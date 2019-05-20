Младенческая смертность: успехи скромного Ненецкого округа и провал Дальнего Востока
Региональная статистика 2018-го и начала 2019 года по смертности среди детей младше одного года
Смертность младенцев, как оказалось, стабильно снижается уже несколько лет, самые плохие показатели — в регионах Дальнего Востока, а лучше всего ситуация — в Ненецком автономном округе. Подробнее читайте в исследовании «Реального времени».
Младенческая смертность устойчиво идет на спад
По данным, которые получила аналитическая служба «Реального времени», за первые три месяца 2019 года в России умерло 1698 младенцев, то есть детей в возрасте до года. Показатель на 1000 родившихся составил 4,3. Цифра эта — несколько меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года: тогда он составил 5,1 на тысячу человек населения, или 2130. Это дает небольшую надежду, что и в целом в течение года показатель окажется ниже прошлогоднего.
Основания на такие надежды есть и еще по одной причине: последние пять лет показатель постоянно снижается. В 2018 году уровень смертности среди детей до года составил 5,1 на тысячу родившихся (он равен показателю, который был по итогам января — марта того же 2018-го). За год до этого, то есть в 2017-м, показатель составлял уже 5,5 человека на тысячу родившихся, в 2016 году — 6 человек, в 2015 году — 6,5 на тысячу родившихся, а в 2014 году — 7,4 на тысячу родившихся. Заметна значительная разница и в абсолютных цифрах: если в 2018 году умер 8171 ребенок в возрасте до года, то в 2014 году такой показатель составлял уже 14 366.
В Ненецком автономном округе младенцы в первом квартале не умирали
Однако в целом кажущийся оптимистичным показатель в 4,3 умерших младенца на тысячу родившихся — это среднее по всей стране. В зависимости от конкретного региона показатели очень сильно различаются. Так, например, в самом малонаселенном регионе России, Ненецком автономном округе (он также входит в состав Архангельской области), в январе — марте 2019 года не умер вообще ни один младенец. Показатель смертности на тысячу родившихся был самым низким и по итогам 2018 года — он составил 1,7.
Еще в двух регионах по итогам первых трех месяцев года показатель — меньше двух умерших младенцев на тысячу родившихся. Это Республики Коми и Калмыкия, тут показатели равны 1,4 и 1,3 на тысячу рожденных соответственно. Хорошие показатели — меньше трех — еще у 11 регионов. Среди них — два региона Дальнего Востока (Магаданская область и Камчатский край с показателями 2,8 и 2,4 по умершим младенцам на тысячу родившихся), два региона Поволжья (Саратовская область и Чувашия с показателями 2,7 и 2,5), а также Санкт-Петербург, Ярославская, Томская, Брянская и Курганская области, Севастополь и Краснодарский край.
Самые высокие показатели младенческой смертности по итогам первых трех месяцев года оказались в Чукотском автономном округе и Карачаево-Черкесии — здесь умер более чем каждый сотый рожденный. В Чукотском автономном округе показатель равен 13,1 по умершим в возрасте до года на тысячу родившихся, в Карачаево-Черкесии — 10,4.
Больше семи умерших младенцев на тысячу рожденных — еще в семи регионах. В основном это северные и дальневосточные регионы — Еврейская автономная область, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, а также Калининградская, Костромская и Новгородская области.
Среди регионов Приволжского федерального округа худший показатель у Башкортостана (14-е место по России, 6,6 умерших на 1000 рожденных), Нижегородской области (16-е место с показателем 6,3). Татарстан расположился на 42-м месте с показателем чуть лучше среднероссийского — 4,2 умерших младенца на тысячу рожденных.
Дальний Восток — в топе по младенческой смертности в 2018 году
По итогам прошлого 2018 года ситуация была несколько иной. Как уже говорилось, в среднем по России показатель младенческой смертности составил 5,1 на каждую тысячу родившихся. Общее число умерших детей тогда составило 8171 человек.
В лидерах по смертности — Чукотский автономный округ, и он единственный, где показатель превысил 10 человек на 1000 родившихся: он равен 11,1, что больше 1%. Показатель выше семи умерших детей в возрасте до года на тысячу родившихся — еще в семи регионах. Почти все они, что примечательно, расположены на Дальнем Востоке. Это Еврейская автономная область (показатель — 9,5), республики Тыва и Алтай (9,4 и 7,5), Алтайский и Забайкальский край (7,3 и 7,1), Иркутская область (7,1), а также Республика Дагестан (8,3 умерших на тысячу родившихся).
Лучшие показатели — меньше трех умерших младенцев на тысячу родившихся — в четырех регионах. Лидером, как и в случае с первым кварталом 2019 года, стал Ненецкий автономный округ. Здесь показатель равен 1,7 на тысячу. Еще в трех регионах — Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Сахалинской области — показатель равен 2,8 на тысячу.
Что касается регионов Приволжского федерального округа, то худшие показатели оказались у Нижегородской области и Республики Марий Эл — 5,7 умерших детей на 1000 родившихся. Также плохие показатели у Башкортостана — 5,2 на 1000 родившихся. Лучший результат — у Мордовии с 3,3 на тысячу рожденных, за ней следует Чувашия с показателем 3,8. В Татарстане на каждую тысячу родившихся умерло 4,5 ребенка в возрасте до года.
|Регион
|Человек
|на 1000 родившихся
|янв. - март 2019 г.
|янв. - март 2018 г.
|янв. - март 2019 г.
|янв. - март 2018 г.
|Российская Федерация
|1698
|2130
|4,3
|5,1
|г. Москва
|129
|210
|3,9
|6,3
|Республика Башкортостан
|76
|72
|6,6
|5,9
|Московская область
|73
|76
|3,6
|3,4
|Свердловская область
|67
|62
|5,4
|4,7
|Красноярский край
|55
|45
|6,7
|5,1
|Нижегородская область
|50
|51
|6,3
|6,0
|Республика Дагестан
|48
|110
|4,0
|8,8
|Республика Татарстан (Татарстан)
|48
|54
|4,2
|4,5
|Тюменская область
|47
|52
|3,8
|4,0
|г. Санкт-Петербург
|46
|53
|2,9
|3,2
|Иркутская область
|45
|73
|5,9
|9,1
|Новосибирская область
|39
|48
|4,8
|5,6
|Краснодарский край
|39
|74
|2,5
|4,4
|Ростовская область
|38
|49
|3,8
|4,5
|Самарская область
|37
|39
|4,6
|4,6
|Челябинская область
|34
|65
|3,7
|6,5
|Чеченская Республика
|32
|56
|4,4
|7,5
|Омская область
|31
|37
|5,9
|6,6
|Кемеровская область
|30
|37
|4,6
|5,3
|Алтайский край
|29
|40
|5,0
|6,3
|Ставропольский край
|29
|58
|3,9
|7,2
|Приморский край
|25
|26
|5,0
|5,0
|Пермский край
|24
|35
|3,3
|4,4
|Республика Бурятия
|22
|20
|6,4
|5,6
|Воронежская область
|22
|21
|4,2
|3,8
|Оренбургская область
|21
|38
|3,9
|6,6
|Астраханская область
|20
|16
|6,9
|5,2
|Волгоградская область
|20
|31
|3,5
|5,0
|Забайкальский край
|19
|26
|5,7
|7,3
|Архангельская область без автономии
|19
|8
|7,3
|2,8
|Архангельская область
|19
|8
|6,9
|2,6
|Калининградская область
|19
|6
|7,5
|2,2
|Республика Крым
|19
|14
|3,8
|2,7
|Ханты-Мансийский авт. округ - Югра
|17
|18
|3,1
|3,1
|Владимирская область
|16
|16
|5,1
|4,8
|Удмуртская Республика
|16
|23
|4,0
|5,2
|Тюменская область без автономии
|16
|22
|3,1
|4,2
|Белгородская область
|15
|19
|4,2
|5,1
|Тульская область
|15
|9
|4,9
|2,7
|Саратовская область
|15
|25
|2,7
|4,3
|Ямало-Hенецкий авт. округ
|14
|12
|7,8
|6,4
|Вологодская область
|14
|11
|4,6
|3,3
|Хабаровский край
|14
|17
|3,7
|4,3
|Карачаево-Черкесская Республика
|13
|5
|10,4
|3,9
|Республика Ингушетия
|13
|15
|6,6
|7,5
|Амурская область
|13
|18
|6,0
|7,7
|Республика Саха (Якутия)
|12
|12
|3,7
|3,4
|Калужская область
|12
|14
|4,7
|5,2
|Республика Северная Осетия - Алания
|12
|8
|5,3
|3,6
|Костромская область
|11
|8
|7,2
|4,7
|Курская область
|11
|9
|4,3
|3,4
|Рязанская область
|11
|9
|4,4
|3,3
|Тверская область
|11
|12
|3,8
|3,8
|Липецкая область
|11
|6
|4,1
|2,1
|Ленинградская область
|11
|10
|3,2
|2,7
|Ульяновская область
|10
|15
|3,4
|4,8
|Кабардино-Балкарская Республика
|10
|20
|3,7
|7,2
|Кировская область
|10
|15
|3,2
|4,4
|Новгородская область
|10
|7
|7,0
|4,5
|Ивановская область
|10
|8
|4,5
|3,3
|Республика Тыва
|9
|14
|5,5
|8,1
|Республика Карелия
|9
|9
|6,0
|5,6
|Пензенская область
|9
|10
|3,2
|3,4
|Ярославская область
|9
|4
|2,9
|1,2
|Томская область
|8
|13
|2,8
|4,2
|Чувашская Республика (Чувашия)
|8
|14
|2,5
|4,1
|Псковская область
|8
|4
|5,5
|2,6
|Республика Алтай
|7
|7
|8,5
|8,2
|Смоленская область
|7
|17
|3,7
|7,9
|Республика Марий Эл
|7
|14
|3,9
|6,9
|Мурманская область
|7
|11
|3,9
|5,7
|Республика Хакасия
|7
|10
|4,6
|6,0
|Брянская область
|7
|10
|2,6
|3,5
|Тамбовская область
|7
|5
|3,4
|2,3
|Орловская область
|6
|11
|3,7
|6,2
|Курганская область
|5
|14
|2,4
|6,0
|Республика Мордовия
|5
|6
|3,1
|3,5
|Сахалинская область
|5
|5
|3,4
|3,2
|Еврейская автономная область
|4
|4
|8,6
|8,4
|Республика Адыгея
|4
|9
|3,6
|7,6
|Республика Коми
|3
|10
|1,4
|4,2
|г. Севастополь
|3
|10
|2,8
|8,4
|Чукотский авт. округ
|2
|1
|13,1
|6,2
|Камчатский край
|2
|1
|2,4
|1,1
|Республика Калмыкия
|1
|3
|1,3
|4,0
|Магаданская область
|1
|1
|2,8
|2,6
|Ненецкий авт. округ
|0
|0
|0,0
|0,0
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