«Меня госпожа Матвиенко называет феминистом. Я не феминист, я просто бизнесмен!»

Советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен рассказал в автограде о том, как правильно продавать стартап-идеи и почему максима «Хороший продукт сам себя продаст» — полная чушь

Фото: Сергей Афанасьев

«Стартап Тур», устроенный фондом «Сколково», вчера доехал до Набережных Челнов. В местном IT-парке состоялась его презентация с участием представителей фонда. В рамках презентации прошла лекция советника президента фонда «Сколково», председателя совета директоров фонда «Сколково. Венчурные инвестиции» Пекки Вильякайнена о том, каким должен быть стартап-проект, чтобы потенциальный инвестор мог им заинтересоваться. Корреспондент «Реального времени», послушав финна, который 4 года менял сознание сотен тысяч работников такого динозавра, как «Почта Россия», узнал, как правильно продавать свою идею инвестору, почему надо избегать слова «проект», зачем стоит брать на работу девочек (а не мальчиков!), а пообщавшись с Вильякайненом после лекции, выяснил, как поменялась «цифровая ментальность» властей, бизнеса и общества в России.

Что за «Стартап Тур» и при чем тут Аркадий Дворкович?

Сам «Стартап Тур» проводится в разных городах России с 2011 года и является, по словам его организаторов, «самым масштабным проектом в России и странах СНГ, направленным на развитие технологического предпринимательства и выявление перспективных инновационных проектов». В мероприятиях обычно принимают участие эксперты рынка — известные бизнесмены, менторы, бизнес-ангелы, представители венчурных фондов, ведущие технологические эксперты. И всякий раз туры включают в себя, помимо большой образовательной и конференционной программ, конкурс технологических проектов.

По мнению председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича, главная задача «Стартап Тура» состоит в том, чтобы «идея инновационного предпринимательства завладела умами, сердцами, руками многих тысяч молодых и не только молодых людей, у которых есть энергия, талант, стремление объединить наработанные результаты научных исследований и свои предпринимательские возможности, свое умение общаться с людьми, с инвесторами, с клиентами». По его данным, сегодня доля проектов, реализуемых в цифровой экономике, оценивается в 3 процента ВВП, а показатель должен быть «как минимум двузначным». Дворкович считает, что именно благодаря «Стартап Туру» число инновационных предприятий в России в последние годы «значительно выросло»: «Если несколько лет назад у нас были десятки и сотни бизнесменов, предлагающих инновационные решения, то сейчас их десятки тысяч».

Шестой город девятого «Стартап Тура» — автоград — установил новый рекорд по количеству участников: на мероприятие в IT-парке зарегистрировались более 870 человек. В этом году на конкурс стартапов в Набережных Челнах поступило 92 заявки, в полуфинал вышли 30 проектов. Участники конкурса соревнуются в трех направлениях — биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии.



Дворкович считает, что именно благодаря «Стартап Туру» число инновационных предприятий в России в последние годы «значительно выросло». Фото government.ru



Как финский «Бульдозер» доехал до «Сколково» с подачи Дмитрия Медведева

На «Стартап Тур» в челнинский IT-парк пришли преимущественно молодые люди, которым нет и 30, зато идей — хоть отбавляй (только денег на их реализацию нет). Конференц-зал был забит под завязку, непопавшие тусовались в холле, «продавая» друг другу свои идеи, или, как они говорили, проекты: начиная от мобильных приложений и заканчивая контейнерами, которые авторы проекта предлагают продавать за 100 тыс. рублей клиентам, чтобы развозить продукты на дронах в любое время суток, вне зависимости от того, дома покупатель или нет (вроде «холодильника за окном»).

Слово «проект», употребленное Дворковичем и часто употребляемое самими стартаперами, впрочем, категорически не нравится выступившему с лекцией «Почему люди должны следовать за вами? Навыки и ролевая модель» Пекке Вильякайнену. Сам бизнес-ангел, финский (или уже скорее российский — с 2012 года он проживает и работает здесь) эксперт заверил стартаперов, бизнесменов и челнинских чиновников, что инвестор никогда не вкладывает деньги в «проекты», только — в компании уже существующие, становясь фактически их бенефициаром или держателем акций.

У Вильякайнена впечатляющий послужной список, начал он в 13 лет с создания Oy Visual Systems Ltd, которая придумала первый интернет-банк в мире. В «проект» никто не верил, но к концу 1990-х годов только в Финляндии более 90% транзакций совершалось финнами в интернете. Сам же основатель впоследствии получил от сооснователя «Майкрософта» Стива Балмера кличку «Бульдозер» из-за своей репутации «лидера, успешно доказавшего способность принятия сложнейших управленческих решений и регулирования политических вопросов внутри крупных международных организаций». В 2011 году ему позвонил тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев, предложив войти в состав совета, создаваемого «Сколково». Вильякайнен переехал в Россию и даже женился на россиянке.

«Для меня, как финна, родившегося в финской провинции, любой российский городок — мегаполис!»

Вильякайнен с самого начала заверил собравшихся: никуда со своей «суперидеей» и даже компанией переезжать из маленького городка в провинции сегодня не надо. Интернет-сеть изменила правила игры: можно не жить в Москве или Питере (Нью-Йорке, Лондоне, Париже), а рулить компанией, бизнесом и проектами хоть из деревни — если там есть, конечно, мобильная связь: «Для меня как финна, родившегося в финской провинции, чуть ли не в лесу, любой российский городок — мегаполис! Огромное количество успешных компаний появилось в моей стране, например, где угодно, только не в Хельсинки. Даже я, малыш, смог создать бизнес, где работало 20 тысяч человек».

После того как он «ушел на пенсию», рассказал финн, демонстрируя на слайде фотографию с Вексельбергом и Медведевым, ему позвонил товарищ слева (Медведев) и предложил разобраться, чем занимается товарищ справа (Вексельберг, президент «Сколково» с 2010 года). Поначалу он отказался, но президент РФ «сделал предложение, от которого невозможно было отказаться». В 2014 году, когда со «Сколково» он более-менее разобрался, наладив работу со стартапами, Медведев, уже в должности премьер-министра РФ, Вильякайнена не отпустил, предложив новую работу: «Он сказал — вот есть одна компания, которую надо оцифровать. Она довольно большая, клевая, но есть у нее небольшие сложности. Не хочешь войти в совет этой компании? И меня отправили в «Почту России»!»

— Скептики скажут, что ничего не изменилось с тех пор. Но напомню, что тогда лишь 47 процентов всех посылок доставлялось «Почтой России» вовремя. Сегодня — 82,5 процента.

«Он сказал — вот есть одна компания, которую надо оцифровать. Она довольно большая, клевая, но есть у нее небольшие сложности. Не хочешь войти в совет этой компании? И меня отправили в «Почту России»!» Фото Сергея Афанасьева

«Почему максима «Хороший продукт сам себя продаст» — полная чушь»

По его опыту, инвесторы никогда не будут иметь дело с теми предпринимателями, которые считают, что «хороший продукт продает себя сам», заявляют, что «знают, что делают и не нуждаются в помощи» или говорят, что «в России и так огромный рынок, мне не нужно знать, что за ее пределами».

«Хороший продукт сам себя продаст» — полная чушь, заявил бизнес-ангел, эта максима могла работать, возможно, в 1980-е, но сегодня на каждый великий и гениальный продукт существует с десяток конкурентных вариантов. В человека же, который самоуверенно говорит, что он сам во всем разбирается, вкладываться не надо вообще, считает Вильякайнен. Ни Билл Гейтс, ни Стив Балмер никогда не говорили «Я знаю, что делаю, мне не нужна помощь»: предпринимательство это путь постоянного получения знаний. Если же получение знаний вам неинтересно – предпринимательство просто-напросто не ваше, и бизнесмен из вас будет плохой.

Одно из важнейших правил для начинающих предпринимателей, по словам Вильякайнена, — уметь доверять другим и не быть сильно подозрительным к потенциальным инвесторам и компаньонам. Пытаться делать все самостоятельно, боясь, что у вас украдут идею или деньги — неправильно. Бизнес в итоге будет просто задушен в зародыше.

«Предприниматель не супергерой»: почему дизайн и умение общаться и доверять не менее важны, чем технические навыки

Говоря о современных коммуникациях и способах общения, Вильякайнен не переставал также удивляться российским методам ведения дел, вплоть до важных кремлевских или сколковских чиновников, которые почему-то не любят вести переговоры и общаться по «скайпу» и всякий раз предлагают ему лично встретиться, попить «чайку» минут 45 — ради такой встречи ему приходиться тратить до 20 часов на перелет и еще 4 часа на московские пробки. Умение общаться с разными людьми, в том числе и противоположных взглядов, корректно вести себя при этом имеет, считает финский бизнес-ангел, не менее важное значение, чем встреча с потенциальными инвесторами или партнерами.

«Почему-то считается, что для предпринимателя, особенно в инновационных сферах, 90 процентов успеха обеспечено технической новизной и навыками, тогда как на них, в лучшем случае, приходится лишь 30-процентная доля. Еще 20 процентов — это дизайн продукта, о котором в России почему-то принято забывать. Еще 20 процентов — коммерческие навыки и умение общаться с клиентом; 10 процентов — умение мечтать о большом и доверять людям; 10 процентов — коммуникация и маркетинг; 10 процентов — знание практики бизнеса, финансов и прочее», — полагает Вильякайнен.

— Вот возьмите любого европейского или американского бизнесмена. Спросите у него про любой российский продукт. Они вам скажут: «С инженерной точки зрения — отлично, с математической точки зрения — блеск, с научной точки зрения — великолепно! Но выглядит это ужасно!» Такой стереотип сложился.

«Скептики скажут, что ничего не изменилось с тех пор. Но напомню, что тогда лишь 47 процентов всех посылок доставлялось «Почтой России» вовремя. Сегодня — 82,5 процента». Фото Олега Тихонова

Вильякайнен предлагает властям Татарстана, к примеру, опробовать на практике финский пример — 10 лет назад финские власти слили вместе четыре университета «под одним зонтиком»: техническую школу, экономический вуз, дизайн-школу и индустриальную школу. Чтобы в одном помещении, в одних классах сидели дизайнеры, экономисты, технологи и затем вместе строили одну компанию. Пока же в России доходит до смешного: некоторые университеты запрещают своим студентам посещать мероприятия, потому что они проходят в другом университете, «на другой улице Ленина». Предприниматель — не супергерой, ему необходимы навыки других людей, которыми он сам не обладает.

«Инвесторы не инвестируют в проекты, а вкладывают деньги в компанию»

— Скажу еще главное правило — инвесторы никогда не вкладываются в проекты. Закралось определенное лингвистическое недоразумение. Русские любят говорить: у меня появился проект. Инвесторы не инвестируют в проекты, а вкладывают деньги в компанию. Это значит, инвестор становится твоим акционером. Не врагом. Он становится выгодоприобретателем, если компания станет успешной. На каждой встрече попадается мне человек, который кричит «Господин Вильякайнен, у меня есть идея, я хочу, чтобы в меня вложились!» Я говорю, хорошо, если кейс нормальный, я вложу 200 тыс. долларов, но какова будет моя доля? Мне отвечают: «Какая доля? Это моя компания!»

Сам бизнес-ангел вообще выступает против безвозмездных «грантов» — на ранних этапах, возможно, они и нужны, но если вы стремитесь к полноценному бизнесу, «гранты ваши мозги уничтожат». Тогда как инвесторы-акционеры становятся частью вашей команды, разделяя ваши успехи и неудачи.

«Раньше всех представителей венчурных фондов можно было посадить в одну машину!»

Как председателю совета директоров фонда «Сколково. Венчурные инвестиции», Вильякайнену постоянно приходит множество заявок от компаний, которые еще находятся не на той стадии, когда имеет смысл в них вкладываться. Например, на самом первом этапе — когда в голову приходит «гениальная идея», и еще можно пользоваться словом «проект». В Финляндии этот этап называют «этапом сауны», так как все замечательные идеи финнам приходят, по его словам, именно там: потеешь и тебя осеняет!

Второй этап — технико-экономическое обоснование: тот момент, когда своей идеей ты делишься с «соседями по сауне», друзьями, родственниками. Здесь финансирование «предпосевное», когда государство может помочь теми самыми грантами. Хотя «обычно на этом этапе деньги дает мама или бабушка», как в случае с первым делом самого Вильякайнена.

Третий этап — этап разработки, где и возникают самые большие финансовые проблемы, особенно в России. У вас есть идея, выручки нет, ваша бабушка уже не в состоянии вас финансировать, но обращаться в венчурный фонд еще рано — именно поэтому этап этот часто называют «долиной смерти». Основная задача предпринимателя — постараться его пережить, но многие проекты сгорают именно в «долине смерти», так как не все идеи могут взлететь, от силы процентов 10 из них.

«Для примера — возьмем Набережные Челны. По сравнению с моим первым визитом сюда, ситуация сильно изменилась. Раньше всех представителей венчурных фондов можно было посадить в одну машину!»

Если же у предпринимателя получилось перейти на четвертый этап, появилась первая выручка, прибыль, то вот на этом этапе, полагает Вильякайнен, в России есть все возможности получить нужное финансирование. Огромное количество госинститутов и венчурных фондов днем с огнем ищут перспективные стартапы. Для развития на этом этапе, повторил бизнес-ангел, совершенно необязательно отправляться в США или Японию, все можно получить на месте:

— Для примера возьмем Набережные Челны. По сравнению с моим первым визитом сюда, ситуация сильно изменилась. Раньше всех представителей венчурных фондов можно было посадить в одну машину!

В любом случае не имеет смысла обращаться в венчурные компании за миллионами долларов или евро, если у вас либо совсем нет компании, либо есть, «но она еще даже ползать не научилась», предупредил эксперт «Сколково».

«Берите на работу девчонок!», или Почему Матвиенко назвала финна феминистом

Перспективному стартапу нужен не «кошелек» инвестора, а такой инвестор, который будет готов отдать не только и не столько деньги, сколько сердце, душу, мозги, таланты и умения, собственный опыт. Если предпринимателю попадется инвестор, готовый просто вложить деньги, брать эти деньги Вильякайнен (если это, конечно, возможно) все-таки не советует. Хороший инвестор — акционер, готовый встречаться на ранних этапах каждый месяц. Но чтобы продать идею такому инвестору, придется научиться объяснять самое сложное очень просто — «как пятилетнему ребенку».

— Вот если вы придете ко мне с какими-то предложениями — говорите со мной как с идиотом! Если я за 60 секунд не пойму, в чем ваша идея, стало быть, вы промазали. Найдите пятилетнего ребенка, отрепетируйте свою речь на нем. И если вы заметите, что через 2 минуты ребенок в ответ на вашу речь зевает, считайте, что ваша инвесторская презентация чересчур сложная, — объяснил Пекка Вильякайнен.

В заключение финский бизнес-ангел заявил: «Берите на работу девчонок!» Сам он считает своей большой ошибкой тот факт, что в первые годы работы его компании в ней не было ни одной «девочки». Отчасти это объяснялось тем, что тогда, в 1980—90-е годы, не было кандидаток, софтверным дизайном занимались только «мальчики». В результате компанию организовали «толстые финские мальчики-ботаны, которые болели за одну и ту же хоккейную команду — все у нас было одинаково, даже, по-моему, с одной и той же девочкой встречались». И чуть не обанкротились.

— Мы не знали, как женщины подходят к использованию нашего продукта. В 1996 году я перевернул нашу ментальность. И когда я ушел, оставляя компанию на внешнее управление, из 20 руководителей высшего звена 16 были женщины. Меня госпожа Матвиенко называет феминистом. Я не феминист, я просто бизнесмен! Чтобы все получалось, нужны лучшие таланты. Я говорил, важно, кому вы доверяете, как вы с ними общаетесь, как выстраиваете доверие по скайпу — так вот, у девчонок это получается лучше, — признался Вильякайнен. — Прошу прощения, мальчики!

«Я не феминист, я просто бизнесмен! Чтобы все получалось, нужны лучшие таланты. Я говорил, важно, кому вы доверяете, как вы с ними общаетесь, как выстраиваете доверие по скайпу — так вот, у девчонок это получается лучше, — признался Вильякайнен. – Прошу прощения, мальчики!». Фото Сергея Афанасьева

Под занавес финн предложил «Рецепт эпичного факапа». Чтобы предпринимателю добиться провала, ему надо продемонстрировать: во-первых, полное отсутствие способностей общаться с разными людьми и быстро учиться неумению признавать свои ошибки. Во-вторых, медлительность и неприятие «форсажа» в бизнесе. В-третьих, преуменьшение реальных бизнес-проблем («непоколебимая уверенность в собственной чуши») и вообще неискренность в отношениях. Вплоть до отсутствия коллективной ответственности из-за нанятых подчиненных — «середнячков» и «пофигистов».

Можно ли стать следующим Илоном Маском? Вильякайнен считает, что да

После лекции мы поинтересовались у Пекки Вильякайнена, есть ли уже какая-то отдача от «Стартап Туров», появились ли успешные новые компании и зачем это вообще нужно?

— России нужны новые компании, новые люди. Потому что исторические принципы развития, появление новых рабочих мест из компаний тяжелой промышленности сейчас не актуальны. Понятно, тяжелая промышленность, машиностроение останутся и в будущем. Но их состояние принципиально изменят автоматизация и робототехника. Поэтому экономикам по всему миру, и в России тоже, нужны новые локомотивы роста. В течение последних лет наши стартап-туры посетили 125 тысяч человек. И довольно трудно назвать те компании, которые получили преимущество от этих встреч. Но если обратиться к статистике «Startup Village» — вы с легкостью увидите успешные компании.

Здесь Вильякайнена прервал телефонный звонок — звонил сын: спикер смущенно заметил, что единственные, кому он отвечает по телефону во время интервью — это его сын и премьер-министр России.

— Вы в «Сколково» с 2012 года, когда вас нынешний премьер-министр как раз и пригласил. По-вашему, как изменилась ситуация со стартапами с тех пор?

— По моим наблюдением, стартапов стало в 10—20 раз больше! Россияне по природе своей обладают предпринимательской жилкой. Но что касается индустрии знаний, хайтека, то нельзя сказать, что есть какие-то ролевые модели. Конечно, есть Дуров, создатель «Телеграма», ребята из «Яндекса» — но публика обычно не знакома с небольшими компаниями, успешными проектами в этой области.

— Ваша программа называется «Почему люди должны следовать за вами? Навыки и ролевая модель». Можно ли, не будучи лидером «от природы», стать им, приобретя необходимые навыки и пройдя определенный бизнес-курс? Грубо говоря, можно ли стать Илоном Маском или Стивом Джобсом?

— Да, лидером стать можно. Вот почему я говорю, что предприниматель — это не супергерой, и обращаю внимание на базовые поведенческие аспекты. Безусловно, определенными характеристиками такие люди обладать должны. К примеру, если вы не любите общаться с людьми, или ненавидите работать с другими людьми, или не любите иностранцев, или не доверяете женщинам — вероятность того, что вы станете следующим Илоном Маском, очень мала.

«Когда я только начинал, кстати, уже тогда в Татарстане господин Минниханов и его команда понимали потребности в подобных изменениях. Но не все регионы разделяли такое воззрение». Фото Рината Назметдинова



Почему Рустам Минниханов опередил свое поколение, а большинство губернаторов нет

— Сегодня на Западе, да и в России в последнее время тоже, постоянно случаются скандалы вокруг крупных неповоротливых компаний («бегемотов»), в том числе инновационных, начиная с провальных пиар-, маркетинговых кампаний, не соответствующих новым ценностям, и заканчивая скандалами с харрасментом на рабочих местах. По-вашему, почему это происходит? Отвечают ли крупные компании новым веяниям, или же просто не успевают?

— Если вы являетесь лидером в индустрии знаний, вы должны вести себя согласно определенному кодексу. Особенно если вы работаете на международной арене. Поэтому все зависит от вашего поведения: если вы правильно себя ведете, то все будет в порядке. Никакая технологическая новинка, инновации, научные достижения не компенсируют вам отсутствие у вас базовых поведенческих навыков! Если же ты не в состоянии сам эти вопросы отрегулировать, ты должен найти такого человека, собрать таких людей в своем окружении, которые помогут тебе.

— Вы 7 лет живете и работаете в России. Изменилось ли ваше мнение о бизнесе, обществе и власти России спустя годы?

— Предпринимательство, стартапы изменились фундаментально. Потому что появилось понимание в обществе, зачем это нужно. Я, на самом деле, в России уже 8 лет и четко вижу изменение отношения в молодежи, которая стремится занимать новые для себя роли. Ключевые роли в правительстве России и крупных компаниях 8—10 лет назад занимали люди старшего, другого поколения. Мы сегодня однозначно наблюдаем смену поколений.

Когда я только начинал, кстати, уже тогда в Татарстане господин Минниханов и его команда понимали потребности в подобных изменениях. Но не все регионы разделяли такое воззрение. Но важность такого предпринимательского движения сейчас понимают власти порядка 35 российских регионов. Если они не совершают шагов в этом направлении прямо сейчас, то хотя бы понимают, что делать это необходимо!

Как финн менял сознание 345 тысяч работников «Почты России» и почему в будущем ее можно будет сравнить со Сбербанком

— А что, по-вашему, делать с недоверием российского бизнеса к российской же власти?

— Во-первых, надо понимать, что правительство не олицетворяет собой один человек или даже одна структура. А во-вторых, если вы поспрашиваете обычных людей в Германии или Великобритании, доверяют ли они своему правительству, думаю, правительство каждой страны получит нагоняй. Не думаю, что недоверие к российской власти какое-то из ряда вон выходящее и представляет собой серьезную проблему.

Но должен сказать, что, даже несмотря на сложности, на сокращение бюджета, правительство не должно сокращать финансирование этого поля деятельности. Чтобы даже в тяжелые времена предприниматели понимали, что государство осознает важность их вклада для будущего России.

«Даже несмотря на сложности, на сокращение бюджета, правительство не должно сокращать финансирование этого поля деятельности. Чтобы даже в тяжелые времена предприниматели понимали, что государство осознает важность их вклада для будущего России». Фото Рината Назметдинова

— Вы входите в стратегический совет ФГУП «Почта России», будучи членом наблюдательного совета директоров ПАО «Почта Банк». В российском обществе до последнего времени было распространено негативное мнение о работе «Почты России», ее имидж оставлял желать лучшего. Изменилось ли такое отношение сегодня? Если да, то что было сделано для этого?

— Представьте себе организацию, затрагивающую жизнь каждого человека, имидж такой организации только ребрендингом не изменить! Вот могу взять в качестве примера Андрея (переводчика, — прим. ред.). Его супруга занималась электронным магазином и рассказывала страшные истории о своих контактах с «Почтой России» в Санкт-Петербурге. Но с тех самых пор многое изменилось! И сейчас не тысячи, а миллионы людей удивляются, что посылки начали приходить вовремя.

Вот только изменить сознание 345 тысяч работников «Почты России» за 4 года просто невозможно. Необходимо переключить их сознание на сервисное понимание, сделать их сервисо-центричными. На это потребуются десятилетия. Но Николай Подгузов (гендиректор «Почты России», — прим. ред.) и его команда правильно понимают эту идею. И россияне вскоре удивятся тем масштабам модернизации, которую будет осуществлять «Почта России». И думаю, масштаб этот будет сопоставим с масштабами изменений, которые произошли за эти годы в Сбербанке.