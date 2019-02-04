От сбережения истории — к школе будущего: новая цель фонда «Возрождение»

Планы развития ВПК Татарстана, ход пенсионной реформы и реализация закона о самозанятых: обзор программы «7 дней»

Фото: Ринат Назметдинов

Республиканский фонд «Возрождение» завершил реализацию проекта «Культурное наследие: остров-град Свияжск и древний Болгар». В минувшую пятницу в казанской «Пирамиде» подвели итоги этой 9-летней работы. Об этом, а также о недавнем визите в Татарстан министра обороны России Сергея Шойгу и подводных камнях пенсионной реформы и закона о самозанятых — в обзоре очередного выпуска информационно-аналитической программы «7 дней», выходящей в эфире телеканала «Новый век».

«Только возродить памятники — мало»

Об этом на подведении итогов девятилетней работы республиканского фонда «Возрождение» заявил Государственный советник Татарстана, инициатор и основатель фонда, первый президент РТ Минтимер Шаймиев. Церемония состоялась в конце прошлой недели в казанском КРК «Пирамида».

В феврале 2010 года республика выбрала нового президента — им стал Рустам Минниханов. А Минтимер Шаймиев заявил о желании сосредоточиться на возрождении двух святынь: мусульманской — древнего города Болгар и христианской — острова-града Свияжск. То, что работа предстоит сложная, тяжелая и по большей части малознакомая, было понятно уже тогда. Но вот насколько — окончательно ясно стало сейчас, когда появилась возможность оглянуться назад и оценить масштабы свершений.

Только в Болгаре, доставшемся археологам и реставраторам в весьма печальном состоянии, за это время были реставрированы 25 памятников истории, а еще возведены Белая мечеть, Памятный знак, речной вокзал и гостиница «Кол Гали». И каждый из этих комплексов тоже уникален, и, помимо эстетической привлекательности, выполняет важнейшие социальные роли. Плюс облагороженная набережная, новые дома и квартиры для местных жителей, дороги, парковки, подъезды, многочисленные музеи. Жизнь закипела в этих краях с новой силой, а поток из более чем полумиллиона туристов, посетивших землю, где в 922 году Волжской Булгарией был принят ислам, наглядно показывает, что былое запустение и забвение сюда уже никогда не вернутся.

В работу по возрождению Болгара и Свияжска включилась вся республика. Фото Рината Назметдинова

Как и на остров-град Свияжск. Прообраз пушкинского сказочного острова Буяна, девять лет назад он поражал своим видом, словно застывшим на границе XIX века. Старенькие домики, полузаброшенные монастыри, разруха. И это легендарный город-крепость, что был построен по велению Ивана Грозного в 1551 году за 24 световых дня, с уникальным памятником деревянного зодчества — Троицкой церковью, с не имеющими аналогов фресками Успенского собора, помнящей Бориса Годунова Сергиевской церковью и возносящимися на 43-метровую высоту крестами церкви Никольской!

Недоверие, надежда, радость — вся гамма чувств знакома жителям Свияжска. Когда на остров высадились первые десанты археологов и реставраторов, зачастили высокие гости, многие испытали испуг — думали, что выселят старожилов с острова, превратив всю его территорию в один большой музей. А вместо этого закипела работа. Храмам вернули былые красоту и величие, а люди из тесных келий братских корпусов переехали в современные, новые, гармонично вписавшиеся в местные пейзажи дома.

Более 140 тыс. уникальных артефактов были обнаружены археологами в ходе раскопок. Многие из них стали экспонатами музеев, открывшихся здесь в восстановленных старинных зданиях, в том числе единственном в России музее археологии дерева.

В работу по возрождению Болгара и Свияжска включилась вся республика. Татарстанцы целыми семьями жертвовали деньги на благое дело. 62 тысячи имен внесены в «Книгу благотворителей» за эти годы (ряд особо активных меценатов, в том числе весь коллектив Группы компаний ТАИФ, на церемонии подведения итогов были отмечены наградами). И что может быть более ярким примером толерантности и добрососедства, чем мастера-мусульмане, работающие над восстановлением православных храмов, и христиане, помогающие воссоздавать минареты Болгара? Но только восстановить объекты, признанные достойными включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — мало. Теперь результаты девятилетней всенародной работы предстоит бережно сохранить для будущих поколений. Об этом Минтимер Шаймиев во всеуслышание заявил со сцены.

Теперь результаты девятилетней всенародной работы предстоит бережно сохранить для будущих поколений. Об этом Минтимер Шаймиев во всеуслышание заявил со сцены

Огромный опыт, наработанный коллективом фонда «Возрождение», оказался востребован и при строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании утраченного в советские годы собора Казанской иконы Божией Матери. А сейчас перед фондом встает новая задача — ее озвучили на церемонии подведения итогов. Набравшись знаний в сохранении истории, «Возрождение» теперь направит все свои силы и опыт на создание принципиально новой системы образования. Академический подход: детский сад, начальная и средняя школа, интернаты и оздоровительные лагеря — будут работать в комплексе, давая детям обширные, в том числе языковые (выпускники будут знать минимум три языка) знания. А полученный опыт планируется транслировать по всей России, возрождая статус и былую мощь российской системы образования.

В том, что и эта цель будет успешно решена, не сомневаются ни здесь — в Татарстане, ни в федеральных министерствах. Руководитель Министерства культуры и замминистра просвещения России на прошлой неделе тоже были в Татарстане и инициативу республики поддержали.

Возрождение Ту-160: новый этап военно-промышленного комплекса Татарстана

Параллель между историко-культурным возрождением и возрождением стратегической авиации страны провели журналисты программы «7 дней». Свой материал они посвятили визиту в Татарстан министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и программе восстановления производства стратегического бомбардировщика Ту-160, которая сейчас реализуется на мощностях Казанского авиационного завода.

«Белый лебедь» был создан советскими конструкторами более четырех десятков лет назад. В 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х, когда авиаотрасль, как и в целом экономика страны, переживала не лучшие времена, производство было свернуто. Сейчас обновленные и до сих пор не превзойденные нигде в мире по боевым характеристикам ракетоносцы вновь возвращаются в строй. До 2027 года Казанский авиазавод должен создать 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160 (сумма госконтракта — 160 млрд рублей).

Сергей Шойгу в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова ознакомился с ходом работ по исполнению этого масштабного госзаказа. А журналисты «7 дней» постарались выяснить у экспертов: с какими сложностями могут столкнуться татарстанские авиастроители и что нужно сделать, чтобы свести их к минимуму? Ясно одно: задача поставлена, и татарстанская авиапромышленность обязана ее выполнить.

Казанский авиазавод должен создать 10 стратегических бомбардировщиков Ту-160 (сумма госконтракта — 160 млрд рублей). Фото Максима Платонова



Подводные камни закона о самозанятости

Ровно месяц прошел с момента старта масштабного федерального проекта, призванного помочь легализоваться самозанятым гражданам. Пока в пилотном формате он охватил только четыре региона страны: Москву, Московскую и Калужскую области и Татарстан. Зарегистрированных самозанятых уже более 16 тыс. Цель только Татарстана — к концу 2019-го довести эту цифру до 60 тысяч. Казалось бы, все идет хорошо, но… выявился целый ряд проблем. Что мешает выходу из тени тех, кто предпочитает работать на себя, выясняли корреспонденты информационно-аналитической программы «7 дней».

К теме самозанятости, несмотря на небольшой срок действия закона, программа обращается уже не впервые. Вот и сейчас коллеги снова встретились с одной из героинь прошлого сюжета — кондитером Аделей Камальдиновой. Девушка официально зарегистрировалась как самозанятая, но она — одна из немногих. Проблема в разрешительной системе:

— С налоговой все урегулировали, все хорошо. Но санэпидемнадзор никаких разрешений не дает, чтобы мы дома что-то готовили, что-то производили. Будь то торты, салаты, пироги. Санэпидемнадзор имеет полное право штрафовать нас, — рассказала кондитер.

Свои плюсы и минусы в новом законе видят представители разных профессий и сфер деятельности: водители, экскурсоводы и пр. Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов уверен, что «шероховатости» закона будут сглажены. Для того и нужен опыт пилотного внедрения, чтобы выявить все, что мешает закону нормально работать.

Пока в коррекции нуждается даже портал (особенно его мобильная версия), где происходит регистрация самозанятых. Например, «хромает» идентификация по фотографии на паспорте: система может просто не узнать человека. Как следствие, процедура на этом этапе тормозится. Формы заполняются вручную, но нет возможности исправить ошибку — то есть «откатиться» в процессе на шаг-два назад. Нет привязки к банковской карте для автоматического списания платежа.

Айрат Фаррахов уверен, что «шероховатости» закона будут сглажены. Фото Олега Тихонова

Еще одно неожиданное для создателей закона явление заключается в том, что проект оказался выгоден и интересен некоторым работодателям, которые, чтобы снизить налоговую нагрузку, увольняют сотрудников и перезаключают с ними договоры уже как с самозанятыми — на аренду рабочего места. В полиции увидели опасность новых возможностей для обналичивания денег, открываемых законом о самозанятых.

Чтобы выявить все подводные камни законопроекта, понять что, где и почему не работает, потребуется не менее полугода. Точки над i в законе о самозанятых в правительстве России рассчитывают расставить месяцев через пять.

Плюс 957 машиномест

Одна из насущных проблем центра Казани — поиск парковки — стала чуть менее злободневной. На минувшей неделе возле НКЦ открылся подземный паркинг на 957 машин. Долгожданный проект реализован Группой компаний ТАИФ.

Ежедневно на улицы столицы Татарстана выезжают более 400 тыс. машин. И с каждым годом число «железных коней» прирастает в среднем на 10 тыс. Вопрос парковок встал настолько остро, что к поиску решения был вынужден подключиться президент Татарстана. ТАИФ предложил проект, а в 2016 году приступил к масштабному строительству. Причем занялся не только возведением подземного паркинга, но еще и облагородил склон, выходящий к берегу Казанки, и всю прилегающую территорию вплоть до Фуксовского сада.

Преображение площади перед НКЦ и удобные дорожки на склоне в сочетании с красотой открывающихся пейзажей быстро оценили по достоинству жители и гости Казани. А теперь, когда появилась возможность удобно и безопасно припарковать машину, место обещает стать еще более популярным.

В церемонии открытия нового паркинга, кроме собственно виновников торжества — руководства Группы компаний ТАИФ во главе с генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

В церемонии открытия нового паркинга, кроме собственно виновников торжества — руководства Группы компаний ТАИФ во главе с генеральным директором АО «ТАИФ» Альбертом Шигабутдиновым, принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото Рината Назметдинова

Сам паркинг представляет собой сложное 5-этажное сооружение: четыре подземных яруса на 895 мест и эксплуатируемая кровля, где можно разместить еще 62 авто, в том числе экскурсионные автобусы и машины автомобилистов с ограниченными возможностями. Общая площадь — 53 тыс. кв. метров. Комфортный климат и ток воздуха обеспечиваются струйными вентиляторами, автоматическая мойка позволит быстро привести машину в порядок. Здесь же можно подзарядить электрокары. В общем, продумано все. А главное — востребовано. С первого дня паркинг пользуется спросом.

Принять нельзя уволить

Съемочная группа «7 дней» постаралась найти ответ — где в этой фразе должна стоять запятая в вопросе трудоустройства так называемых «предпенсионеров», или, говоря русским языком, людей старшего возраста, которым пенсионная реформа продлила период трудоспособности (мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 60).

Герой материала попытался трудоустроиться, честно сообщая по телефону потенциальному работодателю о своем 60-летнем возрасте. Результаты не особо обнадеживают: где-то отказывали сразу, где-то называли настолько мизерные размеры зарплаты, что продолжать диалог не имело смысла, где-то приглашали на собеседование. Но, судя по реакции, — от безысходности: закон запрещает увольнять «предпенсионеров» или отказывать им в трудоустройстве на основании возраста. Этот момент разъяснила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова. Она же сообщила, что «предпенсионеров» в республике больше 27 тысяч.

Между тем упрямая статистика свидетельствует: возраст среди причин отказа соискателю у татарстанцев старше 50 лет — на первом месте. 87% опрошенных уверены, что проблема дискриминации по возрастному признаку в регионе имеет место. Как имеет место и тенденция к старению населения. Сегодня пенсионеров в Татарстане — четверть от всего населения, а через 10—11 лет будет уже треть, и проблема поиска и сохранения людьми старшего поколения работы может стать еще острее.

Сегодня пенсионеров в Татарстане — четверть от всего населения, а через 10—11 лет будет уже треть. Фото Дмитрия Резнова

2019-й — Год периодической таблицы Менделеева

В этом году знаменитой периодической таблице химических элементов или, как ее привычно называют по имени автора, таблице Менделеева исполняется 150 лет. ООН по случаю юбилея провозгласила 2019-й Годом периодической таблицы химических элементов. А съемочная группа программы «7 дней» решила напомнить своим зрителям о самом авторе таблицы и роли, которую в мировом масштабе сыграло открытие «русского Да Винчи».

Справедливости ради стоит отметить, что сам Менделеев вписал в таблицу лишь 63 известных ему элемента. До нынешних 118 ее расширили уже коллеги-ученые, все же признавая, что первым структуру упорядоченного расположения элементов сформулировал именно Дмитрий Иванович.

Известно, что Менделеев интересовался буквально всем: от степени расширения паров ртути до темпа прироста народонаселения. Ему же приписывается создание бездымного пороха. Ему же можно быть благодарными за появление первых нефтепроводов и нефтеналивных судов, ледоколов. Он создавал проекты аэростатов и стратостатов, причем не только изобретал, но и сам совершал полеты.

Увидеть эти сюжеты и узнать больше об их героях и темах можно в свежем выпуске информационно-аналитической программы «7 дней» — 4 февраля в эфире телеканала «Новый век» в 13.00 или на его сайте.



