшему участнику соревнований по водительскому мастерству среди пожилых исполнилось 77 лет

Фото: Инна Серова

Сегодня в Казани прошел городской этап IX Республиканского конкурса водительского мастерства, посвященного Международному дню пожилых людей, а неофициально — конкурс «Автобабай-2019». В этот раз в нем приняли участие 28 пожилых водителей в возрасте от 60 до 77 лет, но, в отличие от прошлых лет, не участвовала ни одна «автоэби». Хотя, как сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД, в конкурсе могут принимать участие мужчины от 60 лет и женщины от 55. Об особенностях вождения в «третьем возрасте», специфическом составе участников конкурса и победителях — в репортаже «Реального времени».

«Сейчас я им все посшибаю»



С этими словами уселся за руль черной «Гранты» автомобиля участник под номером 13 — и действительно, резко взяв с места, через секунду снес вешку на «змейке».

— На соревнованиях иногда лучше потерять очки на одной-двух ошибках, но выиграть время, — со знанием дела прокомментировал ожидавший своей очереди номер 6 Владимир Федулов.

— Откуда вы знаете, не первый раз участвуете? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— Конечно, не первый! И вообще, я в каких только соревнованиях за свою жизнь не участвовал, — улыбнулся «шестой». — Я представлял Казань на российских соревнованиях в 70-х годах прошлого века, мы там не на «Ладах» ездили, мы в слаломе на «уазиках» участвовали — это посложнее будет!

— То есть вы не рядовой водитель, а бывший гаишник?

— Да мы тут почти все такие, — заулыбались ожидавшие своей очереди «автобабаи».

«На соревнованиях иногда лучше потерять очки на одной-двух ошибках, но выиграть время», — со знанием дела прокомментировал ожидавший своей очереди номер 6 Владимир Федулов

И сразу вспомнилось, как на традиционном конкурсе «Автоледи» призовые места несколько лет подряд брала одна и та же дама, мастерство которой было вне конкуренции. Тренировал ее супруг — опытный сотрудник ГАИ. Победы, вне сомнения, были заслуженными, в ГИБДД не «подсуживают» ни на экзаменах, ни на соревнованиях. Но шансы тех, кто встречается с гаишниками лишь на дорогах, при таких условиях сводились почти к нулю.

Быстро сдай теорию!

Соревнования «автобабаев» проходили, как обычно, в два этапа: теория и практика. Задания стандартные — все, что сдают ученики автошкол на экзамене на права. Но, как пояснила инспектор по пропаганде отдела ГИБДД Управления МВД России по Казани Оксана Кононенко, при сдаче теории на настоящем экзамене после второй ошибки претендент «вылетает» — компьютерная программа выключается. А на соревнованиях у него остается возможность пройти билет до конца.

Оценивают результат комплексно — по времени и по количеству ошибок, уточнила Кононенко. Сегодня несколько «автобабаев» сумели показать высший класс — сдать теорию за три с небольшим минуты вместо отведенных по стандарту 10 и при этом не допустить ни одной ошибки. Но нашлись и такие, кто неправильно ответил на половину вопросов.

А кто-то при этом еще и пытался воспользовался «помощью из зала» — поворачивался к ожидавшим своей очереди к компьютеру соперникам.

— Отойдите от участников, — то и дело одергивал подсказчиков сотрудник экзаменационного отдела.

Как пояснил инспектор, выступавший в роли судьи на площадке, перед соревнованиями всем выдали для изучения схему движения на площадке и прошли с «автобабаями» маршрут пешком

Помни, где «ворота»

Чаще всего во время практической части соревнований участники допускали ошибку, паркуясь задним ходом параллельно «тротуару»: в спешке выворачивали колесо и оставляли его торчать за пределами «парковочного места». А многие умудрились въехать не в те «ворота» — в прямом смысле перепутали вешки. Хотя, как пояснил инспектор, выступавший в роли судьи на площадке, перед соревнованиями всем выдали для изучения схему движения на площадке и прошли с «автобабаями» маршрут пешком.

По словам сотрудника ГИБДД, в отличие от экзамена, на соревнованиях для пожилых водителей на площадке предусмотрены послабления: те же вешки, обозначающие гараж, границы парковочного места и т. п., раздвинуты чуть пошире.

— А вообще, сейчас соревнования впору проводить во дворах — вот где настоящий экстрим с парковкой, — пошутил инспектор.

Потому что ветеран!

«Автобабаи» — не участники соревнований, а просто пожилые водители — порой бывают шутниками. Корреспонденту «Реального времени» приходилось от них слышать и добрые слова, и… совершенно серьезное требование уступить дорогу выезжавшему из-под знака старичку, «потому что ветеран». И даже фразу: «Я сорок лет смотрел, теперь пусть другие смотрят», — в ответ на вопрос, почему при перестроении из ряда в ряд не посмотрел, уступают ли ему место. Но в основной своей массе старички за рулем — большие зануды и аккуратисты.

— Пожилые, опытные водители — отличные участники дорожного движения, и цель конкурса — обозначить их профессионализм, — пояснил «Реальному времени» командир полка ДПС ОГИБДД УМВД России по Казани Михаил Савин. — Это очень важно — дедушки и бабушки возят не только себя, но и своих внуков.

Он заметил, что в Японии есть специальный знак «корэйся маку», который должны вешать на машину водители старше 75 лет:

— Это правильно, их должно быть видно в потоке. И правильно, что у нас в России, как и в Японии, нет ограничений по возрасту для вождения автомобиля. Главное, чтобы здоровье позволяло!

Но здоровье — это тоже важно. Савин напомнил, что причиной недавней трагедии на пешеходном переходе на улице Гареева стало больное сердце немолодого водителя. Мужчина, с большим стажем вождения, который недавно в очередной раз сменил права, потерял сознание и умер прямо за рулем, и неизвестно, сколько было бы еще жертв. Если бы его супруга не вывернула руль, направив автомобиль на столб…

От бывшего младшего лейтенанта с благодарностью

Одного из участников соревнований, под номером 26, Михаил Савин выделил особо:

— Это Макашин Андрей Федорович, мой учитель. Я был лейтенантом, он учил меня правилам движения, административным расследованиям. В Вахитовском районе мы с ним работали — в Бауманском районе еще тогда. Я тогда впервые увидел, как все 20 вопросов за 3 минуты без ошибок решают! Если бы не было Макашина в моей жизни, я бы, может, и не стал командиром полка. Мне приятно видеть его, но скажу сразу, что никаких льгот у него на соревнованиях не будет.

После того, как подсчитали очки и вычли все штрафные секунды, оказалось, что первое место занял самый старший участник

И точно, после того, как подсчитали очки и вычли все штрафные секунды, оказалось, что первое место занял самый старший участник — 77-летний Эльфак Мифтахов, второе — 63-летний Георгий Максимов, а третье — 62-летний Рафаез Гарипов. Эльфак Мифтахов, по словам организаторов, добился победы благодаря не только мастерству, но и упорству: он не первый год заявляется на участие в конкурсе.

Наградили победителей и участников грамотами, вымпелами и подарками «в тему» — видеорегистраторами, парктрониками и наборами автомобилиста.