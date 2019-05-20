Младенческая смертность: успехи скромного Ненецкого округа и провал Дальнего Востока

Региональная статистика 2018-го и начала 2019 года по смертности среди детей младше одного года

Смертность младенцев, как оказалось, стабильно снижается уже несколько лет, самые плохие показатели — в регионах Дальнего Востока, а лучше всего ситуация — в Ненецком автономном округе. Подробнее читайте в исследовании «Реального времени».

Младенческая смертность устойчиво идет на спад

По данным, которые получила аналитическая служба «Реального времени», за первые три месяца 2019 года в России умерло 1698 младенцев, то есть детей в возрасте до года. Показатель на 1000 родившихся составил 4,3. Цифра эта — несколько меньше, чем показатель за аналогичный период прошлого года: тогда он составил 5,1 на тысячу человек населения, или 2130. Это дает небольшую надежду, что и в целом в течение года показатель окажется ниже прошлогоднего.

Основания на такие надежды есть и еще по одной причине: последние пять лет показатель постоянно снижается. В 2018 году уровень смертности среди детей до года составил 5,1 на тысячу родившихся (он равен показателю, который был по итогам января — марта того же 2018-го). За год до этого, то есть в 2017-м, показатель составлял уже 5,5 человека на тысячу родившихся, в 2016 году — 6 человек, в 2015 году — 6,5 на тысячу родившихся, а в 2014 году — 7,4 на тысячу родившихся. Заметна значительная разница и в абсолютных цифрах: если в 2018 году умер 8171 ребенок в возрасте до года, то в 2014 году такой показатель составлял уже 14 366.

В Ненецком автономном округе младенцы в первом квартале не умирали

Однако в целом кажущийся оптимистичным показатель в 4,3 умерших младенца на тысячу родившихся — это среднее по всей стране. В зависимости от конкретного региона показатели очень сильно различаются. Так, например, в самом малонаселенном регионе России, Ненецком автономном округе (он также входит в состав Архангельской области), в январе — марте 2019 года не умер вообще ни один младенец. Показатель смертности на тысячу родившихся был самым низким и по итогам 2018 года — он составил 1,7.

Еще в двух регионах по итогам первых трех месяцев года показатель — меньше двух умерших младенцев на тысячу родившихся. Это Республики Коми и Калмыкия, тут показатели равны 1,4 и 1,3 на тысячу рожденных соответственно. Хорошие показатели — меньше трех — еще у 11 регионов. Среди них — два региона Дальнего Востока (Магаданская область и Камчатский край с показателями 2,8 и 2,4 по умершим младенцам на тысячу родившихся), два региона Поволжья (Саратовская область и Чувашия с показателями 2,7 и 2,5), а также Санкт-Петербург, Ярославская, Томская, Брянская и Курганская области, Севастополь и Краснодарский край.

За первые три месяца 2019 года в России умерло 1698 младенцев, то есть детей в возрасте до года. Фото Владимира Трефилова (ru.sputniknews.kz)

Самые высокие показатели младенческой смертности по итогам первых трех месяцев года оказались в Чукотском автономном округе и Карачаево-Черкесии — здесь умер более чем каждый сотый рожденный. В Чукотском автономном округе показатель равен 13,1 по умершим в возрасте до года на тысячу родившихся, в Карачаево-Черкесии — 10,4.

Больше семи умерших младенцев на тысячу рожденных — еще в семи регионах. В основном это северные и дальневосточные регионы — Еврейская автономная область, Республика Алтай, Ямало-Ненецкий автономный округ, Архангельская область, а также Калининградская, Костромская и Новгородская области.

Среди регионов Приволжского федерального округа худший показатель у Башкортостана (14-е место по России, 6,6 умерших на 1000 рожденных), Нижегородской области (16-е место с показателем 6,3). Татарстан расположился на 42-м месте с показателем чуть лучше среднероссийского — 4,2 умерших младенца на тысячу рожденных.

Дальний Восток — в топе по младенческой смертности в 2018 году

По итогам прошлого 2018 года ситуация была несколько иной. Как уже говорилось, в среднем по России показатель младенческой смертности составил 5,1 на каждую тысячу родившихся. Общее число умерших детей тогда составило 8171 человек.

Лучшие показатели — меньше трех умерших младенцев на тысячу родившихся — в четырех регионах. Фото pravdapfo.ru

В лидерах по смертности — Чукотский автономный округ, и он единственный, где показатель превысил 10 человек на 1000 родившихся: он равен 11,1, что больше 1%. Показатель выше семи умерших детей в возрасте до года на тысячу родившихся — еще в семи регионах. Почти все они, что примечательно, расположены на Дальнем Востоке. Это Еврейская автономная область (показатель — 9,5), республики Тыва и Алтай (9,4 и 7,5), Алтайский и Забайкальский край (7,3 и 7,1), Иркутская область (7,1), а также Республика Дагестан (8,3 умерших на тысячу родившихся).

Лучшие показатели — меньше трех умерших младенцев на тысячу родившихся — в четырех регионах. Лидером, как и в случае с первым кварталом 2019 года, стал Ненецкий автономный округ. Здесь показатель равен 1,7 на тысячу. Еще в трех регионах — Севастополе, Ханты-Мансийском автономном округе и Сахалинской области — показатель равен 2,8 на тысячу.

Что касается регионов Приволжского федерального округа, то худшие показатели оказались у Нижегородской области и Республики Марий Эл — 5,7 умерших детей на 1000 родившихся. Также плохие показатели у Башкортостана — 5,2 на 1000 родившихся. Лучший результат — у Мордовии с 3,3 на тысячу рожденных, за ней следует Чувашия с показателем 3,8. В Татарстане на каждую тысячу родившихся умерло 4,5 ребенка в возрасте до года.

Младенческая смертность по субъектам РФ, I кв. 2019 года

Регион Человек на 1000 родившихся янв. - март 2019 г. янв. - март 2018 г. янв. - март 2019 г. янв. - март 2018 г. Российская Федерация 1698 2130 4,3 5,1 г. Москва 129 210 3,9 6,3 Республика Башкортостан 76 72 6,6 5,9 Московская область 73 76 3,6 3,4 Свердловская область 67 62 5,4 4,7 Красноярский край 55 45 6,7 5,1 Нижегородская область 50 51 6,3 6,0 Республика Дагестан 48 110 4,0 8,8 Республика Татарстан (Татарстан) 48 54 4,2 4,5 Тюменская область 47 52 3,8 4,0 г. Санкт-Петербург 46 53 2,9 3,2 Иркутская область 45 73 5,9 9,1 Новосибирская область 39 48 4,8 5,6 Краснодарский край 39 74 2,5 4,4 Ростовская область 38 49 3,8 4,5 Самарская область 37 39 4,6 4,6 Челябинская область 34 65 3,7 6,5 Чеченская Республика 32 56 4,4 7,5 Омская область 31 37 5,9 6,6 Кемеровская область 30 37 4,6 5,3 Алтайский край 29 40 5,0 6,3 Ставропольский край 29 58 3,9 7,2 Приморский край 25 26 5,0 5,0 Пермский край 24 35 3,3 4,4 Республика Бурятия 22 20 6,4 5,6 Воронежская область 22 21 4,2 3,8 Оренбургская область 21 38 3,9 6,6 Астраханская область 20 16 6,9 5,2 Волгоградская область 20 31 3,5 5,0 Забайкальский край 19 26 5,7 7,3 Архангельская область без автономии 19 8 7,3 2,8 Архангельская область 19 8 6,9 2,6 Калининградская область 19 6 7,5 2,2 Республика Крым 19 14 3,8 2,7 Ханты-Мансийский авт. округ - Югра 17 18 3,1 3,1 Владимирская область 16 16 5,1 4,8 Удмуртская Республика 16 23 4,0 5,2 Тюменская область без автономии 16 22 3,1 4,2 Белгородская область 15 19 4,2 5,1 Тульская область 15 9 4,9 2,7 Саратовская область 15 25 2,7 4,3 Ямало-Hенецкий авт. округ 14 12 7,8 6,4 Вологодская область 14 11 4,6 3,3 Хабаровский край 14 17 3,7 4,3 Карачаево-Черкесская Республика 13 5 10,4 3,9 Республика Ингушетия 13 15 6,6 7,5 Амурская область 13 18 6,0 7,7 Республика Саха (Якутия) 12 12 3,7 3,4 Калужская область 12 14 4,7 5,2 Республика Северная Осетия - Алания 12 8 5,3 3,6 Костромская область 11 8 7,2 4,7 Курская область 11 9 4,3 3,4 Рязанская область 11 9 4,4 3,3 Тверская область 11 12 3,8 3,8 Липецкая область 11 6 4,1 2,1 Ленинградская область 11 10 3,2 2,7 Ульяновская область 10 15 3,4 4,8 Кабардино-Балкарская Республика 10 20 3,7 7,2 Кировская область 10 15 3,2 4,4 Новгородская область 10 7 7,0 4,5 Ивановская область 10 8 4,5 3,3 Республика Тыва 9 14 5,5 8,1 Республика Карелия 9 9 6,0 5,6 Пензенская область 9 10 3,2 3,4 Ярославская область 9 4 2,9 1,2 Томская область 8 13 2,8 4,2 Чувашская Республика (Чувашия) 8 14 2,5 4,1 Псковская область 8 4 5,5 2,6 Республика Алтай 7 7 8,5 8,2 Смоленская область 7 17 3,7 7,9 Республика Марий Эл 7 14 3,9 6,9 Мурманская область 7 11 3,9 5,7 Республика Хакасия 7 10 4,6 6,0 Брянская область 7 10 2,6 3,5 Тамбовская область 7 5 3,4 2,3 Орловская область 6 11 3,7 6,2 Курганская область 5 14 2,4 6,0 Республика Мордовия 5 6 3,1 3,5 Сахалинская область 5 5 3,4 3,2 Еврейская автономная область 4 4 8,6 8,4 Республика Адыгея 4 9 3,6 7,6 Республика Коми 3 10 1,4 4,2 г. Севастополь 3 10 2,8 8,4 Чукотский авт. округ 2 1 13,1 6,2 Камчатский край 2 1 2,4 1,1 Республика Калмыкия 1 3 1,3 4,0 Магаданская область 1 1 2,8 2,6 Ненецкий авт. округ 0 0 0,0 0,0