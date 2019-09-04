Как купить автомобиль с пробегом и не быть обманутым

Восемь подводных камней покупки подержанного автомобиля и как их избежать

Фото: Максим Платонов

Покупка машины — второе по стоимости мероприятие в жизни человека после приобретения недвижимости. Поэтому важно знать обо всех финансовых рисках, которые при этом возникают. Свободный рынок несет множество опасностей, большинство из которых невозможно отследить невооруженным глазом и без подготовки.

1. Неправильная оценка стоимости

Часто человек покупает автомобиль под действием эмоций и отдает за него больше, чем он реально стоит.

У машины может быть ряд недостатков, снижающих ее рыночную стоимость, и не каждый из них можно заметить сразу: с виду она идеальна, сияет, как новенькая, и у нее нет видимых дефектов. Но через некоторое время после начала эксплуатации начинаются проблемы. Вы понимаете, что продавец был не совсем честен с вами, и реальная цена вашей машины гораздо ниже.

Если вы решили купить машину с пробегом, то для начала нужно четко определить, какие параметры вам важны, и сумму, которую вы готовы заплатить. Изучите сайты по продаже автомобилей (Avito, Avto.ru и подобные), обязательно ознакомьтесь с предложениями дилерских центров. Крупные продавцы, которые десятилетиями работают на рынке и наработали огромную статистику, оценивают автомобили максимально адекватно их состоянию. На этот диапазон стоимости и нужно ориентироваться.

2. Отсутствие оригинала ПТС

Если вы покупаете автомобиль за наличные, то это не станет большой проблемой. Вопросы могут возникнуть, когда вы решите его продать. По статистике, 59% машин, купленных в России в I квартале 2019 года, приобретены в кредит. Но большинство банков не выдают кредиты под дубликат ПТС из-за повышенных рисков: автомобиль может быть в залоге или обременении.

Поэтому впоследствии вам, скорее всего, придется сделать дополнительную скидку тому, кто согласится купить автомобиль за наличные.

3. Техническое состояние автомобиля

Среднестатистический покупатель не может досконально проверить машину. Этим пользуются все недобросовестные продавцы. Как правило, автомобиль с крупными техническими проблемами отправляется на открытый рынок: продавец прекрасно знает, что везти авто к официальному дилеру чревато потерями в стоимости. В дилерском центре автомобиль проходит полную диагностику, и все недостатки будут учтены в цене.

В дилерском центре автомобиль проходит полную диагностику

На открытом рынке можно заретушировать большинство неисправностей, будь то поломка двигателя или коробки переключения передач. Они не всплывут при пробной поездке: гении технической маскировки, используя новое масло с разнообразными присадками, способны скрыть даже очень серьезные проблемы. По статистике, обман начинает всплывать примерно через месяц после начала эксплуатации: как только падает уровень масла, двигатель начинает нагреваться, начинаются посторонние шумы, падает мощность.

Итог — ремонт, вплоть до полной замены двигателя. В случае современных иномарок это выливается в сумму от 150 тысяч рублей. Аналогичные потери можно понести на капитальном ремонте коробки передач («автомат» — чуть дороже, «механика» — чуть дешевле).

Есть два способа обезопасить себя на этот счет. Первый — каждую систему автомобиля проверять у узкоспециализированного специалиста. Нет ни одного волшебного диагноста, который найдет любую, даже очень хорошо замаскированную поломку. Второй — обращаться в дилерские центры: машины, которые там продаются, проверяют едва ли не под микроскопом. Например, в «Мегамолле подержанных автомобилей», который скоро откроется в Казани, будут работать 30 постов технической диагностики.



4. Скрученный пробег

Для российского авторынка это самый жестокий бич, поскольку в нашей стране за скрутку пробега нет ни уголовного, ни административного преследования. Доказать, что пробег занизил конкретный человек, практически невозможно, поэтому привлечь недобросовестного продавца-физлицо к ответственности невозможно. Даже по формулировке «искусственное улучшение потребительских свойств товара». В результате на российском рынке подержанных автомобилей 40% — это машины со скрученным пробегом. На свободном рынке этот показатель достигает 80%.

Чаще всего пробег скручивают у автомобилей, работавших в такси (по статистике, 50% таких машин попадают на открытый рынок с искусственно заниженным «стажем»). За год они проезжают в среднем по 150 тысяч километров. Чтобы покупатель не заподозрил «таксистское» прошлое, автомобили искусно маскируют: например, для работы в такси на них «надевают» белую или желтую пленку, а перед продажей снимают — и вот перед нами условно добропорядочная красная или серебристая машина, на которой «жена ездила ребенка из садика забирать, да по магазинам». О реальном пробеге можно только догадываться.

Основная проблема таких манипуляций — усталость материалов. Для современной иномарки беспроблемная эксплуатация идет до 250 тысяч километров. Дальше понемногу начинаются проблемы, детали выходят из строя одна за другой. В регламенте на ТО производитель четко прописывает, что надо делать по достижении определенного пробега. Но если он занижен — никто не состоянии определить, каким он был в действительности (а значит, и что нужно делать на ТО).



Техническая диагностика позволяет установить факт скрутки пробега

В автосалонах факт скрутки фиксируется во время технической диагностики, покупателя предупреждают, что пробег «не оригинальный». Такие автомобили продаются с большим дисконтом, поэтому недобросовестному продавцу выгоднее выставить их на открытом рынке.

5. Кузовной ремонт и аварийность

Если автомобиль побывал в крупной аварии, то он стоит очень дешево, а если геометрия кузова была повреждена критически, то эксплуатировать машину нельзя. Официальные дилеры с такими автомобилями не работают, и они попадают на открытый рынок. Мастера-жестянщики умеют восстанавливать видимые параметры кузова, и неопытный покупатель может попасться на эту удочку.

Главная опасность такой покупки — даже не потеря денег (хотя она может быть болезненной для семьи), а полное отсутствие безопасности. При столкновении никакой защиты у тех, кто находится в салоне, уже не будет: на автомобиле, пережившем сильную аварию, несущие элементы кузова потеряли свою прочность, энергопоглощающие зоны нарушены, так что при повторном попадании в аварийную ситуацию автомобиль будет представлять серьезную угрозу находящимся в нем людям.

Восстановить такую машину нельзя, и продать, соответственно, тоже. Единственный вариант страховки на случай такого обмана — покупка у крупного юридического лица, обладающего лицензией на продажу автомобилей. В этом случае вам вернут ваши деньги, если у машины обнаружится аварийное прошлое, не позволяющее ее эксплуатировать. С частником же можно судиться годами, и никаких гарантий возвращения средств у вас нет: законодательство в этой области не такое строгое, как в случае сделки между физическим и юридическим лицом.



6. Система безопасности

Этот подводный камень — прямое следствие предыдущего. Даже в несильной аварии подушки безопасности могут «выстрелить». Недобросовестный продавец может прекрасно замаскировать соответствующие места в салоне и не сообщить покупателю об отсутствии системы безопасности. Иногда маскировка настолько талантлива, что обнаружить обман не может даже компьютерная проверка.



Всплыть это может не только при следующей аварии, но и на сервисе. Стоимость восстановления системы безопасности среднестатистической иномарки — 150—200 тысяч рублей (сюда входит комплект пиропатронов, преднатяжители, сами подушки и приборная панель).

В автосалоне можно досконально осмотреть автомобиль, чего не сделаешь в гараже или на улице

7. Юридическая чистота

Даже если перед покупкой вы удостоверились, что на машину не наложено никаких арестов и она чиста в юридическом смысле, обременение может возникнуть и после покупки. Дело в том, что бюрократическая машина работает не очень стремительно: полная процедура наложения ареста на конкретный автомобиль длится несколько дней.

Итог печален: покупатель остается без денег и без машины. Суды по таким делам — мероприятие сложное, долгое и тоже не гарантирующее конечный успех.

Страховка на этот случай тоже только одна: если вы покупали машину у юридического лица, оно всегда примет у вас проблемный автомобиль обратно и вернет деньги.



8. Прямое мошенничество

Вспомните, сколько кругов ада вы прошли, когда покупали или продавали недвижимость. Количество документов, регистраций, проверок, которое проходит квартира, огромно. Покупатель защищен законом по максимуму — и даже при этом кого-то умудряются обмануть.

А теперь представьте, какое широчайшее поле для мошенников предоставляет открытый рынок продажи автомобиля. Ведь здесь достаточно договора между физлицами, написанного от руки, а деньги в каждом втором случае передаются наличными.

Нечистый на руку продавец может взять оплату, а машину передать только через две-три недели или не передать вовсе: «Передумал, а деньги обязательно отдам, но попозже» (и в течение этого «попозже» прокрутить ваши деньги в какой-либо серой схеме). Нередки и случаи прямого мошенничества, когда доверчивый покупатель отдает деньги и после этого больше никогда не видит «продавца».

Суд факта оплаты физлицу от физлица может и не признать: все зависит от того, насколько сильно вы себя обезопасили с юридической точки зрения. Если же вы совершили оплату юридическому лицу, любой государственный орган признает этот факт.



Как обезопасить себя от проблем при покупке автомобиля с пробегом

Здесь может быть три пути.

Первый — провести машину по цепочке специалистов, которые проверят каждую ее деталь, каждый технический и юридический аспект. Как уже говорилось выше, обойтись одним универсальным мастером не получится: например, специалист по двигателю никогда не найдет следы снятия цветной пленки с бывшего такси. И никакой мастер по коробкам передач не сможет определить юридическую чистоту автомобиля (здесь, как мы уже писали, проблема может возникнуть и постфактум, через некоторое время после покупки).

Второй — не играть в лотерею с покупкой у частника и купить автомобиль у юридического лица. Благодаря жесткому законодательству в области защиты прав потребителя таким образом вы переложите риски на продавца. В современных дилерских центрах, как правило, представлен неплохой выбор подержанных машин. Периодически открываются и специализированные торговые центры, в ассортименте которых вообще нет новых автомобилей. Ближайшее такое событие недавно анонсировала сеть дилерских центров «ТрансТехСервис»: в сентябре в Казани начнет работать «Мегамолл автомобилей с пробегом». Он будет располагаться на трассе М-7, и здесь на выбор покупателей будет представлено более 2 000 автомобилей.

Третий — купить машину у того, кому вы доверяете. В этом случае вы будете точно знать историю автомобиля, его примерный пробег, не будете сомневаться в юридической чистоте (особенно если это только вторая смена владельца). Проблема одна: очень сложно найти друга или родственника, который совершенно случайно продает автомобиль вашей мечты в идеальном состоянии. Тут работает фактор везения.

Что бы вы ни выбрали, покупка автомобиля — очень серьезное мероприятие, которое требует пристального внимания. В этом деле мелочей не бывает, и об этом всегда нужно помнить.

