Расследование или давление на судей? Программа «Человек и закон» нашла сюжет для съемок в Казани

Компании сына телеведущего Алексея Пиманова защищают кафе «Золотой дракон» в арбитраже и освещают судебный процесс

Фото: Инна Серова

В Казани в Арбитражном суде Поволжского округа завершилось рассмотрение дела, где интересы одной из сторон представляла фирма, принадлежащая сыну Алексея Пиманова — ведущего одноименной телепрограммы на Первом канале. Корреспондент «Реального времени» побывала на судебных заседаниях по делу «ценой» почти 10 миллионов рублей. Подробности — в нашем материале.

«Золотой дракон» в судебной паутине



Судебная тяжба между зарегистрированным в селе Хрящевка Ставропольского района Самарской области ООО «Цзиньлун» и тольяттинским индивидуальным предпринимателем Александром Егоровым завязалась два года назад, когда ООО «Цзиньлун» было еще зарегистрировано в Тольятти — на Приморском бульваре, 45, в снимаемом фирмой у Егорова помещении. Как следует из арбитражного дела, договор с Егоровым об аренде на пять лет недвижимости площадью 603,8 кв. м по этому адресу ООО «Цзиньлун» заключило 14 мая 2014 года и, оборудовав помещение соответствующим образом, открыло там кафе-бар «Золотой дракон Цзиньлун» — с китайской кухней и пивом.

Однако, по версии истца, арендную плату ООО «Цзиньлун» вносило несвоевременно и к концу мая 2015 года с учетом пени задолжало ему почти 1,36 млн рублей. ИП Егоров уведомил хозяев «Золотого дракона» о расторжении договора аренды, попросил «очистить помещение» и поставил его под сигнализацию (на юридическом языке это называется «ограничил доступ в помещение»), так что рестораторы не смогли провести несколько заранее заказанных клиентами банкетов. Егоров подал иск о взыскании с ООО «Цзиньлун» арендной платы, и в декабре 2015 года Арбитражный суд Самарской области обязал арендатора выплатить 2,02 млн рублей — сумму арендной платы и неустойки за вычетом убытка, который ООО понесло из-за сорванных банкетов.

А в июне 2016 года уже ООО «Цзиньлун» подало иск к ИП Егорову, который с 15 августа 2015 года ограничил арендаторам доступ к их документации и имуществу. В результате, как они утверждают, им до сих пор не удалось забрать кухонное и прочее оборудование из закрытого кафе. Согласно представленным ООО в суд документам, это имущество было собственностью третьих лиц, переданной рестораторам во временное пользование. Арендаторы просили суд взыскать с Егорова сумму неосновательного обогащения — 8,65 млн рублей, ссылаясь на составленную за шесть дней до ограничения доступа в помещение кафе опись, но впоследствии сумма требования увеличилась до 9,98 млн.

В ноябре 2016 года Арбитражный суд Самарской области обязал Егорова выплатить ООО «Цзиньлун» 6,85 млн рублей, однако по его кассационной жалобе 11 июля 2017 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. И 25 мая 2018 года Арбитражный суд Самарской области отказал в иске ООО «Цзиньлун», сочтя, что факт «силового прекращения арендодателем деятельности арендатора в помещении» и причинение им ущерба рестораторам не доказаны. Суд также не устроили в качестве доказательств дубликаты договоров, представленные ООО «Цзиньлун» в качестве обоснования прав на переданное ему третьими лицами оборудование кафе. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе, но владельцы «Золотого дракона» подали кассационную жалобу, и дело вновь оказалось в Арбитражном суде Поволжского округа.

Интересное кино...

Интересы ООО «Цзиньлун» на новом витке судебного разбирательства взялся представлять принадлежащий сыну ведущего телепрограммы «Человек и закон» Алексея Пиманова правовой центр «Человек и закон». Денису Алексеевичу Пиманову принадлежит также ООО «Человек и закон», осуществляющее съемки одноименной телепрограммы, а сам он фигурирует в ее титрах как режиссер. И телевизионщики, склонные выбирать для сюжетов громкие и необычные истории, сочли достойным сюжетом заурядный коммерческий спор между двумя малоизвестными игроками провинциального рынка.

Съемочная группа заявила в Поволжский арбитражный суд ходатайство о разрешении на съемку, и разрешение было дано, но на прошлой неделе, когда суд начал рассматривать дело «Золотого дракона», съемка не состоялась. Как сообщил суду адвокат правового центра Игорь Черный, съемочная группа опоздала на процесс. На продолжение заседания 3 декабря оператор приехал заранее. Корреспондент «Реального времени» поинтересовалась у него перед продолжением процесса, чем вызван интерес к нему программы «Человек и закон» к рядовому коммерческому спору, однако представитель съемочной группы был немногословен: «Мы выбираем разные сюжеты...»

Зато готовность изложить свою точку зрения нашему изданию недвусмысленно выразила гендиректор ООО «Цзиньлун» Лариса Царенко: «У вас тут дело о рейдерском захвате считается рядовым? В Казани так часто происходят рейдерские захваты?»

Царенко рассказала, что бизнес, которым она руководит, принадлежит ее супругу. С ее слов, Игорь Пятенко — инженер-строитель, долгое время трудившийся на северных стройках, вернулся на родину и решил открыть бизнес, который со строительством не связан, но в котором кое-что смыслит его жена:

— Я с Дальнего Востока, у нас там распространена китайская кухня… А когда мы заключали договор с Егоровым, мы не знали, что у него есть друг-китаец, и не думали, что они могут захотеть отнять у нас бизнес.

По словам Царенко, сказанным в коридоре суда, выходит, что ее муж вложил в кафе «Золотой дракон» порядка 15 миллионов рублей — в эту сумму входит стоимость оборудования, ремонта и стройматериалов. И что за аренду с начала 2015 года уговорил ее платить исключительно наличными, объяснив желание перейти на расчеты мимо банка тем, что на дворе кризис.

— В связи с кризисом и уменьшением выручки мы также переписали договор аренды, уменьшив размер арендной платы с 200 тысяч рублей в месяц до 50 тысяч, — добавила она. — И за аренду мы расплатились сполна, не было долга. Но договор этот, в отличие от первоначального, не зарегистрировали в регпалате, и в этом была моя ошибка. Егоров воспользовался тем, что документы — квитанции и договор — мы хранили в помещении кафе. Он закрыл нам доступ в помещение, и теперь у нас нет документальных доказательств. А слова суд на веру не принимает…

…и версия для суда

И точно, Игорь Черный, представляя в судебном заседании интересы ООО «Цзиньлун» вместе с Ларисой Царенко, в такие подробности не вдавался. Он ограничился заявлением, что кассационная инстанция, отменившая первоначальное решение в пользу ООО «Цзиньлун», а затем и Арбитражный суд Самарской области при повторном рассмотрении дела вынесла решения, не учитывая реальных обстоятельств дела, а исходя «из нарушения норм процессуального права»:

— Мы полагаем, что истцом было доказано неправомерное ограничение права пользования [арендатором] помещением… В суде есть свидетельские показания, видеозапись, которая прошла экспертизу, договор с ЧОПом [об охране помещения]. Суд при вынесении решения данные обстоятельства не учел… По нашему мнению, было установлено, что данное имущество [в помещении, куда Егоров ограничил арендаторам доступ] принадлежит ООО «Цзиньлун».

Игорь Черный сослался в своей речи на судебное решение, которым ИП Егорова ранее обязали возместить потери рестораторов от сорванных в августе 2015 года банкетов, дескать, это подтверждает, что арендаторы были лишены возможности забрать свое имущество из запертого и охраняемого помещения. Не согласился он и с выводами экспертизы, поставившей под сомнение дубликаты договоров о передаче ООО «Цзиньлун» в пользование оборудования.

А было ли имущество?

— Сейчас кассатор вырывает из контекста [судебного решения] маленькую фразу, — возразила на это представитель ИП Егорова Лариса Смокульская. — Ограничить доступ в помещение и лишить доступа — это разные вещи. Он [Егоров] не лишал их права вывезти имущество, напротив, он хотел, чтобы вывезли, так как они не платили за аренду! А дверь никто не запирал и на сигнализацию не ставил — ЧОП монтировал сигнализацию в помещении кафе, это и препятствовало проведению банкетов…

Смокульская заявила, что в настоящее время у ее доверителя оборудования, которое требует вернуть арендатор, нет — его давно вывезло само ООО «Цзиньлун». А на вопрос суда о том, где акт приемки-передачи, развела руками:

— Его нет. Они уклонялись от его составления.

— Я лично список имущества ответчику не представляла, а в судебном деле он есть! — взорвалась гендиректор ООО «Цзиньлун» Лариса Царенко, давая понять, что раз ИП Егоров составил опись для суда, значит, он знает, где оборудование.

— Ошибочное утверждение, опись мы не видели, — возразила Смокульская и напомнила, что «суд с абсолютной полнотой рассмотрел все доказательства, представленные истцом». — И они не доказали наличие этого имущества [в закрытом помещении]!

Представитель арендодателя также обратила внимание суда, что, по мнению арендодателя, стоимость имущества рестораторами была значительно завышена:

— Независимая оценка показала, что все имущество стоит 1,3 миллиона рублей. В семь раз завышена стоимость!

Суд vs гласность

Опросив стороны на предмет доказательств того, в каком виде помещение кафе «Золотой дракон Цзиньлун» было сдано арендодателем под охрану — пустое или с оборудованием, на законном или незаконном основании истец пользовался этим самым оборудованием и имеются ли доказательства того, что предприниматель Александр Егоров вывез его и спрятал от арендаторов, суд объявил недельный перерыв в заседании.

Вчера судебное заседание продолжилось, но завершилось буквально за 15 минут. Выяснив, что представитель ИП Егорова отсутствует, и уточнив, нет ли у представителя ООО «Цзиньлун» каких-либо еще ранее не звучавших доводов, суд удалился для вынесения решения. Оно оказалось не в пользу ООО «Цзиньлун».

Лариса Царенко заявила корреспонденту «Реального времени», что намерена и дальше оспаривать решение в пользу ИП Егорова: «Мы дойдем до Москвы». Она также заметила, что надеется, что ей поможет «гласность», то есть освещение процесса в СМИ.

Действующие лица

ООО «Цзиньлун», основным видом деятельности которого является деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания, согласно данным ресурса rusprofile.ru, в настоящее время состоит всего из одного сотрудника — директора предприятия Ларисы Царенко. Оно было зарегистрировано 14 мая 2014 года по адресу: Тольятти, Приморский бульвар, 45, но 18 мая 2018 года сменило прописку и теперь «прописано» в селе Хрящевка Ставропольского района. Собственником фирмы является Игорь Пятенко — совладелец и гендиректор ООО «ПХ Групп», зарегистрированного в пгт Славянка Приморского края. Он же директор тольяттинского ООО «Катана», прекратившего деятельность в октябре 2017 года. Того самого ООО «Катана», которое, согласно материалам судебного дела об аренде, в августе 2014 года предоставило в безвозмездное пользование ООО «Цзиньлун» оборудование, ставшее впоследствии предметом тяжбы. А еще часть оборудования Игорь Пятенко предоставил в безвозмездное пользование кафе уже как физлицо.

Представляющее в суде интересы ООО «Цзиньлун» ООО «Правовой центр «Человек и закон» принадлежит, по данным rusprofile.ru, его генеральному директору Денису Алексеевичу Пиманову. Денис Пиманов, по данным этого ресурса, также является гендиректором и владельцем (совладельцем) других компаний. Это руководимые им московские ООО «Юридическая компания «Человек и закон», ООО «Человек и закон», основным видом деятельности которого является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Денису Пиманову принадлежало прекратившие деятельность в ноябре прошлого года ООО «Международный правовой центр «Человек и закон». А учрежденный, в свою очередь, этой фирмой благотворительный фонд защиты малоимущих граждан «Человек и закон», осуществлявший «предоставление социальных услуг без обеспечения проживания», был ликвидирован по решению суда в ноябре 2015 года. Кроме того, Денису Пиманову на паях с гендиректором этой фирмы Евгением Купиковым принадлежит ООО «Калининградский юридический центр «Человек и закон».

Александр Егоров, по данным rusprofile.ru, ведет в Тольятти деятельность по аренде и управлению собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом в качестве индивидуального предпринимателя с 2007 года и другого бизнеса не имеет.