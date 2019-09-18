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Жертвами смертельного ДТП в Казани стали водитель и пешеход — фото

10:31, 18.09.2019 3
Жертвами смертельного ДТП в Казани стали водитель и пешеход — фото
Фото: instagram.com/dtp116

Сегодня в Казани на улице Гареева водитель автомобиля Hyundai наехал на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль влетел в опору ЛЭП. В результате и водитель, и пешеход погибли на месте происшествия.

Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. В ГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что ДТП произошло около 9.50 утра у дома по адресу Гареева, 92.

Предварительной причиной аварии считается превышение допустимой скорости водителем Hyundai. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Происшествия Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    Ужас и трагедия.
    Из-за не соблюдения простейших правил ДД...
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  • Анонимно 18 сен
    он уже мертвый был когда наехал на девущку
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  • Анонимно 18 сен
    Нужен светофор!
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