Тендеры для малого бизнеса: покормить пациентов, провести праздники в Бугульме и напечатать энциклопедию

Обзор татарстанских закупок у малого бизнеса

Рентгеновские системы и питание для двух больниц

На неделе было обнародовано несколько тендеров для малого бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, прямо или косвенно связанных с медициной. Министерство здравоохранения, к примеру, хочет купить две цифровые рентгеновские диагностические стационарные системы на общую сумму в 16,2 млн рублей. Подать заявки участники могут до 20 августа, а аукцион состоится 22 августа. Финансирование будет обеспечено на 58% из субсидий федерального бюджета, на 42% — из республиканского.

Оборудование понадобится поставить в Буинскую центральную районную больницу и в Камский детский медицинский центр в течение 60 дней с момента заключения контракта. Каждый рентгеновский комплекс будет стоить 8,1 млн рублей, прибор предназначен для цифровой рентгенографии и томографии на столе снимков, а также для цифровой рентгенографии на стойке снимков и на каталке.

Другая закупка, связанная с медициной, касается ее довольно косвенно: речь идет о тендере Медико-санитарной части МВД по Татарстану на приобретение продуктов питания для нужд клинического госпиталя на общую сумму в 4,17 млн рублей. Подать заявку на участие можно до того же 20-го числа, а аукцион состоится уже на следующий день. Оплатят продукты из федерального бюджета.

В списке требуемой продукции — 7,5 тонны замороженной говядины стоимостью по 373 рубля за килограмм, 2,8 тонны мороженой лососевой рыбы по 240 рублей за килограмм. Также нужно будет 1,6 тонны тресковой по 250 рублей за килограмм и 1,2 тонны замороженной скумбрии по 255 рублей за килограмм. Поставлять продукты должны с 1 января по 20 декабря 2020 года.

Медсанчасть МВД по Татарстану закупит продукты питания для нужд клинического госпиталя на общую сумму в 4,17 млн рублей. Фото gksystem.ru

Закупку, связанную с питанием, объявило и еще одно медицинское учреждение — Набережночелнинская инфекционная больница. Ей нужно будет обеспечить лечебное питание для стационарных больных за 5,84 млн. Крайний срок подачи заявок — чуть раньше, чем у двух предыдущих тендеров, — до 19 августа.

За эти деньги понадобится обеспечить 36 500 койко-дней — то есть суточных пайков на одного человека. Стоимость питания в день составит 160 рублей. Предполагается, что приемов пищи будет четыре — дополнительно к ужину нужен еще один вечерний прием пищи. В техническом задании подробно описано меню для различных видов пациентов, в разные сезоны, на каждый день недели. Например, по средам в весенне-летний сезон пациенты на «щадящей диете» будут получать на завтрак два вида хлеба, рисовую кашу, сливочное масло и сыр, а также чай. На обед им будет полагаться суп с лапшой на курином бульоне, тушеные овощи с отварным мясом и компот из сухофруктов, на ужин — ячневая каша со сливочным маслом и чай с сахаром, на второй ужин — фруктовый сок и печенье.

Питание для людей в изоляторах МВД — дороже, чем для больницы

Готовятся к закупке питания и другие структуры, не связанные с медициной. Например, за еду для людей в изоляторах временного содержания Управление МВД по Казани собирается потратить 8,06 млн рублей. Малые предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации, которые хотят заняться поставкой, должны поторопиться: заявки принимаются до утра 16 августа.

Поставка должна производиться в изоляторы временного содержания на улицах Карла Маркса и Фукса, в спецприемник на улице Милицейской и в специальные помещения для задержанных лиц 17 отделов полиции по Казани. Причем тендер был объявлен даже не на следующий, а на 2021 год — с 1 января по 31 декабря. Любопытно, что стоимость питания на одного человека будет выше, чем в челнинской инфекционной больнице, — 220 рублей. Например, по средам на завтрак будут давать геркулес и хлеб, на обед — салат из свеклы, борщ, тушеную рыбу, перловую кашу, компот и хлеб, на ужин — биточки, картофельное пюре, хлеб и чай.

Поставка должна производиться в изоляторы временного содержания на улицах Карла Маркса и Фукса, в спецприемник на улице Милицейской и в специальные помещения для задержанных лиц 17 отделов полиции по Казани. Фото Максима Платонова

Еда понадобится и для образовательного учреждения. Речь идет о Казанском автотранспортном техникуме имени Обыденнова. Он заказывает привозное горячее питание для обучающихся на сумму в 1,2 млн рублей. Подать заявки можно, как и в случае с МВД, до 16 августа. Оплатят закупку из бюджета Татарстана.

Питание должно поставляться шесть дней в неделю, адрес доставки — помещение столовой техникума на Карбышева, 64. Всего нужно будет обеспечить питанием 215 обучающихся в течение 100 учебных дней. Питание здесь предполагается одноразовое — по средам, например, будет плов из говядины, овощной винегрет, суп с перловой крупой, кисель и пшеничный хлеб. Каждый такой прием пищи будет стоить около 56 рублей.



Мероприятия для Бугульмы и ГБКЗ Сайдашева, а для театра — свет

Представители малого бизнеса, конечно, могут помочь госпредприятиям не только в обеспечении питанием. Есть и другие закупки: например, исполком Бугульмы планирует заплатить 5 млн рублей за организацию двух праздничных мероприятий — Дня города и Нового года. Подать заявки на участие можно до 19 августа, аукцион состоится уже на следующий день.

В рамках празднования Дня города потребуется обеспечить участие ведущего, солистов-вокалистов, трех вокально-инструментальных ансамблей, звукорежиссера, аранжировщика и звукооператора. Также необходимо будет арендовать сценический комплекс на площади Ленина, оформить центральные улицы города, арендовать светодиодную систему, устроить пиротехническое оформление сцены. В рамках подготовки мероприятий к Новому году также понадобится культурная программа, аренда звукового и светового оборудования, а еще — оформление площади Ленина, набережной и центральных улиц города.



Исполком Бугульмы планирует заплатить 5 млн рублей за организацию двух праздничных мероприятий — Дня города и Нового года. Фото bugulma-tatarstan.ru

Может малый бизнес помочь в проведении мероприятия и Государственному большому концертному залу имени Сайдашева. Учреждение планирует потратить на Международный фестиваль новой музыки «Европа — Азия» 1,6 млн рублей. Заявки будут принимать до 20 августа, а аукцион состоится 22 числа.

В техническом задании указывается, что Международный фестиваль новой музыки «Европа — Азия» — крупный музыкальный форум, получивший признание в России и за рубежом. Это первый международный фестиваль, появившийся в постсоветской России. «Европа — Азия» — единственный российский фестиваль современной музыки, награжденный премией правительства Российской Федерации (в 2005 году). Фестиваль пройдет с 16 по 18 сентября, исполнитель должен будет обеспечить участие в фестивале симфонического и камерного оркестров, ансамбля и исполнителей. Также потребуется организация фуршета, видеосъемки, аренда музыкальных инструментов, проживание и проезд участников фестиваля.



Косвенно связана с мероприятиями и еще одна обнародованная на неделе закупка. Речь идет о тендере для Набережночелнинского государственного театра кукол на покупку светового оборудования на общую сумму в 1,1 млн рублей. Подать заявку на участие можно до утра 16 августа, аукцион состоится 19-го числа.

Исполнитель должен будет поставить четыре прожектора типа «Поворотная голова» (по 113,5 тысячи за штуку), 10 театральных линзовых прожекторов (по 24,6 тысячи за штуку), четыре театральных LED-прожектора с линзой Френеля (по 100,7 тысячи).



Для Набережночелнинского государственного театра кукол купят световое оборудование на общую сумму в 1,1 млн рублей. Фото капитал-закамье.рф

Другое оборудование понадобится центру занятости населения все тех же Набережных Челнов. Учреждение готовится купить телевизоры на общую сумму в 274 тысячи рублей. Здесь можно торопиться не так сильно, как в случае с предыдущими тендерами: заявки принимаются до 22 августа, а аукцион состоится 26-го числа. Закупку профинансируют из федерального бюджета.

Всего понадобится девять белых ЖК-телевизоров диагональю от 48 до 50 дюймов, с разрешением 3 840 на 2 160 пикселей. В телевизорах должна быть функция Smart TV, акустическая система не менее 20 Вт, LED-подсветка. Срок поставки телевизоров — пять рабочих дней с момента получения заявки.



Зачетки для КНИТУ и печать энциклопедии для Академии наук

Также малому бизнесу можно задуматься о полиграфии и связанных с ней отраслях. Например, изготовление иллюстрированного энциклопедического издания для Академии наук будет стоить 1,04 млн рублей. Заявки на участие в этом аукционе можно подать до 19 августа, имя победителя станет известно 21 августа. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Потребуется напечатать тысячу экземпляров 612-страничного издания шестого тома «Татар энциклопедиясе». Энциклопедия будет содержать статьи, посвященные прошлому и настоящему татарского народа и Татарстана, расположенные по татарскому алфавиту, приложения и не менее 990 иллюстраций — портретов, фотографий, схем, карт. Поставка должна быть осуществлена в течение 20 календарных дней.



Изготовление иллюстрированного энциклопедического издания для Академии наук будет стоить 1,04 млн рублей. Фото kpfu.ru

Типографская продукция понадобится и арбитражному суду Татарстана. Он закупит ее на общую сумму в 480 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 августа, победителя определят 21 августа.

Поставку нужно осуществить до 31 октября 2019 года — по заявкам суда. Всего понадобится семь видов продукции — 100 тысяч почтовых односторонних немаркированных уведомлений, 110 тысяч немаркированных почтовых конвертов формата Е65, 6 тысяч конвертов — формата С5, 5 тысяч — формата С4, еще 8 тысяч пластиковых конвертов, 12 тысяч обложек для дел и 180 конвертов из крафт-бумаги.



А вот Казанскому национальному исследовательскому технологическому университету понадобятся зачетные книжки и студенческие билеты на 1,02 млн рублей. Заявки можно подать до 19 августа, победителя определят 21 августа. Финансирование осуществят за счет субсидий на выполнение госзадания.

И зачетных книжек, и студенческих билетов понадобится по 8 322 штуки. Поставку нужно будет осуществить в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

