Новости спорта

18:01 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» подписал американского форварда Мэтта Уайта

16:14, 31.05.2019
«Нефтехимик» подписал американского форварда Мэтта Уайта
Фото: hockeyweb.de

По информации «Реального времени» из источников, знакомых с ситуацией, нижнекамский «Нефтехимик» подписал контракт с американским хоккеистом Мэттом Уайтом, играющим крайнего нападающего.

29-летний американец провел последние два сезона в немецкой хоккейной Бундеслиге за команду «Аугсбургер Пантер». Ранее хоккеист играл на уровне АХЛ в команде «Милуоки Адмиралс».

В сезоне-2018/2019 за «пантер» Уайт в 50 играх набрал 49 (22+27) очков.

СпортХоккей
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров