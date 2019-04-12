Два часа «Сирийского перелома» в Казани

Сегодня в Казани побывал поезд-музей с экспозицией «Сирийский перелом». Состав с выставкой трофейной техники, изъятой у боевиков, пробыл на железнодорожном вокзале Казань-1 два часа. Поезд отправился в путь с Казанского вокзала Москвы 23 февраля, в День защитника Отечества. Маршрут его следования включает 60 городов России, 27 апреля состав вернется в столицу, преодолев более 28,5 тыс. километров.



Экспозиция включает в себя более 500 образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийских орудий и бронетанковых машин. Кроме того, гости передвижного музея смогут ознакомиться с образцами холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов, экипировки и оборудования боевиков.