Марат Галеев — Талгату Абдуллину: «От кого-то — я бы не удивился, но от вас — удивляюсь!»

Как экс-глава Госжилфонда «быстро оторвался» от действительности, а Рустам Сабиров волновался из-за эскроу-счетов

Делать исключения для застройщиков и разрешать некоторым работать без эскроу-счетов будут органы местного самоуправления. Госсовет Татарстана принял соответствующие поправки, сейчас очередь за федеральным законопроектом. Экс-глава Госжилфонда Талгат Абдуллин усомнился в том, что в муниципалитетах есть структуры, компетентные в этих вопросах, на что председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев усомнился в компетентности Абдуллина, заметив, что тот, отойдя от дел в ГЖФ, оторвался от жизни. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

Муниципалитеты наделят контролем за «долевкой»

Единственный законопроект, который вызвал среди депутатов дискуссию, касался долевого строительства. Больше всех усердствовал Талгат Абдуллин, видимо, после того как депутат отошел от дел в Госжилфонде, ему нужно русло, в которое можно направить энергию, и им стал Госсовет.

Обсуждаемый законопроект предполагает внесение изменений в статью первую закона РТ «О наделении органов МСУ полномочиями госконтроля по долевому строительству домов», по ним муниципалитеты должны выдавать заключение о том, сможет ли застройщик работать по существующей схеме или должен использовать эскроу-счета.

Напомним, что Минстрой РФ вышел с инициативой освободить от перехода на эскроу-счета проекты с 30%-ной готовностью, а также с 10% площадей, проданных по ДДУ. Причем вопрос, кто будет определять степень готовности, долго не могли решить. В первом проекте постановления говорилось о кадастровых инженерах и Госстройнадзоре, потом появился второй вариант, из которого эти инстанции исчезли, а ответственность возложили на застройщиков и муниципалитеты.

Экс-глава ГЖФ уверен, что в муниципалитетах нет структуры, компетентной в таких вопросах

Галеев — Абдуллину: «Вы что-то быстро оторвались»

— Насколько готовы муниципалитеты давать справки о технической готовности? — усомнился Талгат Абдуллин.

— Согласно этому проекту, застройщик рассчитывает степень готовности, муниципалитет всего лишь утверждает, — ответил Василий Кудряшов, руководитель инспекции Госстройнадзора РТ.

— Чтобы утвердить, надо понимать, что утверждаешь! — резонно заметил Абдуллин. Экс-глава ГЖФ уверен, что в муниципалитетах нет структуры, компетентной в таких вопросах.

— Есть! От кого-то — я бы не удивился, но от вас — удивляюсь! Вы что-то быстро оторвались… — покачал головой Марат Галеев, председатель комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Сразу удорожание жилья по эскроу-счетам от 8—10% будет»

По словам Кудряшова, под контроль за долевым строительством 13 муниципальным образованиям в Татарстане ежегодно выделяется дополнительное финансирование. В других муниципалитетах контроль ведет Госстройнадзор.

Кудряшов рассказал, что накануне Минстрой РТ на эту тему беседовал с застройщиками и банкирами, и констатировал, что «на сегодня четкого понимания вопросов нет».



В чем у депутатов есть понимание, так в том, что эскроу-счета приведут к переделу рынка.

По словам Кудряшова, под контроль за долевым строительством 13 муниципальным образованиям в Татарстане ежегодно выделяется дополнительное финансирование



— Это судьбоносный закон для Татарстана и застройщиков. Мы понимаем, что сразу удорожание жилья по эскроу-счетам от 8—10% будет. На рынок это окажет влияние, не только на меня, но и всех застройщиков. Кто-то с этого рынка вообще вылетит, — посетовал Рустам Сабиров, депутат-миллиардер, владелец «РС-Инвестмента».

— Это покажет, кто и как работает с оборотными ресурсами — кто более эффективно, кто менее. Кто оперативно управляет — я не скажу, что будет удорожание. Есть разные компании с разной эффективностью работы с оборотными средствами, — возразил Марат Галеев.



Поностальгировали по нулевым и позавидовали поднявшимся на кризисе в Венесуэле

Следом депутаты изменили закон «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан».

— Смысл в том, что жилье бывает в собственности, аренде, в соцнайме, и закон вносит поправку, что контролирующие органы имеют право заходить в помещения всех перечисленных форм собственности. Ведь проводят перепланировку, часто это угрожает безопасности строения, часто жилинспекторов не пускают, ссылаясь на то, что это собственность. Теперь инспекторы наделяются этими правами, — объяснил суть изменений Марат Галеев.

Признали недействующим закон «Об утверждении программы развития топливно-энергетического комплекса РТ на 2006—2020 гг.». Депутатам он показался потерявшим актуальность, так как схожие тезисы есть в Стратегии-2030 и программе развития ТЭК. Заодно депутаты поностальгировали: «Сказать честно, в 2006 году мы не думали, что тяжелая нефть выйдет на такие цифры добычи с нормальной рентабельностью». И позавидовали тем, кто поднялся на кризисе в Венесуэле: «Российские компании, которые поставляли мазут, резко выиграли, заработали».

Следом депутаты изменили закон «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан»

В завершение утвердили доработанные поправки в федеральный закон об обороте алкоголя. В 2011 году за субъектами закрепили право устанавливать ограничения на розничную продажу алкоголя, многие этим пользовались, запрещая продажу в День знаний, Сабантуй, религиозные праздники и так далее. Летом 2017 федеральный центр эти полномочия снял, Татарстан хочет их вернуть обратно.

— Я понимаю, что там лоббистов сохранения существующего положения много, но в тоже время Госдума полностью идею не отвергла, а предложила доработать. Отзывы населения на наш закон были очень положительные, — понадеялся на поддержку Госдумы Марат Галеев.