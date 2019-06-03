Не без раскачки. ХК «Нефтехимик» набирает обороты на трансферном рынке

Кем и как усиливаются нижнекамцы к следующему сезону

Межсезонную трансферную кампанию нижнекамский «Нефтехимик» начал размеренно. Впрочем, каких-то громких приобретений сразу ждать и не стоило — в Нижнекамске никогда не старались «давать по газам» с 1 же мая, здесь занимают выжидательную позицию, чтобы оценить трансферный рынок и соответствие ему своих возможностей. Вот и на этот раз «волки» долго запрягали, но постепенно начинают «ехать» — в конце прошлой недели сообщили о подписании нового американца и, по нашей информации, готовят трансфер еще двух легионеров. Подробности — в материале «Реального времени».

Роспуск лидеров как заявление о перезагрузке?

Трансферная кампания нижнекамцев на сегодня выглядит со стороны болельщиков несколько неоднозначно. Из громких переходов, одной из сторон в которых выступает «Нефтехимик», отметить пока удается, к сожалению, в основном уходы. За некоторым исключением.

Усугубляет ситуацию и тот факт, что в начале мая «волки» потеряли лидеров команды. Экс-капитан и воспитанник клуба Эмиль Галимов отправился в Казань. Два финна, которые стабильно набирали очки и держали нижнекамцев на плаву в прошлом сезоне, Микаэль Руохомаа и Юусо Пуустинен, поехали участвовать в строительстве новой команды в Новосибирске под руководством Николая Заварухина, а Йоонас Няттинен отбыл в Подмосковье к «витязям».

25-летний форвард Илья Аркалов, которого экс-наставник команды Андрей Назаров называл новой звездой команды, и защитник Дмитрий Огурцов отправились в Москву по разным командам — один в «Спартак», другой в «Динамо». Покинул команду и страж ворот Илья Ежов.

25-летний форвард Илья Аркалов, которого экс-наставник команды Андрей Назаров называл новой звездой команды, и защитник Дмитрий Огурцов (на фото) отправились в Москву по разным командам — один в «Спартак», другой в «Динамо». Фото vk.com/h.c.neftekhimik

Расставанием с этими хоккеистами «Нефтехимик», пожалуй, негласно объявил о перезагрузке клуба. Лидеры нижнекамцам однозначно нужны, но пока что команда усиливается не слишком активно, да и по «подписантам» есть некоторые вопросы.

— Нужно понимать, что так было всегда, — комментируют ситуацию в «Нефтехимике». — Сначала активно пополняются игроками клубы-олигархи, которые предлагают более выгодные условия мастеровитым хоккеистам, а потом уже очередь доходит до команд поскромнее. Поэтому не стоит ожидать сразу каких-то больших приобретений. Активный поиск идет, и варианты с новыми легионерами прорабатываются, — сообщили нам в нижнекамском клубе.

Новый американец для Нижнекамска — угадали ли на этот раз?

Итак, подробнее о том, кого уже подписали «волки». Последним из приобретений стал американский форвард Мэтт Уайт, которого менеджеры нижнекамской команды нашли в немецкой Бундеслиге, где крайний нападающий провел два последних сезона. За «Аугсбургер Пантер» в 50 играх прошедшего сезона он набрал внушительные 49 (22+27) очков — практически не уходил со льда без набранных очков.

Однако не стоит раздавать Уайту больших авансов, учитывая, что немецкая лига — не самая сильная даже в Европе, хотя и очень популярна среди болельщиков. Впрочем, и на уровне АХЛ, откуда американец перебрался в Германию, его результативность выглядит неплохо — 41 (15+26) очко в 71 играх во втором сезоне за «Милуоки Адмиралс». За примерами далеко ходить не надо — игроки, неплохо выступавшие на уровне АХЛ, нередко выстреливают в КХЛ. Тот же Дэн Секстон перед переездом в Европу отлично играл за «Сиракьюз Кранч» а Найджел Доус — за «Чикаго Вулвз».

Последним из приобретений стал американский форвард Мэтт Уайт. Фото hcnh.ru

В любом случае, подписание Мэтта Уайта на сегодняшний день — это лотерея. Мы знаем, что в Нижнекамске с американскими хоккеистами дела всегда складывались неплохо — именно здесь заявил о себе на уровне Континентальной лиги Секстон, неплохой отрезок карьеры в Нижнекамске провел и Мэтт Андерсон. А Дэрона Куинта (да, у него тоже гражданство США) в свое время «Нефтехимик» открыл для всей КХЛ. Защитнику нравилось в Нижнекамске, а публика его очень любила.

С другой стороны, новоприбывший американец может затосковать по англоговорящей среде в Нижнекамске, а это, в свою очередь, может серьезно помешать ему и на льду. Только сезон покажет, угадали ли в «Нефтехимике» с подписанием Уайта. Пока что промахов не было.

Кроме того, по нашей информации, менеджмент «Нефтехимика» уже практически договорился с еще двумя легионерами — канадским и финским нападающими.

Барулин может стать лицом «Нефтехимика» в масс-медиа

Самым понятным и приятным для татарстанского уха является пока сообщение об усилении во вратарской линии. Константина Барулина в Татарстане знают хорошо, правда, в другом городе. Но это однозначно толковое усиление, даже учитывая 34-летний возраст нового голкипера «волков».

Константин до сих пор является топовым и ярким вратарем на уровне КХЛ, что подтверждает его вызов на последний Матч звезд, проходивший в Казани в январе, на котором он запомнился своим костюмом «джентльмена» с черным фраком поверх вратарской экипировки и цилиндром. Сложно забыть и его зажигательный танец на Матче звезд-2013 в Челябинске. Тогда голкипер сплясал под аккомпанемент модной на тот момент композиции «Gangnam style».

Барулин — тот человек в команде, который умеет разрядить обстановку в раздевалке и грамотно пообщаться с журналистами. А «Нефтехимик» сегодня очень нуждается в ярких публичных людях, способных привлечь внимание прессы и просто хоккейной общественности.

Александр Шарыченков так и не стал не просто основным голкипером «Ак Барса», но даже «бэкапом» на постоянной основе. Владислав Подъяпольский довольно легко задвинул Александра со второго места во вратарской линии, а потом, в отсутствие Гарипова, и вовсе пошел «на повышение».

Так что Барулин, по идее, должен будет занять главенствующее место как в «рамке» так и в раздевалке «Нефтехимика».

Захарчук в «Нефтехимике». Полку костоломов прибыло?

В защите на сегодняшний день всего шесть хоккеистов, так что очевидно, что пополнение еще будет. Пока оборонительная линия выглядит так: Алексей Волгин, Алексей Пузанов, Дамир Шарипзянов, Глеб Семенов, Степан Захарчук и Евгений Рясенский. Последних двух нижнекамцы приобрели совсем недавно.

По Рясенскому вопросов не так много — его уровень значительно выше, чем у большинства из защитников команды. Вот только Евгений подвержен травмам, что подтвердил последний его сезон в «Тракторе». В Челябинске за последний сезон он отыграл 36 матчей в регулярном чемпионате и отметился одной голевой передачей, проводя за матч более 18 минут. Это уже третье пришествие защитника в «Нефтехимик». Кроме того, он защищал цвета ЦСКА и СКА, что тоже говорит об уровне хоккеиста — к армейцам просто так не попадают.

Возможно, в травмах прошлого сезона не последнюю роль сыграл и тот факт, что Евгений пропустил практически всю предсезонку. На этот же раз у него будет возможность полноценно подготовиться у Вячеслава Буцаева и отыграть весь чемпионат.

А вот подписание Степана Захарчука вызывает гораздо больше вопросов. От этого хоккеиста отказалось уже несколько клубов, начиная с «Ак Барса» в сезоне 2017/2018, когда Степан в очередной раз схлопотал многоматчевую дисквалификацию за жесткий прием против Будкина в Магнитогорске. Билялетдинов устал от постоянных дисквалификаций защитника, и вскоре его обменяли.

Захарчуку пришлось пытать счастья в ВХЛ в составе самарских ЦСК ВВС, а когда «Адмирал» решил дать ему еще один шанс в КХЛ, Степан в первой же игре схлопотал удаление и дисквалификацию на 15 игр, по сути, подставив свою новую команду. Неудивительно, что по окончании сезона от него отказались и во Владивостоке.



В самом «Нефтехимике» рассчитывают, что хоккеист усвоил эти уроки и поменял взгляды на свою игру.

Финалист минувшего сезона омский «Авангард», кстати, уже в шутку намекнул, что легкой жизни игроку в играх КХЛ ждать не стоит — репутацию, как говорится, не сотрешь. Да и в шутке омичей-балашихинцев есть явный намек:

«Защитник Степан Захарчук продолжит карьеру в «Нефтехимике». Благодарим Степана за сезон в «Адмирале» и желаем удачи в новом клубе! «Нефтехимик», берегите Степана, — написал балашихинский клуб в Twitter, — …от Зернова».

В прошедшем сезоне Захарчук сам дважды попадал под жесткие силовые приемы от Дениса Зернова и Антона Бурдасова.

Ставка на молодых и голодных «звездочек»

Что касается линии нападения, то здесь у болельщиков тоже есть вопросы. Потерю легионеров уже начали восполнять, а вот замены российским лидерам Галимову и Аркалову пока не видно.

Из оставшихся хоккеистов с лидерскими качествами и умением вести себя «под дулом» камер и диктофонов можно отметить Павла Падакина, у которого с «волками» еще год контракта, и, разумеется, ему будет отведено место в первых звеньях и роль одного из главных форвардов на льду.

Есть большие надежды и на «вундеркинда» Арсена Хисамутдинова, несколько раз заигранного за первую команду в прошлом сезоне. Арсен уже получил серьезный аванс, когда его пригласили на Матч звезд-2019 зимой — молодой форвард отыграл в команде дивизиона Харламова под руководством Зинэтулы Билялетдинова и даже отметился заброшенными шайбами с передач Сергея Мозякина.

В будущем сезоне Арсен будет старше (в феврале ему исполнился 21 год) и с четким пониманием, что такое уровень КХЛ. Задатки звезды у парня есть — в прошлом сезоне он лишь за 9 игр на уровне КХЛ умудрился набрать 5 (2+3) очков. Так что это та «звездочка», за которой стоит наблюдать особенно пристально в новом сезоне.



Есть еще один молодой хоккеист, от которого в будущем розыгрыше будут ждать серьезного прибавления — это Павел Порядин, который в 22 года за 39 игр набрал 15 (7+8) очков.

Кроме того, на сегодня точно известно о двух приобретениях в атакующую линию: Александре Черникове и вышеупомянутом Мэтте Уайте. Черникову уже 34 года, и, судя по всему, это подписание на роль «дядьки» в команде. В «Адмирале» он набрал 28 (10+18) очков

— Без лидеров команд не бывает. На одной молодежи тоже далеко не уедешь. И наш менеджмент работает над этим, — поясняют в «Нефтехимике». — Но у нас такая участь — очень многие никому не известные хоккеисты становились лидерами и хорошими хоккеистами уже у нас. Вот простые примеры — Иван Ткаченко, Александр Гуськов и многие другие. Они приходят к нам в ранге никому не известных, но потом идут на повышение в другие клубы.