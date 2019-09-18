Жертвами смертельного ДТП в Казани стали водитель и пешеход — фото

Сегодня в Казани на улице Гареева водитель автомобиля Hyundai наехал на девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. После этого автомобиль влетел в опору ЛЭП. В результате и водитель, и пешеход погибли на месте происшествия.

Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях. В ГИБДД подтвердили факт аварии и сообщили, что ДТП произошло около 9.50 утра у дома по адресу Гареева, 92.

Предварительной причиной аварии считается превышение допустимой скорости водителем Hyundai. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.