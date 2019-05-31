«Нефтехимик» подписал американского форварда Мэтта Уайта

По информации «Реального времени» из источников, знакомых с ситуацией, нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с американским хоккеистом Мэттом Уайтом, играющим крайнего нападающего.

29-летний американец провел последние два сезона в немецкой хоккейной Бундеслиге за команду «Аугсбургер Пантер». Ранее хоккеист играл на уровне АХЛ в команде «Милуоки Адмиралс».

В сезоне-2018/2019 за «пантер» Уайт в 50 играх набрал 49 (22+27) очков.